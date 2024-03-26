Франция и Чили провели минуту молчания в память о жертвах теракта в Москве

Сборные Франции и Чили провели акцию в связи с терактом в Москве.

Перед началом товарищеской игры команды выстроились друг напротив друга в центре поля и поучаствовали в минуте молчания в память о жертвах нападения на «Крокус Сити Холл».

Ранее президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло заявил: «Когда происходят такие события, нам нужно проявить большую солидарность с российским народом».

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Вечером 22 марта преступники открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании также возник пожар. По последним данным СК, в результате теракта погибли 139 человек, в том числе дети.