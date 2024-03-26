Полуяхтов о прогулке в шортах по Махачкале: «Из старого «Мерседеса» вылезает молодой дагестанец: «Эй, ты че так одет? Давай еще всего себя покажи здесь»

Теги Анжи Оренбург Иван Маркелов Владимир Полуяхтов Футбол

Владимир Полуяхтов рассказал о неприятных ситуациях в Махачкале.

– После первого захода в «Оренбург» вы оказались в «Анжи». Ходили по Махачкале в шортах?

– В первый же день с хавбеком Маркеловым пошли на пляж рядом с ареной. Я в шортах и футболке, Ваня в шортах и без футболки.

На обратном пути возле нас со скрипом останавливается старый «Мерседес» года 1985-го – было ощущение, что развалится сейчас. Оттуда вылезает молодой дагестанец: «Эй, ты че так одет?» Мы такие: в смысле? А он: «Ты давай еще всего себя покажи здесь».

Мы понять не можем, что не так. Говорим: «А как мы одеты?» Ну и он начал за слова цепляться: «Ты че так разговариваешь?!» Мы ему отвечаем: «Хочешь поговорить – объясни нормально, что хочешь». Парень уехал.

Рассказали об этом случае всем пацанам и одному местному тренеру. А он: «Вова, пожалуйста, не обращай внимания. Это нормально. Есть такие – видят, что вы приезжие, и хотят показать себя». Стал спокойно к этому относиться.

– А одеваться иначе стали?

– Шорты еще носил. Но больше без происшествий.

Однажды возникла другая ситуация. Мы проиграли 0:1 «Ростову», ко мне семья приехала. Вызвали такси до гостиницы. Приехала заниженная «Приора». Я сел на переднее сиденье, жена с дочкой – на заднее.

Приехали, я вышел со словами: «Все, спасибо, до свидания». Пошел открывать дверь отеля, а супруга мне: «Вов, тебя водитель зовет».

Я наклоняюсь, и водитель такой: «Слышь, дверью не хлопай». А я всегда стараюсь аккуратно закрывать! У меня накопилось, мы же еще и проиграли. Возмутился: «Дружище, у тебя двери на присосках, что ли? Нормально я закрыл».

Мне опять начинают: «Почему так разговариваешь?» Я предложил: «Есть вопросы – приезжай завтра на стадион и поговорим» (смеется). Вот такие бывают больные люди, – сказал защитник «Оренбурга». 

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86 комментариев
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Ответ SaH4r.
Комментарий скрыт
Куда более криповое это поиск евреев в турбине самолета)
+271
-5
+266
Уютное средневековье
+232
-13
+219
Так пусть тогда и в футбол в штанах играют, раз такие принципиальные. И никаких драк полуголыми в клетке, харам!
+164
-13
+151
Ответ SaH4r.
Комментарий скрыт
Только вот тебе никто не предъявит за то что ты не пошёл чучело сжигать, смекаешь в чем разница?)
+116
-2
+114
Интересно куда эта нравственность и воспитание у этих ребят пропадает после выезда за пределы региона.
+96
-2
+94
Полуяхтов полуоделся. Какие вопросы?
+57
-1
+56
А типо Хабиб в брюках дерется? Или футболисты в трико играют? Почему в Дубае или Каире люди спокойно ходят в шортах?
Лицемерие просто беспонтовое, за собой следите
+42
-1
+41
На самом деле просто завидуют что он ходит в шортах и кайфует а им нельзя.
+40
-4
+36
Ответ Денис Андреев
Куда более криповое это поиск евреев в турбине самолета)
Овечка там искали
+37
-3
+34
Возбудился бедолага
+35
-2
+33
Ответ SaH4r.
Комментарий скрыт
Обычаи свои сами соблюдайте сколько хотите. А закон для всех один
+30
-1
+29
У первого чувака на старом мерседесе наверное спермоизлияние мозга чуть не случилось, когда он увидел Полуяхтова в шортах. Поэтому он так агрессивно наехал
+27
-4
+23
Ответ зато патриот
по идее правильно, в чужой монастырь со своим уставом не лезут
В какой чужой монастырь? Как пенсии и дотации получать так Дагестан это Россия,значит там действуют рос законы,и шорты в России не запрещены,дагам не указывают как одеваться в рос городах
+20
-1
+19
Ответ Ебздрогыч
Так пусть тогда и в футбол в штанах играют, раз такие принципиальные. И никаких драк полуголыми в клетке, харам!
драки даже в одетом виде харам.
+17
0
+17
Ответ Ебздрогыч
Уютное средневековье
Чё-то сегодня какой пост не откроешь, везде ебздротыч. Конец месяца, премия горит? )
+19
-6
+13
Интересно а что тогда их борца и другие драчуны выступают в шортах ? А не в штанах? Какой раз убеждаюсь что удобненько так устроились.
+14
-2
+12
К Полуяхтову применили полуподкат
+9
0
+9
Ответ Evgeny Trifonov
Интересно куда эта нравственность и воспитание у этих ребят пропадает после выезда за пределы региона.
согласен
друзья недавно были в Дагестане, говорят у нас и там совершенно разные по поведение люди
+9
0
+9
Ответ Sergeant Squirting
На самом деле просто завидуют что он ходит в шортах и кайфует а им нельзя.
а некоторых и возбуждает, как видим.
+8
0
+8
Прочитал заголовок с акцентом
+7
0
+7
Это было прямое предложение🥰
+7
-1
+6
Ответ mr.salah89
Путать спорт в отдельно отведённых местах(спортивные комплексы) , и повседневное , это так себе конечно.
В спортбаре Махачкалы об телевизор, висящий на стене, разбились 50 дагестанцев в попытке выпрыгнуть на ринг.
+6
0
+6
Ответ SaH4r.
Комментарий скрыт
Тель Авив-Махачкала, аэропорт, посадка.
+6
0
+6
Все просто - я согласен не ходить по Махачкале в шортах и не пить пиво, только пусть они тут в хиджабах не ходят, на улицах свои дикие танцы не устраивают и в наших городах баранов не режут.
+6
0
+6
Ответ MachineGunKelly
согласен друзья недавно были в Дагестане, говорят у нас и там совершенно разные по поведение люди
А вы слышали новость о том, что трое русских парней в Махачкале приставали к дагестанской девушке и избили дагестанского парня, который за неё заступился? Вот и я не слышал.
+5
0
+5
Ответ Bartez1986
Полуяхтов полуоделся. Какие вопросы?
Главное, что бы потом не полупереобулся.
+7
-2
+5
Помнится как на Кавказе хотели сделать лучшие курорты, хорошо что не сделали
+4
0
+4
Ответ Ебздрогыч
Так пусть тогда и в футбол в штанах играют, раз такие принципиальные. И никаких драк полуголыми в клетке, харам!
ээ, извиниис...
+5
-1
+4
Ответ Алексей Иванов
В какой чужой монастырь? Как пенсии и дотации получать так Дагестан это Россия,значит там действуют рос законы,и шорты в России не запрещены,дагам не указывают как одеваться в рос городах
Ещё как указывает, многие же возмущаются когда видят девушку в хиджабе например? Разве хиджаб запрещён на территории РФ? Или может там другие законы? Полуяхтов сказал что это был единичный случай но все почему то не придают этому значения. Никто не запрещает в Махачкале ходить в шортах, за исключением некоторых имбецилов, которых, кстати говоря, хвататет везде на территории РФ
+7
-3
+4
Ответ MachineGunKelly
согласен друзья недавно были в Дагестане, говорят у нас и там совершенно разные по поведение люди
Я тебе секреь открою, и там и там, это разные люди если что)
+6
-3
+3
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