Полуяхтов о прогулке в шортах по Махачкале: «Из старого «Мерседеса» вылезает молодой дагестанец: «Эй, ты че так одет? Давай еще всего себя покажи здесь»

Владимир Полуяхтов рассказал о неприятных ситуациях в Махачкале.

– После первого захода в «Оренбург» вы оказались в « ». Ходили по Махачкале в шортах?

– В первый же день с хавбеком пошли на пляж рядом с ареной. Я в шортах и футболке, Ваня в шортах и без футболки.

На обратном пути возле нас со скрипом останавливается старый «Мерседес» года 1985-го – было ощущение, что развалится сейчас. Оттуда вылезает молодой дагестанец: «Эй, ты че так одет?» Мы такие: в смысле? А он: «Ты давай еще всего себя покажи здесь».

Мы понять не можем, что не так. Говорим: «А как мы одеты?» Ну и он начал за слова цепляться: «Ты че так разговариваешь?!» Мы ему отвечаем: «Хочешь поговорить – объясни нормально, что хочешь». Парень уехал.

Рассказали об этом случае всем пацанам и одному местному тренеру. А он: «Вова, пожалуйста, не обращай внимания. Это нормально. Есть такие – видят, что вы приезжие, и хотят показать себя». Стал спокойно к этому относиться.

– А одеваться иначе стали?

– Шорты еще носил. Но больше без происшествий.

Однажды возникла другая ситуация. Мы проиграли 0:1 «Ростову», ко мне семья приехала. Вызвали такси до гостиницы. Приехала заниженная «Приора». Я сел на переднее сиденье, жена с дочкой – на заднее.

Приехали, я вышел со словами: «Все, спасибо, до свидания». Пошел открывать дверь отеля, а супруга мне: «Вов, тебя водитель зовет».

Я наклоняюсь, и водитель такой: «Слышь, дверью не хлопай». А я всегда стараюсь аккуратно закрывать! У меня накопилось, мы же еще и проиграли. Возмутился: «Дружище, у тебя двери на присосках, что ли? Нормально я закрыл».

Мне опять начинают: «Почему так разговариваешь?» Я предложил: «Есть вопросы – приезжай завтра на стадион и поговорим» (смеется). Вот такие бывают больные люди, – сказал защитник « ».