«Спартак» – «Оренбург». 1:1 – Соболев сравнял счет. Онлайн-трансляция

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России Оренбург Срджан Бабич онлайны Мохаммад Горбани Футбол

«Спартак» принимает «Оренбург» в ответном матче 1/4 Кубка России в Пути РПЛ.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 10-й минуте Мохаммад Горбани открыл счет: мяч после его удара влетел в сетку после рикошета от головы Срджана Бабича.

Встречу в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

В первом матче «Оренбург» обыграл «Спартак» дома со счетом 1:0.

Спартак – Оренбург 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
14 марта, 18.00, «Лукойл Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 10, автогол Бабич, 1:1 – 36 Соболев.
СпартакСелихов, Чернов, Бабич, Медина (Мозес, 46), Хлусевич, Зиньковский, Умяров, Пруцев, Зобнин, Соболев, Угальде.
ОренбургКеняйкин, Полуяхтов, Сиваков, Гойкович (Башич, 46), Прохин, Сидоров, Флорентин, Горбани (Воробьев, 46), Марин, Гюрлюк, Куэро (Обухов, 60).
Предупреждения:
Гойкович (14), Горбани (20), Полуяхтов (45).

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87 комментариев
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Оренбург на классе должен середняка проходить.
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+35
второй состав Оренбурга 🤣 уже пропустили
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Жаль у Оренбурга не было 3-го состава для Спартака, чтоб была хоть какая-то интрига.
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Ответ trav
А Промес выйдет? бггг
Через 7 лет. 😀
+24
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+20
Ответ Magic13
Оренбург на классе должен середняка проходить.
По ходу это не шутка) первый залетел уже!))
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Ответ Magic13
Оренбург на классе должен середняка проходить.
Тем более, что Оренбург вторым составом)
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Уберите рыжего с бровки.
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Почему у физрука играет этот недофутболист Умяров?
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Позорище продолжается
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Оренбург разнесет Спартак ПОД НОЛЬ !
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С Спартака полностью основа, у Оренбурга полностью резерв
однако, так было и в первой игре, но там Оренбург уверенно победил
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Ну что там, Спартак уже дерут?

P.s. Да, увидел. В этот раз 20 минут хватило.
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Бабич красаву положил
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ноет чердачок за спартак
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Умяров точно футболист ?
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Безбородов старается, помогает спартачку. Видать, позвонили мужику.
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Ответ Magic13
Оренбург на классе должен середняка проходить.
Профессионалы сливают рыжего или они профессионалы среди дворовых команд.
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Ответ LNR
Уберите рыжего с бровки.
Не надо, он удачу приносит!
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Что еще нужно сделать, что наше убогое руководство убрало испанского физрука
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Соболев полено прям. Жадная скотина) пас отдать не может .
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Селихов на опыте
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Полный позор. С детства за Спартак болею. Такого не видел
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Одно могу сказать. Нового тренера будет видно ,что он тот, кто надо, если сразу изгонит Умярку. Нет лиги в российском футболе, которая соответствует ему.
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Чё надо было детей Оренбурга выпускать против Спартака 😂 да и те нагнули бы Спартак 😂
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Забили, может теперь раскрепоститься. Умяров это нечто,все пасы сопернику.
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Надеюсь в последний раз увидеть на скамейке Спартака абасраля.
+6
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Если проиграет спартак, то падает в «путь фнл»? А там потом в «путь мфл»?
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Если Абаскал не уволят, то он должен уволиться сам. Проигрывать второму составу Оренбурга это приговор
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Позорище . команда неликвидов
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Что там, уже вернулись, чтобы править? 🤣🤣
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