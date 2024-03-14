«Спартак» – «Оренбург». 1:1 – Соболев сравнял счет. Онлайн-трансляция
«Спартак» принимает «Оренбург» в ответном матче 1/4 Кубка России в Пути РПЛ.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 10-й минуте Мохаммад Горбани открыл счет: мяч после его удара влетел в сетку после рикошета от головы Срджана Бабича.
Встречу в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
В первом матче «Оренбург» обыграл «Спартак» дома со счетом 1:0.
- Дата проведения
- 14 марта, 18.00, «Лукойл Арена»
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Спартак –
Селихов, Чернов, Бабич, Медина (Мозес, 46), Хлусевич, Зиньковский, Умяров, Пруцев, Зобнин, Соболев, Угальде.
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Оренбург –
Кеняйкин, Полуяхтов, Сиваков, Гойкович (Башич, 46), Прохин, Сидоров, Флорентин, Горбани (Воробьев, 46), Марин, Гюрлюк, Куэро (Обухов, 60).
однако, так было и в первой игре, но там Оренбург уверенно победил
P.s. Да, увидел. В этот раз 20 минут хватило.