«Спартак» – «Оренбург». 1:1 – Соболев сравнял счет. Онлайн-трансляция

«Спартак» принимает «Оренбург» в ответном матче 1/4 Кубка России в Пути РПЛ.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 10-й минуте Мохаммад Горбани открыл счет: мяч после его удара влетел в сетку после рикошета от головы Срджана Бабича.

Встречу в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

В первом матче « » обыграл « » дома со счетом 1:0.

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