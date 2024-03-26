Винисиус о расизме: «Я не против Испании. Я против всех расистов, которые есть в мире, в том числе в Бразилии»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу УЕФА ФИФА Федерация футбола Бразилии Конфедерация футбола Южной Америки Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус заявил, что выступает против всех расистов, а не только испанских.

Сегодня в Мадриде состоится товарищеский матч между сборными Испании и Бразилии. Он будет посвящен борьбе с расизмом. 

«С каждым новым эпизодом все больше и больше людей меня оскорбляют, потому что думают, что я против Испании. Я не против Испании. 

Я против всех расистов, которые есть в мире, в том числе в Бразилии. Я против всех расистов и хочу равенства для всех. За последний год я встречался со многими людьми, которые хотят двигаться вперед, а также с теми, кто просто хочет услышать мои слова, но ничего не делать. 

Крупные федерации и важные люди могут помочь мне, но иногда они боятся что-то сделать. Я уже говорил, что всегда обращаюсь за помощью к ФИФА, УЕФА, КОНМБЕБОЛ, федерации футбола Бразилии. Это большие организации, которые могут внести свой вклад в борьбу с расизмом. 

Что касается Ла Лиги, то она совершенствуется, но ситуация в Испании не позволяет ей сделать столько же. Иногда мне бывает сложно говорить об этом. Ла Лига провела со мной несколько встреч, они хотят развиваться в этом смысле, но поскольку расизм здесь не является преступлением, для них это сложно.

Но они пытаются измениться, а что касается игроков, то они всегда меня поддерживают. И я очень им благодарен. Их поддержка дает мне больше сил продолжать борьбу в интересах тех людей, кто страдает каждый день», – заявил игрок «Реала». 

Винисиус Жуниор: «Если уеду из Испании, расисты добьются желаемого. Хочу остаться в лучшем клубе мира, чтобы они и дальше видели мое лицо. Я смелый, я из «Реала»

47 комментариев
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Так ты и есть самый главный расист и провокатор
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Отпустите уже его. Пусть ездит по миру, он перерос рамки одной страны.
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Ответ Кино Музыка
Отпустите уже его. Пусть ездит по миру, он перерос рамки одной страны.
На плече у какого-нибудь капитана
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На мой взгляд, когда негр начинает так реагировать на условное уханье, то он тем самым признаёт, что аргументы другой стороны серьезные.
+22
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Ответ mejor_is_here
Комментарий удален модератором
Они это не понимают, они сами превращаются в рассистов со своей этой борьбой
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+12
Против чернокожих рассистов тоже? Их намного больше чем белых
+13
-2
+11
Его бы поженить на Грете Тунберг.
+8
0
+8
Ответ T622222
У него есть другая тема!? Мандела прямо
Переход на другие темы будет ужасным ударом для спортса
+6
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Ответ zzzeeerrrooo
Уголь уже всех достал
По большей части это спортс уже всех достал публиках каждый пук связанный с этой темой. Плюсы не пахнут как говорится
+5
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У него есть другая тема!? Мандела прямо
+7
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+4
Если не ошибаюсь, уже 3 раз за 4 или 5 дней читаю именно про расизм Винисиуса
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Достал он уже со своим расизмом-- ,, маймунИ лагот"( Арм.)
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Чем больше Винисиус говорит,тем меньше веры в его слова.Винисиус сейчас как засланный казачок.Реалу надо ставить его на место или разрывать контракт.Иначе Этот негатив перейдёт на Реал.
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+3
Ответ meringue
ты много о нем думаешь
Вспоминаю о нем как только вижу в новостях очередной бред про его борьбу
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Выворачивает уже от этого, иди утри слезы 500 евровой бумажкой
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Ответ Антон Фалафель
Его бы поженить на Грете Тунберг.
Не получится. Он определённо выйдет замуж.
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У него с психикой проблемы..
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"Я против расизма во всём мире" и потому молчу о расизме в Испании, который направлен в сторону других клубов, в том числе от болелов Реала!
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Грета забери товарища к себе, будете вместе плакать
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позорит имя Вини)
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Ответ Антон Фалафель
Его бы поженить на Грете Тунберг.
Может на Эрмосо?
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Ответ meringue
Плюсуют такие же расисты как и автор того коммента.
Уголь уже всех достал
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Ответ zzzeeerrrooo
Уголь уже всех достал
Кроме адекватных людей, конечно.
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Ответ mejor_is_here
Комментарий удален модератором
Вы же ведёте войну с "нацизмом", и поддерживаете человека, который начал её. Чеж вы себе не говорите, что это нормально и что с этим не стоит воевать? Или когда проявляют шовинизм, по отношению к вам и вам подобным, это другое? Это уже неприемлемо? Если Хабиб будет на весь мир кричать, что вот такая то нация (ага) алкаши, с маленькими причиндалами, маленькими мозгами, и гуляющими женами, какая будет у вас реакция?
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Он явно читает здесь комментарии😂
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Ответ los merengues
И это плюсуют.
И в чем я или плюсующие не правы?
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Ответ Акер
Там где появляется Вини - начинаются чума, расизм и скандалы. 🤔
Хорошо еще, что не идет дождь из лягушек и реки не наполняются кровью
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Ответ Артур Сергеевич
Парад расистов в комментариях открыт. Кстати, проводилось исследование, где доказали, что у белого мужчина расиста в 95% случае микропенис. И расизм просто проявление зависти.
Зависти к 5%?
Вы сами проводили исследование?))
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Ответ zzzeeerrrooo
Уголь уже всех достал
ты много о нем думаешь
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Чёрный расист
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