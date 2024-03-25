Стоимость реконструкции «Бернабеу» – 1,76 млрд евро. Стадион окупится к 2053 году

Теги Реал Мадрид Ла Лига бизнес Сантьяго Бернабеу деньги Футбол

Реконструкция «Сантьяго Бернабеу» обойдется в 1,76 млрд евро.

Информация об этом содержится в промежуточном отчете «Реала» за сезон-2023/24, передает The Athletic.

Ожидается, что стадион окупится к 2053 году.

Стоимость реконструкции без учета процентных выплат составляет 1,17 млрд евро, однако финансируется она за счет трех кредитов, каждый из которых имеет свою процентную ставку, в результате чего сумма достигает 1,76 млрд.

В настоящее время «Реал» выплачивает проценты только по второму и третьему кредитам, поэтому ежегодные расходы на погашение составляют менее 66 млн евро.

Последний кредит в размере 370 млн евро был взят в октябре, срок погашения – 30 лет. Необходимость возникла в связи с превышением сроков реализации проекта и ростом стоимости материалов.

Второй кредит, на сумму 225 млн евро, «Реал» взял в 2021 году, ставка – 1,53%, срок – 27 лет с трехлетним льготным периодом.

Первый кредит, 575 млн евро, был оформлен в 2019 году, ставка – 2,5%, срок – 30 лет с трехлетним льготным периодом.

Работы по реконструкции стадиона начались в 2019 году и должны быть завершены весной. Официальное открытие стадиона планируют провести в конце мая или начале июня. Изначально предполагалось, что работы завершатся к концу 2023 года, но сроки были сдвинуты.

В ходе реконструкции были установлены выдвижной газон, выдвижная крыша и 360-градусное видеотабло.

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25 комментариев
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ридноберка перезаливает свои жалкие комментарии ради плюсиков😄
+33
-6
+27
Если вам кажется, что 2053 это очень далеко от нас, то вот например 1995 на таком же удалении от 2024, только в другую сторону)
+17
-2
+15
Ответ войд
ридноберка перезаливает свои жалкие комментарии ради плюсиков😄
Так у него их никогда не бывает. Бедняга пытается минусы поубавить.
+17
-6
+11
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Последняя реплика подходит к каждому твоему комментарию, ригоберка
+11
-2
+9
Ответ Vovker
Если вам кажется, что 2053 это очень далеко от нас, то вот например 1995 на таком же удалении от 2024, только в другую сторону)
я не плачу, просто соринка в глаз попала
+8
-1
+7
Ответ nurikkkk
1,53? За 225 лямов😁обалдеть. Я получил 240к за 1,65. По моему меня надурили)
из Японии пишешь штоле?)
+6
0
+6
1,53? За 225 лямов😁обалдеть. Я получил 240к за 1,65.
По моему меня надурили)
+2
0
+2
Ответ Жозеп Гвардиола
Во время ковида у ецб ставка была нулевая
Но какой экономический смысл выдавать такой кредит если инфляция просто съедает все
+2
0
+2
Ответ Abdul Aziz
Дизайн то красивый, но куда ушло столько денег? В США строят с нуля громадные суперсовременные стадионы за меньшие деньги.
Как правило, с нуля построить проще, нежели реконструировать такую древность.
+1
0
+1
Ответ Vovker
Если вам кажется, что 2053 это очень далеко от нас, то вот например 1995 на таком же удалении от 2024, только в другую сторону)
Однажды Вовкера попросили написать самый короткий грустный рассказ…
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Кредит на 30 лет под 1,53%, что-то совсем мало
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Ответ Sergeant Squirting
Новый дизайн стадиона снаружи если честно полный провал, из плюсов только вижу что появилась выдвижная крыша а так больше особых изменений и не заметил по телекартинке.
Дизайн то красивый, но куда ушло столько денег? В США строят с нуля громадные суперсовременные стадионы за меньшие деньги.
+2
-2
0
Ответ nurikkkk
1,53? За 225 лямов😁обалдеть. Я получил 240к за 1,65. По моему меня надурили)
240к тенге?)
+1
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0
Ответ optimus primus
из Японии пишешь штоле?)
Скорее из неверленда
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Ответ Муканов Арманбек
Кредит на 30 лет под 1,53%, что-то совсем мало
Во время ковида у ецб ставка была нулевая
+1
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Окупится быстрее, учитывая инфляцию и рост доходов, тем более какими темпами все развивается
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Спортсру лишь бы накинуть. К 2053 году выплатится весь кредит, а окупиться стадион может и намного раньше заснёт различных мероприятий
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При этом Реал не будет дергать за всякие рычаги пытаясь спастись от вымирания. Это различие между королевским клубом и клубом с ДНК.
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Ну это как взять ипотеку
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