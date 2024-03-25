Стоимость реконструкции «Бернабеу» – 1,76 млрд евро. Стадион окупится к 2053 году

Реконструкция «Сантьяго Бернабеу» обойдется в 1,76 млрд евро.

Информация об этом содержится в промежуточном отчете « » за сезон-2023/24, передает The Athletic.

Ожидается, что стадион окупится к 2053 году.

Стоимость реконструкции без учета процентных выплат составляет 1,17 млрд евро, однако финансируется она за счет трех кредитов, каждый из которых имеет свою процентную ставку, в результате чего сумма достигает 1,76 млрд.

В настоящее время «Реал» выплачивает проценты только по второму и третьему кредитам, поэтому ежегодные расходы на погашение составляют менее 66 млн евро.

Последний кредит в размере 370 млн евро был взят в октябре, срок погашения – 30 лет. Необходимость возникла в связи с превышением сроков реализации проекта и ростом стоимости материалов.

Второй кредит, на сумму 225 млн евро, «Реал» взял в 2021 году, ставка – 1,53%, срок – 27 лет с трехлетним льготным периодом.

Первый кредит, 575 млн евро, был оформлен в 2019 году, ставка – 2,5%, срок – 30 лет с трехлетним льготным периодом.

Работы по реконструкции стадиона начались в 2019 году и должны быть завершены весной. Официальное открытие стадиона планируют провести в конце мая или начале июня. Изначально предполагалось, что работы завершатся к концу 2023 года, но сроки были сдвинуты.

В ходе реконструкции были установлены выдвижной газон, выдвижная крыша и 360-градусное видеотабло.