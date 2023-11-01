«Реал» намерен взять еще один кредит на 375 млн евро на 30 лет для реконструкции «Сантьяго Бернабеу». Сумма двух предыдущих – 800 млн евро

«Реал» возьмет еще один кредит на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу».

По информации Marca, сумма нового кредита составит 375 миллионов евро, длительность – 30 лет под 4,7% годовых. Эти средства будут направлены на оборудование парковки и благоустройство стадиона и прилегающей к нему территории. Дополнительные расходы также частично связаны с инфляцией.

Сообщается, что отчетность за прошлый финансовый год и бюджет на текущий сезон будут представлены на ежегодной генеральной ассамблее 11 ноября, где совет директоров «Реала» и попросит одобрить новый займ.

Ранее « » дважды брал кредит на реконструкцию ». Общая сумма займов составила 800 млн евро. Первый кредит на сумму 575 млн евро был взят для финансирования работ, связанных с инфраструктурой арены, второй на сумму 225 млн – на так называемую «теплицу» для газона.

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