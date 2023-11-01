«Реал» намерен взять еще один кредит на 375 млн евро на 30 лет для реконструкции «Сантьяго Бернабеу». Сумма двух предыдущих – 800 млн евро

Теги Реал Мадрид Ла Лига бизнес Сантьяго Бернабеу стадионы деньги Футбол

«Реал» возьмет еще один кредит на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу».

По информации Marca, сумма нового кредита составит 375 миллионов евро, длительность – 30 лет под 4,7% годовых. Эти средства будут направлены на оборудование парковки и благоустройство стадиона и прилегающей к нему территории. Дополнительные расходы также частично связаны с инфляцией.

Сообщается, что отчетность за прошлый финансовый год и бюджет на текущий сезон будут представлены на ежегодной генеральной ассамблее 11 ноября, где совет директоров «Реала» и попросит одобрить новый займ.

Ранее «Реал» дважды брал кредит на реконструкцию Сантьяго Бернабеу». Общая сумма займов составила 800 млн евро. Первый кредит на сумму 575 млн евро был взят для финансирования работ, связанных с инфраструктурой арены, второй на сумму 225 млн – на так называемую «теплицу» для газона.

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44 комментария

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Виктор Тимошков
С учётом связей Переса - это перекладывание денег из одного кармана в другой
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Антон Фалафель
Залезли таки в ипотеку.
+15
-6
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Eden Hazard
Ответ ta-tosha
Что это за реконструкция за лярд? Думаю, дешевле было бы снести этот Бернабеу и построить новый ультрасовременный стадион. Как Кронке построил в штатах для Рэмс. Там только минета нет для рядового зрителя как внутри арены, так и по всему огромному комплексу. Как по мне - наглая отмывка денег
Реконструкция дороже строительства нового стадиона.
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Sundance Neeskens
Ответ Alex Serpen
Вот и разница. Один клуб расчетливо берет кредиты, чтобы обновить стадион и в дальнейшем больше зарабатывать на нём. Другой клуб распродаёт свои активы ради ежеминутных «хотелок» на трансферном рынке, лишая себя большой части прибыли в будущем.
А учитывать то, что "другой клуб" также "расчетливо взял кредиты, чтобы обновить стадион и в дальнейшем больше зарабатывать на нём" мы конечно не будем. И активы были проданы, чтобы не скатиться до уровня Аякса и Бенфики.
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Александр Михненко
Ответ FC.Barcelona
То есть коррупция?
Так и есть
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nurikkkk
Ответ Сергей Штырков
А почему он тогда не самоокупается через эти центры и концерты?
Потому что реконструкция еще не закончена. Но Реал уже продал часть прав на проведение не футбольных мероприятий. Типо турниры геймеров, выставки и прочее...
https://www.sports.ru/football/1109072483-real-zaklyuchil-sdelku-na-360-mln-s-investkompaniej-sixth-street-ona-p.html
Вот новость.
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nurikkkk
Ответ ta-tosha
Что это за реконструкция за лярд? Думаю, дешевле было бы снести этот Бернабеу и построить новый ультрасовременный стадион. Как Кронке построил в штатах для Рэмс. Там только минета нет для рядового зрителя как внутри арены, так и по всему огромному комплексу. Как по мне - наглая отмывка денег
Ну ты хоть посмотри что за стадион у Реала...и это не просто стадион. За лярд такой не построить.
Это теперь целый комплекс, способный принять турниры практически в любом виде спорта, различные мероприятия, концерты, при этом у стадиона закрывающаяся крыша, и футбольное поле прячется под землю. Так же, там теперь еще и торговый центр....
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Мирзоанис Якубов
Ну кредиты - норм, с кем не бывает. А вот распродавать себя ради рычагов и просить лучших игроков снизить зарплату или свалить хоть куда...
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Один живой
Ответ Хасан Акбаев
Они собирают деньги для покупки Дэвиса и Мбаппе. И этот клуб ещё называют успешным. Самый успешный клуб это Бавария- ни кредитов ,ни олигархических мешков.
Скоро Бавария воткнется в модернизацию своего стадиона, так как новее он не становится и уже не самый современный. Вот тогда и будет ясно.
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Дэвид_Мойес
Ответ Alex Serpen
Вот и разница. Один клуб расчетливо берет кредиты, чтобы обновить стадион и в дальнейшем больше зарабатывать на нём. Другой клуб распродаёт свои активы ради ежеминутных «хотелок» на трансферном рынке, лишая себя большой части прибыли в будущем.
Под "другим клубом" я так понимаю, имеется в виду Барса?
Вообще, "хотелки" на трансферном рынке обеспечивают клубу спортивные результаты от которых - сюрприз - тоже зависит будущая прибыль. А также стоимость текущих активов, в которые, как ни странно, входят и футболисты.
Проще говоря - де йонгов и педрей можно продать куда дороже, когда благодаря гюндоганам и левандовским клуб идёт в лидерах, чем когда он будет в районе 7-8 места без их подписания.
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&_Bishep_&
Ответ Jon han
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Нормальная кредитно-финансовая история. А "рычаги" это немного про другой клуб.
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Игорёк
Походу думают, что Мир не доживёт до 2053 года, а чего, умнО. Живут одним днём, не парятся, видимо так и надо, учитывая события недавние.
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Jon han
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Бестрофейник 19/20
Ок, одобрено
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nurikkkk
Ответ ta-tosha
я был там до реконструкции, пару раз. Не такой там и был сарай, как Камп Ноу, но я не верю, что там могли чего то кардинально поменять, там тупо нет места для этого. По ходу будет как китайская машина - куча модных телевизоров, а по сути телега телегой, которая не рулиться и не тормозит
Ну вот ты сьездий и тогда посмотришь. Я сам был только на старом варианте. Новый же, еще не запущен. Только поле пока складывается под землю.
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qiqe
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John Gotti
Ответ Хасан Акбаев
Они собирают деньги для покупки Дэвиса и Мбаппе. И этот клуб ещё называют успешным. Самый успешный клуб это Бавария- ни кредитов ,ни олигархических мешков.
Какой же ты глупый ахахахаа
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Квадратное личико
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Леван Мкртчян
Ответ Alex Serpen
Вот и разница. Один клуб расчетливо берет кредиты, чтобы обновить стадион и в дальнейшем больше зарабатывать на нём. Другой клуб распродаёт свои активы ради ежеминутных «хотелок» на трансферном рынке, лишая себя большой части прибыли в будущем.
Что за очередной сливочный бред.
У Барсы взят такой же, по-сути , кредит под реконструкциию стадиона.
Рычаги активировали не для модернизации стадиона, а для решения текущих проблем , одна из которых была -- это покрытие краткосрочных долговых обязательств.
Без этих рычагов даже игроков не смогли бы заявить на сезон, не то что новых , а даже половину старых.
Да и невыплата обязательств перед инвесторами по текущим обязательствам могла привести к техническому банкротству клуба.
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Н.Ф.
Миллиардом меньше, миллиардом больше...
Какая вообще разница?
Всё равно эти долги никто и никогда целиком не возвращает. И речь даже не столько про футбольные клубы.
Платят какие-то проценты — и на том спасибо.
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evg-pro
Ответ Alex Serpen
Вот и разница. Один клуб расчетливо берет кредиты, чтобы обновить стадион и в дальнейшем больше зарабатывать на нём. Другой клуб распродаёт свои активы ради ежеминутных «хотелок» на трансферном рынке, лишая себя большой части прибыли в будущем.
Вы вообще в теме не разобрались..
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Антонио Мартынов
Ответ Alex Serpen
Вот и разница. Один клуб расчетливо берет кредиты, чтобы обновить стадион и в дальнейшем больше зарабатывать на нём. Другой клуб распродаёт свои активы ради ежеминутных «хотелок» на трансферном рынке, лишая себя большой части прибыли в будущем.
Активы они распродали, чтобы расплатиться за прежние хотелки. Там вопрос в выживании клуба стоял
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@fedot@
Ответ Штаны Габора Кирая
Пока Реал берёт кредиты на реконструкцию великого стадиона, бчр берёт кредиты чтобы рассчитаться с лучшим игроком в своей истории.
🤣🤣🤣🤣👍
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corazón blanco
Ответ Parce
А шутки про рычаги только в сторону Реала дождемся? Или только против Барсы так работает?
Так кредит и рычаги это абсолютно разные вещи.
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FC.Barcelona
Ответ Arthurino
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https://youtube.com/shorts/30rRTey0Qbw?si=UiS8shJgb05v41s9
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