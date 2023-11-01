«Реал» намерен взять еще один кредит на 375 млн евро на 30 лет для реконструкции «Сантьяго Бернабеу». Сумма двух предыдущих – 800 млн евро
«Реал» возьмет еще один кредит на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу».
По информации Marca, сумма нового кредита составит 375 миллионов евро, длительность – 30 лет под 4,7% годовых. Эти средства будут направлены на оборудование парковки и благоустройство стадиона и прилегающей к нему территории. Дополнительные расходы также частично связаны с инфляцией.
Сообщается, что отчетность за прошлый финансовый год и бюджет на текущий сезон будут представлены на ежегодной генеральной ассамблее 11 ноября, где совет директоров «Реала» и попросит одобрить новый займ.
Ранее «Реал» дважды брал кредит на реконструкцию Сантьяго Бернабеу». Общая сумма займов составила 800 млн евро. Первый кредит на сумму 575 млн евро был взят для финансирования работ, связанных с инфраструктурой арены, второй на сумму 225 млн – на так называемую «теплицу» для газона.
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Вот новость.
Это теперь целый комплекс, способный принять турниры практически в любом виде спорта, различные мероприятия, концерты, при этом у стадиона закрывающаяся крыша, и футбольное поле прячется под землю. Так же, там теперь еще и торговый центр....
Вообще, "хотелки" на трансферном рынке обеспечивают клубу спортивные результаты от которых - сюрприз - тоже зависит будущая прибыль. А также стоимость текущих активов, в которые, как ни странно, входят и футболисты.
Проще говоря - де йонгов и педрей можно продать куда дороже, когда благодаря гюндоганам и левандовским клуб идёт в лидерах, чем когда он будет в районе 7-8 места без их подписания.
У Барсы взят такой же, по-сути , кредит под реконструкциию стадиона.
Рычаги активировали не для модернизации стадиона, а для решения текущих проблем , одна из которых была -- это покрытие краткосрочных долговых обязательств.
Без этих рычагов даже игроков не смогли бы заявить на сезон, не то что новых , а даже половину старых.
Да и невыплата обязательств перед инвесторами по текущим обязательствам могла привести к техническому банкротству клуба.
Какая вообще разница?
Всё равно эти долги никто и никогда целиком не возвращает. И речь даже не столько про футбольные клубы.
Платят какие-то проценты — и на том спасибо.