У «Реала» потолок зарплат в 3,5 раза выше, чем у «Барселоны»: 727 млн евро против 204 млн. Каталонцы расходуют свыше 400 млн

У «Барселоны» полоток зарплат в 3,56 раза ниже, чем у «Реала».

По итогам зимнего трансферного окна лимит расходов на зарплаты для «блауграны» установлен Ла Лигой на уровне 204,161 млн евро – это почти на 66 млн меньше, чем после летнего окна (270,026 млн). На данный момент каталонцы выходят за установленные пределы и расходуют больше 400 млн, передает Marca.

Самый высокий потолок в Ла Лиге – у «Реала». С осени он не изменился – 727,451 млн евро. На втором месте идет « » с 303,408 млн (после летнего окна было 296,357 млн).

В десятку также входят « » (152,286 млн), « » (144,941), « » (143,918), «Атлетик» (100,062), « » (93,241), « » (85,528) и « » (81,187).

Под потолком учитываются выплаты игрокам, главному тренеру, помощнику тренера и тренеру по физподготовке, а также расходы на молодежную, резервную и другие команды.

Изображение: marca.com

«Барселона» должна лидировать в Ла Лиге», – считает Хави. Цифры говорят, что он прав