У «Реала» потолок зарплат в 3,5 раза выше, чем у «Барселоны»: 727 млн евро против 204 млн. Каталонцы расходуют свыше 400 млн
У «Барселоны» полоток зарплат в 3,56 раза ниже, чем у «Реала».
По итогам зимнего трансферного окна лимит расходов на зарплаты для «блауграны» установлен Ла Лигой на уровне 204,161 млн евро – это почти на 66 млн меньше, чем после летнего окна (270,026 млн). На данный момент каталонцы выходят за установленные пределы и расходуют больше 400 млн, передает Marca.
Самый высокий потолок в Ла Лиге – у «Реала». С осени он не изменился – 727,451 млн евро. На втором месте идет «Атлетико» с 303,408 млн (после летнего окна было 296,357 млн).
В десятку также входят «Севилья» (152,286 млн), «Реал Сосьедад» (144,941), «Вильярреал» (143,918), «Атлетик» (100,062), «Бетис» (93,241), «Валенсия» (85,528) и «Сельта» (81,187).
Под потолком учитываются выплаты игрокам, главному тренеру, помощнику тренера и тренеру по физподготовке, а также расходы на молодежную, резервную и другие команды.
Изображение: marca.com
«Барселона» должна лидировать в Ла Лиге», – считает Хави. Цифры говорят, что он прав
Не добавить, не убавить. Так еще и летом зарплату Мюаппе почти полностью перекроют уходом Модрича.
Рано или поздно Барселона обязательно вернётся в нормальное состояние... главное, чтобы к тому моменту Тебаса выпнули из RFEF.
точете. Он принес небывалые кооличество трофеев что вам во сне несняться! Только ТРЕБЛ чего стоит неговаря о ЗМ? А почему о 480 млн неговаришь за Гриззи,Коуто, Дембеле? Лео сам заработал и клубу помог зарабатывать + неимоверные количество титулов. Послал реал куда ему следует только одним треблом))))))
а также на вход стадион с крышей и выдвижным полем на 85 тысяч мест.