У «Реала» потолок зарплат в 3,5 раза выше, чем у «Барселоны»: 727 млн евро против 204 млн. Каталонцы расходуют свыше 400 млн

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У «Барселоны» полоток зарплат в 3,56 раза ниже, чем у «Реала».

По итогам зимнего трансферного окна лимит расходов на зарплаты для «блауграны» установлен Ла Лигой на уровне 204,161 млн евро – это почти на 66 млн меньше, чем после летнего окна (270,026 млн). На данный момент каталонцы выходят за установленные пределы и расходуют больше 400 млн, передает Marca.

Самый высокий потолок в Ла Лиге – у «Реала». С осени он не изменился – 727,451 млн евро. На втором месте идет «Атлетико» с 303,408 млн (после летнего окна было 296,357 млн).

В десятку также входят «Севилья» (152,286 млн), «Реал Сосьедад» (144,941), «Вильярреал» (143,918), «Атлетик» (100,062), «Бетис» (93,241), «Валенсия» (85,528) и «Сельта» (81,187).

Под потолком учитываются выплаты игрокам, главному тренеру, помощнику тренера и тренеру по физподготовке, а также расходы на молодежную, резервную и другие команды.

Изображение: marca.com

«Барселона» должна лидировать в Ла Лиге», – считает Хави. Цифры говорят, что он прав

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65 комментариев
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Ответ Нефанатик
Могут тратить больше чем Барса, но тратит меньше и зарабатывает больше. А все почему? Потому что Реал не разводил распиаренный аферист из Аргентины.
Распиаренный? Ахахахааахахахаа
+93
-30
+63
Ответ Давид Agabekyan
Барселона как Россия. Годик потерпеть и с зарплатами всю хорошо станет
Это прям новогодняя речь Путина, этот год был сложный....
+56
-10
+46
Ответ Parce
Запятая же стоит
Как вы думаете, была ли она там в оригинальном варианте новости?
+36
-5
+31
Ответ TAGAY
тут есть большой нюанс, нынешняя команда как раз списывается в лимит, но вот отсрочки во время ковида делает свое дело. но вроде бы у многих заканчиваются летом 2025 года. а так ныне могут регистрировать ЗП только освободив от команды. летом РОберто и Алонсо уходят,продадут еще 2-3 игрока с регистрированных в итоге освободится на новых игроков с их ЗП. еще годик надо как то потерпеть!
Барселона как Россия. Годик потерпеть и с зарплатами всю хорошо станет
+52
-22
+30
Ответ VictorVallecano
727 451 млн евро - выходит, что это 727 млрд, да, авторы?
Запятая же стоит
+31
-6
+25
тут есть большой нюанс, нынешняя команда как раз списывается в лимит, но вот отсрочки во время ковида делает свое дело. но вроде бы у многих заканчиваются летом 2025 года. а так ныне могут регистрировать ЗП только освободив от команды. летом РОберто и Алонсо уходят,продадут еще 2-3 игрока с регистрированных в итоге освободится на новых игроков с их ЗП. еще годик надо как то потерпеть!
+24
-5
+19
727 451 млн евро - выходит, что это 727 млрд, да, авторы?
+28
-16
+12
Ответ Александр Орлов
Распиаренный? Ахахахааахахахаа
а слово аферист тебя не смутило ?)
+13
-1
+12
Так Мадрид за последние сезоны очень здорово сократил свою зарплатную ведомость, даже статья здесь была. Флорентино и его команда грамотно ведет дела.
+15
-4
+11
Надо срочно менять Левандовски на драфт-пики и отправлять де Йонга в список долгосрочно травмированных
+10
0
+10
Болельщики Реала ещё долго будут помнить Флорентино после его ухода
+13
-3
+10
Ответ Бене Гессерит
Там не написано так, гений
нужно быть еще большим гением, чтобы не понимать, что новость отредактировали
+10
-1
+9
Ответ Нефанатик
Могут тратить больше чем Барса, но тратит меньше и зарабатывает больше. А все почему? Потому что Реал не разводил распиаренный аферист из Аргентины.
Что значит разводил? До сих пор разводит, зп то ему платят и в данный момент
+12
-5
+7
Абсолютно топовое управление клубом от Переса.
Не добавить, не убавить. Так еще и летом зарплату Мюаппе почти полностью перекроют уходом Модрича.
+4
0
+4
Ответ Нефанатик
Могут тратить больше чем Барса, но тратит меньше и зарабатывает больше. А все почему? Потому что Реал не разводил распиаренный аферист из Аргентины.
Главный аферист как раз был в Реале из Бельгии, так что не сливочным что-то говорить))
+5
-2
+3
Ответ GBale
а слово аферист тебя не смутило ?)
Смеялся долго, лень было слово написать
+5
-2
+3
Ответ AnMe
Чего не скажешь о руководстве Барселоны. Ну тут кроме зависти больше ничего не испытываешь, будучи фанатом Каталонской команды.
Да ладно тебе завидовать.
Рано или поздно Барселона обязательно вернётся в нормальное состояние... главное, чтобы к тому моменту Тебаса выпнули из RFEF.
+3
0
+3
Ответ Нефанатик
Могут тратить больше чем Барса, но тратит меньше и зарабатывает больше. А все почему? Потому что Реал не разводил распиаренный аферист из Аргентины.
Опять Месси виноват xD
+19
-16
+3
Ответ Дороф
Да ладно тебе завидовать. Рано или поздно Барселона обязательно вернётся в нормальное состояние... главное, чтобы к тому моменту Тебаса выпнули из RFEF.
Так Барселона и голосует за Тебаса и увеличение го зп
+2
0
+2
Это и понятно, в Реале играют топ игроки в Барсе середняки...
+2
0
+2
Ответ corazon blanco
Так Мадрид за последние сезоны очень здорово сократил свою зарплатную ведомость, даже статья здесь была. Флорентино и его команда грамотно ведет дела.
Чего не скажешь о руководстве Барселоны. Ну тут кроме зависти больше ничего не испытываешь, будучи фанатом Каталонской команды.
+5
-3
+2
Ответ Нефанатик
Могут тратить больше чем Барса, но тратит меньше и зарабатывает больше. А все почему? Потому что Реал не разводил распиаренный аферист из Аргентины.
Распиаренный аферист настолько унизил вас, что досих пор зубы на него
точете. Он принес небывалые кооличество трофеев что вам во сне несняться! Только ТРЕБЛ чего стоит неговаря о ЗМ? А почему о 480 млн неговаришь за Гриззи,Коуто, Дембеле? Лео сам заработал и клубу помог зарабатывать + неимоверные количество титулов. Послал реал куда ему следует только одним треблом))))))
+9
-8
+1
Заговор кастильских оккупантов против барселонушки. Доколе?
+1
0
+1
ла лига сама определяет какой клуб сколько может тратить или я чё то не так понял?
+1
0
+1
Ответ A1190
Ничего скоро придет Мбаппе, плюс вся полузащита захочет повышения и пойдет ведомость Реала по одному месту)
у них вскоре на выход Модрич, Кроос, Карвахаль.
а также на вход стадион с крышей и выдвижным полем на 85 тысяч мест.
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Совершенный абсурд и самоуничтожение Ла Лиги. В плюсе от этого цирка АПЛ и арабы. А когда то была сильнейшая лига мира с блистательными Реалом и Барсом с трио ББК и МСН.
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Ответ A1190
Ничего скоро придет Мбаппе, плюс вся полузащита захочет повышения и пойдет ведомость Реала по одному месту)
Полузащиту уже переподписали, как и Вини, Родриго и Милитао, а зп Мбаппе ни на что не повлияет, потому что уйдёт Модрич с огромной зарплатой. Учи матчасть, умник:)
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Ответ Madcomposer
Надо срочно менять Левандовски на драфт-пики и отправлять де Йонга в список долгосрочно травмированных
И Хави выкупать...
0
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Что это значит и зачем оно нужно, если и так превышают
+2
-2
0
Ответ TAGAY
тут есть большой нюанс, нынешняя команда как раз списывается в лимит, но вот отсрочки во время ковида делает свое дело. но вроде бы у многих заканчиваются летом 2025 года. а так ныне могут регистрировать ЗП только освободив от команды. летом РОберто и Алонсо уходят,продадут еще 2-3 игрока с регистрированных в итоге освободится на новых игроков с их ЗП. еще годик надо как то потерпеть!
Да, еще годик потерпеть и можно окончательно разваливаться
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