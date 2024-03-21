Генсек РФС: «В УЕФА не могут нам объяснить, почему Россия отстранена, а Израиль – нет»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль Максим Митрофанов Футбол

Генсек РФС считает двойными стандартами позицию ФИФА и УЕФА по России и Израилю.

«Это сложная и загадочная для нас конструкция, при всем том, что у нас прекрасные отношения с федерацией Израиля. Но здесь вопрос в том, что это очевидный двойной стандарт в двух одинаковых ситуациях.

Ряд стран, входящих в зону Запад АФК – Иордания, Палестина, Сирия и так далее — обратились в ФИФА и во все национальные ассоциации членов ФИФА с предложением отстранить Израиль. Они это сделали без упоминания России и Украины, но с такой же аргументацией.

В Европе другая ситуация, но Европа – это не весь мир. В УЕФА нам не могут объяснить, почему мы отстранены, а Израиль – нет. Они молчат, потому что несамостоятельны в этом решении», – рассказал Максим Митрофанов.

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182 комментария
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Если цинично, то потому что с Израилем никто играть не отказывается, а с Россией отказывались. УЕФА не враги себе, чтобы портить отношения с большим количеством федераций ради кучки посредственных клубов и посредственной сборной.

Если формально, то вам просто скажут, что у России своего 7 октября не было, и будут правы. Ситуации разные, прямой параллели здесь нет.
+186
-55
+131
Ответ OldRedWhite
Цинично - это всегда хотя бы откровенно ! Да что там Генсек РФС ? Тут процентов 20 пользователей Спортса не могут понять и бесконечно задают этот вопрос ! А процентов 50 их минусуют . Оставшимся 30 страшно или противно то или другое ))
Да и пусть задают. Если они считают, что ситуации абсолютно идентичны, то у них проблемы с анализом фактов.

Это не значит, что Израиль во всем прав, не значит, что его не стоило отстранить (может, и стоило бы). Но ставить знак равенства здесь нельзя никак, если у человека есть грамм объективности в голове, а не "ыыыы, вынипанимаитиэтадругойе, ыыыыыыы".
+79
-42
+37
а если голову включить?
+77
-51
+26
Подайте жалобу на ФИФА в CAS.
Заодно и с просьбой объяснить почему не отстраняли за Чечню да Грузию.
+57
-39
+18
Может, потому что на Россию никто не нападал, а на Израиль - напали?
+69
-55
+14
Ответ kvint(ksk)
Ну наверное потому что на Израиль напали , наверное потому что Израиль не отжимает чужие территории.
>наверное потому что Израиль не отжимает чужие территории.
ехехехе
+16
-5
+11
Ответ encaro_one
Подайте жалобу на ФИФА в CAS. Заодно и с просьбой объяснить почему не отстраняли за Чечню да Грузию.
Чечня это внутреннее дело РФ за такое не отстраняют.В конфликте с Грузией первая напала Грузия,и ее весь мир признал виноватой в конфликте.
+19
-9
+10
Ответ FNT
Если цинично, то потому что с Израилем никто играть не отказывается, а с Россией отказывались. УЕФА не враги себе, чтобы портить отношения с большим количеством федераций ради кучки посредственных клубов и посредственной сборной. Если формально, то вам просто скажут, что у России своего 7 октября не было, и будут правы. Ситуации разные, прямой параллели здесь нет.
Формально так сказать нельзя же. Нет такого повода отстранения "у вас нет 7 октября"
Формально могут сказать, только то что "мы не можем обеспечить вашу безопасность". И тут законный вопрос: "А Израилю можете?"
Как-то так.

Ну и формальный ответ на этот вопрос от УЕФА будет: "Да".
+12
-3
+9
Ответ OldRedWhite
Цинично - это всегда хотя бы откровенно ! Да что там Генсек РФС ? Тут процентов 20 пользователей Спортса не могут понять и бесконечно задают этот вопрос ! А процентов 50 их минусуют . Оставшимся 30 страшно или противно то или другое ))
А процентов 50 их минусуют ...
.
Да быть того не может в стране, где 85% за.
+17
-8
+9
Ответ KMR
Обьясняю. Надеюсь УЕФА тоже напишет. Израиль не вписывал в Конституцию регионы где проводит свое тн сво. П.С. и США не вписывали себе страны бывшей Югославии. Если уж и должны были появиться вопросы,то к Баку. Но там же Эрдоган рулит и можно отделаться помидорами
Повторяю: Россия была забанена весной, а регионы аннексировали только осенью. Неувязка в вашей логике.
+10
-2
+8
Ответ Lux_Vid Александров
Комментарий скрыт
Чечня?)
+20
-13
+7
Ответ FNT
Если цинично, то потому что с Израилем никто играть не отказывается, а с Россией отказывались. УЕФА не враги себе, чтобы портить отношения с большим количеством федераций ради кучки посредственных клубов и посредственной сборной. Если формально, то вам просто скажут, что у России своего 7 октября не было, и будут правы. Ситуации разные, прямой параллели здесь нет.
"Если формально, то вам просто скажут, что у России своего 7 октября не было, и будут правы."

Это не УЕФА-шного ума дело - выносить оценки политическим событиям и обстановке. На это другие международные институты есть. УЕФА должен футболом заниматься, а не подмахивать политиканам.
+9
-3
+6
Ответ FNT
Если цинично, то потому что с Израилем никто играть не отказывается, а с Россией отказывались. УЕФА не враги себе, чтобы портить отношения с большим количеством федераций ради кучки посредственных клубов и посредственной сборной. Если формально, то вам просто скажут, что у России своего 7 октября не было, и будут правы. Ситуации разные, прямой параллели здесь нет.
По вашей логике, если на тебя напали, то ты в ответ можешь спокойно целенаправленно убивать мирное гражданское население той страны, которая на тебя напала, как это делает Израиль, и тебе за это ничего не будет. Ничего ненормального тут не видите?
+13
-7
+6
Ответ Инженер-конструктор
Может, потому что на Россию никто не нападал, а на Израиль - напали?
Скорее, потому что с Россией много кто не хочет играть, а с Израилем все готовы, а вот почему, явно спрашивать надо не УЕФА
+9
-4
+5
Ответ Александр Митраков
Чечня?)
В Чечне , кроме штурма Грозного , были зачистки и уничтожение банд. Засады на наши колонны и теракты в Российских городах. Мы спецом стреляли и бомбили мирных? Когда гражданские чеченцы ложились на дороги , наши колонны останавливались!
А жители донбасса теракты по всей Украине устраивали????
Ну ты сравнил....Чехов и Донбасс...
+8
-3
+5
Ответ kvint(ksk)
Ну наверное потому что на Израиль напали , наверное потому что Израиль не отжимает чужие территории.
"Израиль не отжимает чужие территории"

Ещё один лжец.

Палестинские территории, несмотря на существование частичного палестинского управления на них, рассматриваются ООН — включая сектор Газа — как оккупированные Израилем. (с)

А про Голанские высоты слышал?
+11
-6
+5
Ответ Михаил Савченко
Речь о формальностях. Чиновники должны обращать на такое внимание при каждой возможности, это маленькие, но необходимые элементы борьбы за возвращение сборной и клубов на европейские турниры
Нужны не маленькие «необходимые» элементы, а один большой всем очевидный элемент
+5
-2
+3
Ответ KMR
Обьясняю. Надеюсь УЕФА тоже напишет. Израиль не вписывал в Конституцию регионы где проводит свое тн сво. П.С. и США не вписывали себе страны бывшей Югославии. Если уж и должны были появиться вопросы,то к Баку. Но там же Эрдоган рулит и можно отделаться помидорами
Вы вообще ничего не знаете или нагло врете.
+5
-2
+3
Ответ Александр Митраков
Да-да, конечно. "Северный ветер" сам объявился, и шахтёры выкопали танковые армии с "Буками"
Как будто с очень плохой нейросетью говорю, которая какой-то бред генерирует.
При чем тут вообще Северный ветер? Ты брякнул про Чечню. Я тебе ответил в чем разница между Чечней и Донбассом. Первые были террористами, вторые нет. Ты в ответ на какую-то левую чушь переключился.

Но даже если рассматривать те самые "Буки шахтеров", то украинцы сами признали, что на их территории любой может найти и Буки и танки. Они же прямо сейчас заявили, что РДК сами нашли оружие. Ну если смогли РДК, то смогли и шахтеры. Или ты утверждаешь, что украинцы врут? Ты что, украинофоб?
+4
-1
+3
Ответ kvint(ksk)
Ну наверное потому что на Израиль напали , наверное потому что Израиль не отжимает чужие территории.
Наберите "границы Израиля по решению ООН"
Сравните с фактическими.
Да, кстати, Голанские высоты - отжали у Сирии и присоединили. Вопреки всем.
+4
-1
+3
Ответ rude.
Палестина сама отказалась иметь свое государство, на условии сосуществования с Израелем. Объявили джихад. Ну штож... Голанские были ####### Cирией по результатам Шестедневки, при попытке вернуть в Судном дне потеряли еще больше. Держу в курсе.
То есть Голаны - нормально? Чем же Донбасс хуже Голан? Или лучше?
Ну и при любом: половина официальной столицы государства Израиль, Иерусалима, по решению ООН не должна входить в состав Израиля. В принципе. А по конституции Израиля - Иерусалим "единая и неделимая столица".
Ок, Палестины не существует, но Восточный иерусалим (карта легко гуглится) не должен входить в состав Израиля.
+3
0
+3
А сами не догадались?
+18
-15
+3
Ну как они могут сказать: "Мы, УЕФА, являемся марионетками США, и поэтому следуем рекомендациям хозяина, что союзники США, коим является Израиль, не могут исключены из соревнований.
+11
-8
+3
Ответ fil_spb
Что Чечня? Чечня была рассадником терроризма. ЛДНР ни одного теракта не произвела. С 2014 по 2022 год террористические акты производили только украинцы.
Да-да, конечно. "Северный ветер" сам объявился, и шахтёры выкопали танковые армии с "Буками"
+13
-10
+3
УЕФА и само не знает ответа на этот вопрос.

Просто Вашингтонский обком приказал.
+21
-18
+3
Ответ FNT
Если цинично, то потому что с Израилем никто играть не отказывается, а с Россией отказывались. УЕФА не враги себе, чтобы портить отношения с большим количеством федераций ради кучки посредственных клубов и посредственной сборной. Если формально, то вам просто скажут, что у России своего 7 октября не было, и будут правы. Ситуации разные, прямой параллели здесь нет.
Как 7 октября отменяет жертвы с другой стороны? Они что умирают теперь по другому? Смерть она и есть смерть и не важно по какой причине все началось
+2
0
+2
потамучто за израилем стоит америка а за Россию нет вот и всееееееееееееее..
+11
-9
+2
А что объяснять? Решил Европарламент во главе с Боррелем и Фон дер Ляйен. УЕФА не решает ничего.
+11
-9
+2
Объяснение очень простое: "разведчик это наш, шпион это их".

Мы - геополитический противник США. А Израиль - вассал США. Никаких других причин нет.
+19
-17
+2
Ответ KMR
Обьясняю. Надеюсь УЕФА тоже напишет. Израиль не вписывал в Конституцию регионы где проводит свое тн сво. П.С. и США не вписывали себе страны бывшей Югославии. Если уж и должны были появиться вопросы,то к Баку. Но там же Эрдоган рулит и можно отделаться помидорами
Ну они их не вписывали, а просто стерли с лица земли, завалив за короткий срок 13К+ детишек. Лупят управляемыми авиабомбами по гумпомощи, и тд. Стерли лагерь миссии ООН, устроив еще и пытки их сотрудников. Это все нормуль вообще?
+3
-1
+2
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