Генсек РФС: «В УЕФА не могут нам объяснить, почему Россия отстранена, а Израиль – нет»
Генсек РФС считает двойными стандартами позицию ФИФА и УЕФА по России и Израилю.
«Это сложная и загадочная для нас конструкция, при всем том, что у нас прекрасные отношения с федерацией Израиля. Но здесь вопрос в том, что это очевидный двойной стандарт в двух одинаковых ситуациях.
Ряд стран, входящих в зону Запад АФК – Иордания, Палестина, Сирия и так далее — обратились в ФИФА и во все национальные ассоциации членов ФИФА с предложением отстранить Израиль. Они это сделали без упоминания России и Украины, но с такой же аргументацией.
В Европе другая ситуация, но Европа – это не весь мир. В УЕФА нам не могут объяснить, почему мы отстранены, а Израиль – нет. Они молчат, потому что несамостоятельны в этом решении», – рассказал Максим Митрофанов.
Если формально, то вам просто скажут, что у России своего 7 октября не было, и будут правы. Ситуации разные, прямой параллели здесь нет.
Это не значит, что Израиль во всем прав, не значит, что его не стоило отстранить (может, и стоило бы). Но ставить знак равенства здесь нельзя никак, если у человека есть грамм объективности в голове, а не "ыыыы, вынипанимаитиэтадругойе, ыыыыыыы".
Заодно и с просьбой объяснить почему не отстраняли за Чечню да Грузию.
ехехехе
Формально могут сказать, только то что "мы не можем обеспечить вашу безопасность". И тут законный вопрос: "А Израилю можете?"
Как-то так.
Ну и формальный ответ на этот вопрос от УЕФА будет: "Да".
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Да быть того не может в стране, где 85% за.
Это не УЕФА-шного ума дело - выносить оценки политическим событиям и обстановке. На это другие международные институты есть. УЕФА должен футболом заниматься, а не подмахивать политиканам.
А жители донбасса теракты по всей Украине устраивали????
Ну ты сравнил....Чехов и Донбасс...
Ещё один лжец.
Палестинские территории, несмотря на существование частичного палестинского управления на них, рассматриваются ООН — включая сектор Газа — как оккупированные Израилем. (с)
А про Голанские высоты слышал?
При чем тут вообще Северный ветер? Ты брякнул про Чечню. Я тебе ответил в чем разница между Чечней и Донбассом. Первые были террористами, вторые нет. Ты в ответ на какую-то левую чушь переключился.
Но даже если рассматривать те самые "Буки шахтеров", то украинцы сами признали, что на их территории любой может найти и Буки и танки. Они же прямо сейчас заявили, что РДК сами нашли оружие. Ну если смогли РДК, то смогли и шахтеры. Или ты утверждаешь, что украинцы врут? Ты что, украинофоб?
Сравните с фактическими.
Да, кстати, Голанские высоты - отжали у Сирии и присоединили. Вопреки всем.
Ну и при любом: половина официальной столицы государства Израиль, Иерусалима, по решению ООН не должна входить в состав Израиля. В принципе. А по конституции Израиля - Иерусалим "единая и неделимая столица".
Ок, Палестины не существует, но Восточный иерусалим (карта легко гуглится) не должен входить в состав Израиля.
Просто Вашингтонский обком приказал.
Мы - геополитический противник США. А Израиль - вассал США. Никаких других причин нет.