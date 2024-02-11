Анчелотти о Беллингеме: «Напоминает мне Зидана. Например, незаурядным мастерством в работе с мячом» 

Карло Анчелотти сравнил Джуда Беллингема и Зинедина Зидана.

Главный тренер « » высказался после матча с «Жироной» (4:0), в котором англичанин сделал дубль и получил растяжение связок голеностопа.

«Надеюсь, он восстановится ко вторнику [к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом»]. Когда он пропускал матчи, другие игроки, такие как Браим и Хоселу, внесли огромную лепту. Сегодня мы побили мировой рекорд – четыре травмированных центральных защитника.

Есть аспекты, в которых он [Беллингем] напоминает мне Зидана – например, незаурядным мастерством в работе с мячом. У Зидана была более высокая техника, зато чаще действует на острие. В эпизоде со своим первым голом он совершил то, на что мало кто способен», – сказал .