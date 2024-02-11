Анчелотти о Беллингеме: «Напоминает мне Зидана. Например, незаурядным мастерством в работе с мячом» 

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти сравнил Джуда Беллингема и Зинедина Зидана.

Главный тренер «Реала» высказался после матча Ла Лиги с «Жироной» (4:0), в котором англичанин сделал дубль и получил растяжение связок голеностопа.

«Надеюсь, он восстановится ко вторнику [к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом»]. Когда он пропускал матчи, другие игроки, такие как Браим и Хоселу, внесли огромную лепту. Сегодня мы побили мировой рекорд – четыре травмированных центральных защитника.

Есть аспекты, в которых он [Беллингем] напоминает мне Зидана – например, незаурядным мастерством в работе с мячом. У Зидана была более высокая техника, зато Беллингем чаще действует на острие. В эпизоде со своим первым голом он совершил то, на что мало кто способен», – сказал Анчелотти.

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19 комментариев
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Ответ Кино Музыка
Чувствуется, поотбирает он Золотые мячи у некоторых товарищей...
Погодите с заявлениями, скоро копа, а значит зм года на 3 вперёд расписаны
+16
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+15
А ведь кому как не Карло это знать. Наверное, один из последних действующих тренеров кому удалось тренировать Зидана
+7
0
+7
Ответ CopaAmerica
Англия мчится за евро 24
С Саутгейтом перемчится
+8
-1
+7
Ответ Кино Музыка
Чувствуется, поотбирает он Золотые мячи у некоторых товарищей...
Да, да, эти посмешища будут пешему ещё года три его выдавать
+4
-1
+3
Чувствуется, поотбирает он Золотые мячи у некоторых товарищей...
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-1
+1
Ответ Артём Поддубный
Сходства безусловно есть, Карло, но Зидан имел недосягаемую технику, зато Джуд имеет отличную физику и прекрасное голевое чутьё.
Ну если выиграет трофей со сборной, и прокачается как Зидан, то точно можно сравнивать с Зиданом.
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Здоровья парню. Говорят, растяжение.
А вообще, этот "Реал" - лучший за последние годы. Очень стабилен. Смена поколений была произведена идеально - мы и не заметили, как никого и не осталось из того золотого "Реала". Только Кроос, может быть, играет важную роль
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Ответ Nursaid Ganiev
А ведь кому как не Карло это знать. Наверное, один из последних действующих тренеров кому удалось тренировать Зидана
в частности , тренировать Зидана как тренера
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Ответ войд
Мбапе упустил свой шанс поиграть за величайший клуб в истории футбола Пускай и дальше играет за парижский середняк)
Это всё эмоции, а по факту скоро кошмар любого каталонского болельщика станет явью.
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😱😱ПЕРЕЦ ПОДКУПИЛ АНЧЕЛОТТИ ЧТОБЫ ТОТ ХВАЛИЛ СВОИХ ИГРОКОВ😱😱
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Ответ Армен Амбарян
Ну если выиграет трофей со сборной, и прокачается как Зидан, то точно можно сравнивать с Зиданом.
Ну их и не сравнтвт как личности, их сравнивают по набору качеств. А кто из них более велик, если Джуд конечно таким станет, можно будет рассуждать после окончания его карьеры.
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Ответ Трент Резнор
Осталось забрать Мбаппе и построить новый мировой порядок
Мбапе упустил свой шанс поиграть за величайший клуб в истории футбола
Пускай и дальше играет за парижский середняк)
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Виня и Джуд были как Фигу и Зизу. Карва - Каннаваро
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сорян, что не в тему. Но никто не знает, где сегодня можно будет посмотреть финал Кубка Африки?
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Сходства безусловно есть, Карло, но Зидан имел недосягаемую технику, зато Джуд имеет отличную физику и прекрасное голевое чутьё.
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Англия мчится за евро 24
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Беллингем никого не напоминает. Другая чем у предшественников энергия.
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