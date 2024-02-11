Анчелотти о Беллингеме: «Напоминает мне Зидана. Например, незаурядным мастерством в работе с мячом»
Карло Анчелотти сравнил Джуда Беллингема и Зинедина Зидана.
Главный тренер «Реала» высказался после матча Ла Лиги с «Жироной» (4:0), в котором англичанин сделал дубль и получил растяжение связок голеностопа.
«Надеюсь, он восстановится ко вторнику [к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом»]. Когда он пропускал матчи, другие игроки, такие как Браим и Хоселу, внесли огромную лепту. Сегодня мы побили мировой рекорд – четыре травмированных центральных защитника.
Есть аспекты, в которых он [Беллингем] напоминает мне Зидана – например, незаурядным мастерством в работе с мячом. У Зидана была более высокая техника, зато Беллингем чаще действует на острие. В эпизоде со своим первым голом он совершил то, на что мало кто способен», – сказал Анчелотти.
А вообще, этот "Реал" - лучший за последние годы. Очень стабилен. Смена поколений была произведена идеально - мы и не заметили, как никого и не осталось из того золотого "Реала". Только Кроос, может быть, играет важную роль
Пускай и дальше играет за парижский середняк)