Анри о Беллингеме: «В Англии футболистам легко, давление в Испании сильнее. Ты берешь 5-й номер Зидана? И вот так вот празднуешь? Ох, красавец»
Тьерри Анри восхищен игрой Джуда Беллингема в этом сезоне.
«Я думаю, Джуд Беллингем... Мое восхищение. А я не из тех, кто за «Реал», все мы это знаем.
Я впервые увидел его игру в матче между Англией и Сан-Марино. Он хотел каждый мяч. Он никогда не прячется от мяча.
Футболистам в Англии легко. Давление, с которым приходится справляться в Испании, сильнее. Особенно это касается ожиданий. Вот почему это еще более особенная ситуация. Ты берешь 5-й номер Зинедина Зидана? И вот так вот празднуешь? Ох, красавец, парень», – сказал Анри.
В этом сезоне Беллингем забил 20 голов и сделал восемь результативных передач в 30 матчах за «Реал». Статистику 20-летнего полузащитника можно изучить здесь.
Об этом недавно и Пеп говорил
В ответ лишь могу сказать следующее: скорейшего восстановления всем игрокам «Барсы»!
Безусловно Фоден топ, с этим никто не спорит. Но он уже давно играет за Сити. Он вариться в этой системе который год и чувствует себя прекрасно + родная страна, родной чемпионат. К тому не забываем, что в системе Гвардиолы атакующий игрок имеет максимальную возможность проявлять себя.
А с Джудом ситуация иная: парень только только перешел в топ клуб, из другого чемпионата, со солидную сумму. На него, как и на любого потенциального звездного новичка идет давление колосальное. При всем этом он берет культовый 5й номер и не менее культового о себе заявляет, набивая статистику на уровне топовых нападающих(если кто забыл, он полузащитник). Даже не беря в расчет голы и передачи он один из системообразующих игроков в клубе. В 1й год, в Мадриде, в 20 лет - системообразующий игрок. Вдумайтесь.
В добавок разносторонний: креатив, прессинг, отборы, голы.
Я думаю вполне заслуженно его считают одним из претендетов на ЗМ.
В Испании бы уже с гавном смешали
Практически у каждого есть такой друг/знакомый, который мяч видел раз в жизни, но большой фанат Реала или Барсы.
Ребенок, который только начинает увлекаться футболом слышит истории про «королевский клуб/белую футболку которую невозможно запачкать» или про «ДНК» и сразу бежит болеть за один из этих клубов. В этом плане Барса и Реал короли медийки. Разве что МЮ в 00х выходил на этот уровень, но уже больше 10 лет деградирует.
Ну и сами Реал и Барса своими срачами подогревают интерес к своим клубам и к своему противостоянию.
Но команды уровня Тоттенхэма объективно популярнее команд уровня Сосьедада, и про давление в целом можно поспорить.