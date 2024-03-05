Анри о Беллингеме: «В Англии футболистам легко, давление в Испании сильнее. Ты берешь 5-й номер Зидана? И вот так вот празднуешь? Ох, красавец»

Теги Тьерри Анри премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Джуд Беллингем Футбол

Тьерри Анри восхищен игрой Джуда Беллингема в этом сезоне.

«Я думаю, Джуд Беллингем... Мое восхищение. А я не из тех, кто за «Реал», все мы это знаем.

Я впервые увидел его игру в матче между Англией и Сан-Марино. Он хотел каждый мяч. Он никогда не прячется от мяча.

Футболистам в Англии легко. Давление, с которым приходится справляться в Испании, сильнее. Особенно это касается ожиданий. Вот почему это еще более особенная ситуация. Ты берешь 5-й номер Зинедина Зидана? И вот так вот празднуешь? Ох, красавец, парень», – сказал Анри.

В этом сезоне Беллингем забил 20 голов и сделал восемь результативных передач в 30 матчах за «Реал». Статистику 20-летнего полузащитника можно изучить здесь.

Материалы по теме

47 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А потом вся Ла Лига объявляет на тебя охоту на поле, а судьи закрывают на это глаза, вот и всё испанское давление.
+81
-21
+60
Ответ serginn
Футболистам в Англии легко???
Легче чем в Испании
Об этом недавно и Пеп говорил
+61
-17
+44
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Я искренне надеюсь, что это глупый байт с целью привлечь внимания, но я не знаю, каких моральных норм должен быть «человек», чтобы желать травмы сопернику
В ответ лишь могу сказать следующее: скорейшего восстановления всем игрокам «Барсы»!
+33
-7
+26
Футболистам в Англии легко???
+27
-12
+15
21 мяч
+11
-1
+10
Ответ Yury Sin
В АПЛ пара неудачных матчей и все: куча новостей, разнос фанами в интернетах и т.д. Неужто в Ла Лиге хуже? Разве что в Реале, и то не факт. В целом по лиге мне кадеися и близко не тот уровень давления.
игроку, который играл в двух чемпионатах на самом высоком уровне наверное все же виднее, чем пользователю на спортивном сайте
+8
0
+8
Ответ Saint_Jimmy
Комментарий скрыт
Как ты думаешь, получилось у тебя сострить или нет?
+8
-3
+5
Ответ serginn
Футболистам в Англии легко???
Думаю имеет ввиду именно английских игроков
+4
0
+4
Ответ zzzeeerrrooo
Легче чем в Испании Об этом недавно и Пеп говорил
Мягко говоря, я крайне в этом сомневаюсь, с Английской-то прессой.
+7
-4
+3
Дааа, Джуд красавец. По-мимо атлетизма и позиционной игры, есть неплохое чувство паузы, именно то что делает разницу между хорошим и очень хорошим игроком. Тем не менее очень интересно посмотреть как он будет выступать в следующем сезоне. Большая вероятность что его еще лучше изучат и будут под него готовиться точечно.
+7
-4
+3
Ответ ljolik888
Беллингем пока не топ игрок , но нужно спокойствие и дальнейшее развитие карьеры . Уверен , что у него все получится и он сделает для футбола большой скачек . Здоровья ему и через лет пять он войдёт в славу футбола !
Этот не топ игрок - главный претендент на золотой мяч. Ну после леганеса конечно.
+7
-4
+3
буквально на днях видел новость, мол вот Фоден топище, 30 голевых действий за сезон, но хайпят все равно Беллингема.
Безусловно Фоден топ, с этим никто не спорит. Но он уже давно играет за Сити. Он вариться в этой системе который год и чувствует себя прекрасно + родная страна, родной чемпионат. К тому не забываем, что в системе Гвардиолы атакующий игрок имеет максимальную возможность проявлять себя.
А с Джудом ситуация иная: парень только только перешел в топ клуб, из другого чемпионата, со солидную сумму. На него, как и на любого потенциального звездного новичка идет давление колосальное. При всем этом он берет культовый 5й номер и не менее культового о себе заявляет, набивая статистику на уровне топовых нападающих(если кто забыл, он полузащитник). Даже не беря в расчет голы и передачи он один из системообразующих игроков в клубе. В 1й год, в Мадриде, в 20 лет - системообразующий игрок. Вдумайтесь.
В добавок разносторонний: креатив, прессинг, отборы, голы.
Я думаю вполне заслуженно его считают одним из претендетов на ЗМ.
+4
-2
+2
Ответ lucho gonzalez
Дааа, Джуд красавец. По-мимо атлетизма и позиционной игры, есть неплохое чувство паузы, именно то что делает разницу между хорошим и очень хорошим игроком. Тем не менее очень интересно посмотреть как он будет выступать в следующем сезоне. Большая вероятность что его еще лучше изучат и будут под него готовиться точечно.
непонятно ещё под кого готовиться, Мбаппе, Джуд или Винисиус
+3
-1
+2
Ответ serginn
Футболистам в Англии легко???
Ну если он говорит о англичанинах то да, давления на молодняк в Англии нет, Рэш вон всё ещё подающий надежды и все ждут.

В Испании бы уже с гавном смешали
+5
-3
+2
Ответ JENNINGS
Я искренне надеюсь, что это глупый байт с целью привлечь внимания, но я не знаю, каких моральных норм должен быть «человек», чтобы желать травмы сопернику В ответ лишь могу сказать следующее: скорейшего восстановления всем игрокам «Барсы»!
Если хочешь покекать - зайди в его профиль) человек просто так развлекается, ума только на такое хватает)
+2
0
+2
Ответ Yury Sin
В АПЛ пара неудачных матчей и все: куча новостей, разнос фанами в интернетах и т.д. Неужто в Ла Лиге хуже? Разве что в Реале, и то не факт. В целом по лиге мне кадеися и близко не тот уровень давления.
Ой, да бросьте, в Англии всегда поддерживают игроков. Даже Харри Макгуайр столько лучей любви получает, ни разу не освистали.
+2
-1
+1
Ответ Axs Men
У Фодена почти столько же результативных действий, но один главный претендент на ЗМ, а другой не считается лучшим даже в Англии. Вот что делает Реал Мадрид животворящий
Джуд тащил на себе Реал осенью, его голы принесли кучу очков, да и сейчас играет стабильно круто. Фил очень хорош, но пока "один из..." в системе Гвардиолы
+2
-1
+1
Ответ Artem Ka
Ну… один многократный обладатель ЗМ всю карьеру в Барсе играл с такой охотой на себя
И один и другой, и Неймар и много кто. трудно не согласиться.
+3
-2
+1
Ответ meringue
А потом вся Ла Лига объявляет на тебя охоту на поле, а судьи закрывают на это глаза, вот и всё испанское давление.
Ну… один многократный обладатель ЗМ всю карьеру в Барсе играл с такой охотой на себя
+6
-5
+1
Ответ meringue
Жаль Перес кому-то психолога не купил.
Чувак, ну раз ты решил сделать такой нелепый подкол, то рекомендуй психиатора хоть, а то это совсем кринж.
0
0
0
Ответ Alisson Nunez
Комментарий скрыт
Беля играет жестко только после того, как его начинают откровенно ломать, а судья не реагирует.
+1
-1
0
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
я понимаю, шутки шутками, но это перебор.
0
0
0
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Вот и весь интеллект
0
0
0
Ответ Сэйлор Мун
ну да, с автоматами и копьями гоняются всей Ла Лигой за бедным Джудом =(
ахаха, обхохотался прям
0
0
0
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Этот не топ игрок - главный претендент на золотой мяч. Ну после леганеса конечно.
Кто тебе сказал , что главный претедент на золотой мяч ? Один из - ещё поверю . А том , что не топ - я написал - два сезона это не показатель - сейчас играет хорошо - завтра мы не вспомним .
+3
-3
0
Ответ Alisson Nunez
Комментарий скрыт
Чем же грубо?
0
0
0
ну, Анри зря хвалить не станет...даже не знаю, что бы с этим не огранённым алмазом сделал Пеп...
0
0
0
Ответ zzzeeerrrooo
Легче чем в Испании Об этом недавно и Пеп говорил
Думаю это относится в период когда барса и реала обе праймовые, периода противостояния месси и криша. Но нынче думаю это не таак, в Англии спрос и ожидания больше
0
0
0
Не в Испании, а в Реале и Барсе, так как у этих двух клубов помимо огромного количества фанатов еще и огромное количество глоров и сектантов.
Практически у каждого есть такой друг/знакомый, который мяч видел раз в жизни, но большой фанат Реала или Барсы.

Ребенок, который только начинает увлекаться футболом слышит истории про «королевский клуб/белую футболку которую невозможно запачкать» или про «ДНК» и сразу бежит болеть за один из этих клубов. В этом плане Барса и Реал короли медийки. Разве что МЮ в 00х выходил на этот уровень, но уже больше 10 лет деградирует.

Ну и сами Реал и Барса своими срачами подогревают интерес к своим клубам и к своему противостоянию.

Но команды уровня Тоттенхэма объективно популярнее команд уровня Сосьедада, и про давление в целом можно поспорить.
0
0
0
Ответ OldRedWhite
Любовь Курчатова - моя любовь ! Море сарказма и иронии . Потроллила всех и вся , опубликовав эту новость : И Джуда с его красной, и Зидана с его красной , и АПЛ , и Ла Лигу !
Скорее дело не в иронии и сарказме.Элементарная кликабельность.)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий