Анри о Беллингеме: «В Англии футболистам легко, давление в Испании сильнее. Ты берешь 5-й номер Зидана? И вот так вот празднуешь? Ох, красавец»

Тьерри Анри восхищен игрой Джуда Беллингема в этом сезоне.

«Я думаю, ... Мое восхищение. А я не из тех, кто за «Реал», все мы это знаем.

Я впервые увидел его игру в матче между Англией и Сан-Марино. Он хотел каждый мяч. Он никогда не прячется от мяча.

Футболистам в Англии легко. Давление, с которым приходится справляться в , сильнее. Особенно это касается ожиданий. Вот почему это еще более особенная ситуация. Ты берешь 5-й номер ? И вот так вот празднуешь? Ох, красавец, парень», – сказал .

В этом сезоне Беллингем забил 20 голов и сделал восемь результативных передач в 30 матчах за « ». Статистику 20-летнего полузащитника можно изучить здесь.