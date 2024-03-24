Килиан Мбаппе: «Люди узнают о моем будущем до Евро. Я буду готов к великим свершениям на турнире»

Килиан Мбаппе до Евро сделает объявление насчет своего будущего.

«Люди узнают о моем будущем до Евро. Я очень спокоен по этому поводу. Мое будущее больше не является большой темой в клубе, никто больше не говорит со мной об этом.

Я приеду на Евро со спокойной головой. Готовый к великим свершениям», – сказал форвард «ПСЖ» и сборной Франции в интервью Téléfoot.