Килиан Мбаппе: «Люди узнают о моем будущем до Евро. Я буду готов к великим свершениям на турнире»
Килиан Мбаппе до Евро сделает объявление насчет своего будущего.
«Люди узнают о моем будущем до Евро. Я очень спокоен по этому поводу. Мое будущее больше не является большой темой в клубе, никто больше не говорит со мной об этом.
Я приеду на Евро со спокойной головой. Готовый к великим свершениям», – сказал форвард «ПСЖ» и сборной Франции в интервью Téléfoot.
сверх опасная фраза. За футболом слежу более 30 лет. И такие фразы практически всегда выходили людям боком.