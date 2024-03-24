Килиан Мбаппе: «Люди узнают о моем будущем до Евро. Я буду готов к великим свершениям на турнире»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Килиан Мбаппе Евро-2024 Футбол

Килиан Мбаппе до Евро сделает объявление насчет своего будущего.

«Люди узнают о моем будущем до Евро. Я очень спокоен по этому поводу. Мое будущее больше не является большой темой в клубе, никто больше не говорит со мной об этом.

Я приеду на Евро со спокойной головой. Готовый к великим свершениям», – сказал форвард «ПСЖ» и сборной Франции в интервью Téléfoot.

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16 комментариев
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"я буду готов к великим свершениям"

сверх опасная фраза. За футболом слежу более 30 лет. И такие фразы практически всегда выходили людям боком.
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Ответ Groondler
"я буду готов к великим свершениям" сверх опасная фраза. За футболом слежу более 30 лет. И такие фразы практически всегда выходили людям боком.
Теперь, из-за его слов давление на Францию будет еще сильнее
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Какой важный птица
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Прямо мальчик, который кричал - волки, волки. Киллиан всем уже не интересно, ну, кроме фанов Реала))
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Как ты приедешь со спокойной головой зная что на евро играет Швейцария?
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и немного подумав, добавил: He stays
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Слова прямо намекают на уход из ПСЖ.
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Тайна полишинеля. Все всё знают, но продолжают мило улыбаться и поддерживать подобие интриги.
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а, что говорит мама?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Слова прямо намекают на уход из ПСЖ.
Или на выбивание контракта
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Или на выбивание контракта
Такое тоже возможно, но скорее всего Мбаппе заинтересован в более именитом клубе.
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