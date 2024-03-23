Фигу о «Реале» с Мбаппе: «Галактикос» 1.0 были неплохи, 2.0 тоже будут в порядке. В плане мирового престижа никто не может дать больше «Мадрида»

Теги ПСЖ Луиш Фигу Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Луиш Фигу высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

– Это будет «Галактикос» 2.0?

– Это вы говорите, но да, я согласен (смеется). «Галактикос» 1.0 были неплохи, так что 2.0 тоже будет в порядке.

С точки зрения мирового престижа ни одна команда не может предложить тебе столько, сколько «Реал», – сказал португалец.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в конце этого сезона. Сообщалось, что форвард близок к переходу в «Реал».

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23 комментария
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Галактикос 2.0 уже был и он во всём был круче Галактикос 1.0. И по игре и по составу и по трофеям команда Крооса, Бэйла, Модрича, Рамоса, Марсело, Роналду, Бензема, Каземиро и т.д. была лучше Зидана, Фигу и ко.
+68
-4
+64
Ответ Тухель
Галактикос 2.0 уже был и он во всём был круче Галактикос 1.0. И по игре и по составу и по трофеям команда Крооса, Бэйла, Модрича, Рамоса, Марсело, Роналду, Бензема, Каземиро и т.д. была лучше Зидана, Фигу и ко.
Значит будет Галактикос 3.0
+24
-1
+23
Ответ Тухель
Галактикос 2.0 уже был и он во всём был круче Галактикос 1.0. И по игре и по составу и по трофеям команда Крооса, Бэйла, Модрича, Рамоса, Марсело, Роналду, Бензема, Каземиро и т.д. была лучше Зидана, Фигу и ко.
По составу?? Это вряд ли. По игре - да
+20
-3
+17
Галактикос 1.0 были успешны только в медийном поле и провальны на поле - недаром именно на это время пришлась череда бестрофейных лет и вылетов в 1/8 ЛЧ от всех подряд. Галактикос 2.0, наоборот, стали самым успешным Реалом со времён 60-х, если брать окончанием именно той команды уход главной звезды Роналду в 2018, то всё равно 4 ЛЧ за 5 сезонов это фантастический результат, который вряд ли кто-то ещё повторит. И если б не мощнейшая Барса в истории, то и внутренних трофеев хапнули гораздо больше, но с той машиной и с тем Месси очень сложно было совладать на дистанции. Непонятно правда чем считать тогда команду 2018 - н.в., которая снова взяла ЛЧ, две Ла Лиги и идёт за третьим чемпионством, вроде как это уже не те Галактикос, что были 10 лет назад, но при этом Модрич и Кроос до сих пор в составе. В любом случае вероятный приход Мбаппе вкупе с уже имеющимися исполнителями типа Беллингема и уходом ветеранов, скорее всего полноценно обозначит 3-ю версию галактической команды, которая будет в ближайшие лет 5 одной из главных сил в европейском футболе.
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+5
Ответ ShamilK
Как-то странно, что команду Моуриньо 2011/2012 или Анчелотти 2013/2014 не принято за Галактикос считать, а Мадрид, где в атаке будет лишь один звездный Мбаппе и с очень слабой защитой все почему-то готовы рассматривать таковой. По именам составы того Мадрида были намного громче, да и по игре команду Моура-2012 вряд ли смогут переплюнуть
Если после Мбаппе Реал, условно, докупит Де Брюйне, Холанда или пару новых обладателей Золотого мяча, то может и приблизится к Галактикос. А так, скорее ПСЖ с приходом Месси, Неймара и Мбаппе больше походил на Галактикос, чем Реал 10-х годов.
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Ответ Гриша
По составу?? Это вряд ли. По игре - да
Ну давай назови супер состав Галактикос.
Икер один из лучших вратарей в истории по всем рейтингам, который выиграл всё.
Рамос один из лучших ЦЗ в истории, а многие его современники типа Кьеллини называли его просто лучшим, тоже выиграл всё. Карвахаль не Дани Алвес конечно, но тоже один из самых стабильных и сильных защитников с которым из современных может только Уокера можно сравнить. Марсело игрок фантастической техники и атакующих скилов, как атакующий левый защитник один из лучших в истории. А наличие рядом Каземиро лучшего разрушительного опорника позволяло Марсело периодически и забивать на оборону. Модрич один из величайших ЦП в истории футбола, тот же Хави им восхищался. Дальние передачи Крооса это лютый топ и в отличие от например Бэкса опорника Тони еще и отрабатывал и знал как обороняться и хорошо играл и в короткий пасс и умел контролировать темп игры. Бензема 4 лучший бомбардир в истории ЛЧ, притом что большую часть карьеры в РМ он был лейтенантом Роналду. Бэйл когда хотел играть в футбол, он в стиле Суареса в одну харю выносил АПЛ, да и го возможности были фантастические. Про КР вообще молчу. Он один из лучших в истории.

Куда им до какого нибудь Солари, Эльгеры или переломанного Роналдо, который за 5 сезонов забил аж 104 мяча, то есть условно 20 за сезон во всех турнирах пушка, а не нападающий.
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+3
Ответ Тухель
Галактикос 2.0 уже был и он во всём был круче Галактикос 1.0. И по игре и по составу и по трофеям команда Крооса, Бэйла, Модрича, Рамоса, Марсело, Роналду, Бензема, Каземиро и т.д. была лучше Зидана, Фигу и ко.
Лучше, но это не Галактикос. В начале нулевых реал покупал лучших игроков и обладателей золотых мячей, и это были уже мировые звёзды. Поэтому он назывался Галактикос.
+4
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+3
Ответ SPAIN 2010
Зря вы так, сейчас набежит армия под предводительством Ригоберки и докажут Вам обратное
Уже прибежали (
+5
-2
+3
Ответ meringue
Совершенно верно, Реал это вершина и Мбаппе это знает.
Зря вы так, сейчас набежит армия под предводительством Ригоберки и докажут Вам обратное
+16
-14
+2
Ответ Born is the King
М-да какой пафос. Скорее работа Переса с судейками вершина ведение дел вне поля
Пафос это ты сказал о том что ты написал дальше? Я бы сказал что это не пафос, это самовнушение, вызванное многократными обидами.
+2
0
+2
Ответ SPAIN 2010
Зря вы так, сейчас набежит армия под предводительством Ригоберки и докажут Вам обратное
одно чудо уже прибежало. ключевые фразы на месте.
+2
0
+2
Тот Галактикос был командой Павонов и Зиданов. Перес сделал выводы, и теперь не стесняется тратиться на защитников.
+2
0
+2
Ответ ShamilK
Как-то странно, что команду Моуриньо 2011/2012 или Анчелотти 2013/2014 не принято за Галактикос считать, а Мадрид, где в атаке будет лишь один звездный Мбаппе и с очень слабой защитой все почему-то готовы рассматривать таковой. По именам составы того Мадрида были намного громче, да и по игре команду Моура-2012 вряд ли смогут переплюнуть
Нынешний Галактикос по сравнению с временами Фигу имеет просто космического уровня защиту. Там были звездные Йерро и Роберто Карлос из которых именно защитники - не очень.
+2
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+2
Ответ Andy Goodall
Лучше, но это не Галактикос. В начале нулевых реал покупал лучших игроков и обладателей золотых мячей, и это были уже мировые звёзды. Поэтому он назывался Галактикос.
Роналду, Бэйл, Кроос переходили в ранге неизвестных ноу неймов? Алонсо победитель лиги чемпионов и лидер Ливерпуля тоже неизвестный парень? Да и наверное Хамеса не пиарили , как второе пришествие после успеха в Порту и на ЧМ?
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Галактикос, х**ктикос. Когда в порядке Английские (Британские), Итальянские суперклубы, Бавария, Дортмунд и Аякс - все эти испанские псевдогранды сосут без евротрофеев по 30-40 лет. Даже Абердин Ферги ноги вытер об этот "мировой престиж" в свое время в финале КК.
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Первые галактикос были неплохи, только если вспоминать Реал 50х годов. Да, наверное, неплохи. В 00х при наличии суперзвезд почти на каждой позиции, игра была в основном кошмарной с редкой феерией. Помню 4 года Реала без трофеев, 5 поражений подряд, бесконечные смены тренеров (некоторые совсем экзотические), чуть позже 6 вылетов подряд в 1/8 ЛЧ.
0
0
0
Как-то странно, что команду Моуриньо 2011/2012 или Анчелотти 2013/2014 не принято за Галактикос считать, а Мадрид, где в атаке будет лишь один звездный Мбаппе и с очень слабой защитой все почему-то готовы рассматривать таковой. По именам составы того Мадрида были намного громче, да и по игре команду Моура-2012 вряд ли смогут переплюнуть
+2
-2
0
Будет галактикос в атаке.
Желаю удачи любимому клубу
+1
-1
0
Совершенно верно, Реал это вершина и Мбаппе это знает.
+14
-14
0
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