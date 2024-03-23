Фигу о «Реале» с Мбаппе: «Галактикос» 1.0 были неплохи, 2.0 тоже будут в порядке. В плане мирового престижа никто не может дать больше «Мадрида»
Луиш Фигу высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».
– Это будет «Галактикос» 2.0?
– Это вы говорите, но да, я согласен (смеется). «Галактикос» 1.0 были неплохи, так что 2.0 тоже будет в порядке.
С точки зрения мирового престижа ни одна команда не может предложить тебе столько, сколько «Реал», – сказал португалец.
Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в конце этого сезона. Сообщалось, что форвард близок к переходу в «Реал».
Икер один из лучших вратарей в истории по всем рейтингам, который выиграл всё.
Рамос один из лучших ЦЗ в истории, а многие его современники типа Кьеллини называли его просто лучшим, тоже выиграл всё. Карвахаль не Дани Алвес конечно, но тоже один из самых стабильных и сильных защитников с которым из современных может только Уокера можно сравнить. Марсело игрок фантастической техники и атакующих скилов, как атакующий левый защитник один из лучших в истории. А наличие рядом Каземиро лучшего разрушительного опорника позволяло Марсело периодически и забивать на оборону. Модрич один из величайших ЦП в истории футбола, тот же Хави им восхищался. Дальние передачи Крооса это лютый топ и в отличие от например Бэкса опорника Тони еще и отрабатывал и знал как обороняться и хорошо играл и в короткий пасс и умел контролировать темп игры. Бензема 4 лучший бомбардир в истории ЛЧ, притом что большую часть карьеры в РМ он был лейтенантом Роналду. Бэйл когда хотел играть в футбол, он в стиле Суареса в одну харю выносил АПЛ, да и го возможности были фантастические. Про КР вообще молчу. Он один из лучших в истории.
Куда им до какого нибудь Солари, Эльгеры или переломанного Роналдо, который за 5 сезонов забил аж 104 мяча, то есть условно 20 за сезон во всех турнирах пушка, а не нападающий.
Желаю удачи любимому клубу