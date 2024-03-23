Фигу о «Реале» с Мбаппе: «Галактикос» 1.0 были неплохи, 2.0 тоже будут в порядке. В плане мирового престижа никто не может дать больше «Мадрида»

Луиш Фигу высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

– Это будет «Галактикос» 2.0?

– Это вы говорите, но да, я согласен (смеется). «Галактикос» 1.0 были неплохи, так что 2.0 тоже будет в порядке.

С точки зрения мирового престижа ни одна команда не может предложить тебе столько, сколько «Реал», – сказал португалец.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в конце этого сезона. Сообщалось, что форвард близок к переходу в «Реал».