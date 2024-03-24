Иван Миладинович: «200 тысяч рублей точно хватит на нормальную жизнь в Сочи. У меня иногда выходило 50»
Иван Миладинович рассказал, что иногда жил в Сочи на 50 тысяч рублей в месяц.
– Насколько дорогой для жизни город Сочи?
– Не знаю, насколько дорогой, но для жизни – прекрасный. Климат, условия. Видно, что люди туда вкладывают деньги. Мне там было очень комфортно, плюс оттуда летал прямой рейс до Белграда.
Что касается цен, в сравнении Белградом плюс-минус одинаково. Но все зависит от твоего выбора. Можешь поехать в ресторан, где заплатишь 1000 долларов, а можешь – в спокойное тихое место, где покормят за 100 долларов.
– Сколько у вас в Сочи уходило на жизнь в месяц?
– По-разному. Иногда тратил и 500 тысяч рублей в месяц, иногда 200, иногда 100, иногда 50. Если пошел заниматься шопингом с семьей, потратил побольше.
Но на нормальную жизнь там точно хватит 200 тысяч. Когда я жил один, обедал в клубе, завтракал дома, а вечером ем очень мало – в итоге иногда выходило по 50 тысяч в месяц, – сказал экс-защитник «Сочи».
Газовое бабло вскружило голову уже даже в Сочи. 2000-5000 Евро для него норма тратить на себя. Причем он далеко не Месси на поле.
Как срочнику.
сколько у нас мин. зарплата, уставленная гос-ом?
а из какого бюджета платим футболистам?
да, это норма. нет смысла прикидываться бедным и кидать популистские фразы, если деньги есть.
можно долго муссировать, мол платят ни за что и вообще это несправедливо, но если деньги есть, то что теперь, сидеть и смотреть на них? будьте терпимее к другим людям, у всех доходы разные, разные жизни и разные цели.