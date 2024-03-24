Иван Миладинович: «200 тысяч рублей точно хватит на нормальную жизнь в Сочи. У меня иногда выходило 50»

Теги премьер-лига Россия Иван Миладинович Сочи деньги Футбол

Иван Миладинович рассказал, что иногда жил в Сочи на 50 тысяч рублей в месяц.

– Насколько дорогой для жизни город Сочи?

– Не знаю, насколько дорогой, но для жизни – прекрасный. Климат, условия. Видно, что люди туда вкладывают деньги. Мне там было очень комфортно, плюс оттуда летал прямой рейс до Белграда.

Что касается цен, в сравнении Белградом плюс-минус одинаково. Но все зависит от твоего выбора. Можешь поехать в ресторан, где заплатишь 1000 долларов, а можешь – в спокойное тихое место, где покормят за 100 долларов.

– Сколько у вас в Сочи уходило на жизнь в месяц?

– По-разному. Иногда тратил и 500 тысяч рублей в месяц, иногда 200, иногда 100, иногда 50. Если пошел заниматься шопингом с семьей, потратил побольше.

Но на нормальную жизнь там точно хватит 200 тысяч. Когда я жил один, обедал в клубе, завтракал дома, а вечером ем очень мало – в итоге иногда выходило по 50 тысяч в месяц, – сказал экс-защитник «Сочи».

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если жилье и питание клуб предоставляет, то в принципе можно
+85
-5
+80
Ответ вкус крабовых чипсов
Если жилье и питание клуб предоставляет, то в принципе можно
Если жильё и питание предоставляет клуб, то и 10к хватит в месяц.
+64
-8
+56
Ответ андрей Киселев
мда....какой же позор.... сколько у нас мин. зарплата, уставленная гос-ом? а из какого бюджета платим футболистам?
МРОТ в РФ - предмет имитации бурной деятельности, элемент экономического карго-культа. Ни реальному прожиточному минимуму, ни механизмам оплаты труда он не соответствует.
+36
-1
+35
Ответ f0mk4
Что-то с трудом верится, у меня за неделю в командировке в Адлере выходили столько же все расходы
Так он же описал, что когда жил на 50к, то ел 2 раза в день в клубе и только вечером сам. При таком раскладе конечно можно и на 50 в Сочи прожить
+11
-1
+10
Ответ вкус крабовых чипсов
Если жилье и питание клуб предоставляет, то в принципе можно
Эхх, жаль не все работодатели такие )
+12
-3
+9
Если верить официальным данным Сербии средняя ЗП в Сербии 470 Евро. В Белграде 570 на Юге и Западе Сербии 420.
Газовое бабло вскружило голову уже даже в Сочи. 2000-5000 Евро для него норма тратить на себя. Причем он далеко не Месси на поле.
+7
-2
+5
Ответ AlexZhano__
Если жильё и питание предоставляет клуб, то и 10к хватит в месяц.
Некурящему и 2 тысяч хватит )
Как срочнику.
+5
-1
+4
мда....какой же позор....

сколько у нас мин. зарплата, уставленная гос-ом?
а из какого бюджета платим футболистам?
+13
-11
+2
Ответ вкус крабовых чипсов
Если жилье и питание клуб предоставляет, то в принципе можно
Там и авто наверняка со всем ТО и заправками. Что бы не жить на 100 так
+2
0
+2
Ответ вкус крабовых чипсов
Если жилье и питание клуб предоставляет, то в принципе можно
Каждый работодатель должен создавать футбольный клуб
+2
0
+2
Выходит, полтинник у парня-карманные деньги, если практически все за счет клуба
+1
0
+1
Вот кроме Краснодара есть еще клубы которые живут и существуют не на государственные деньги ?
+1
-1
0
Ответ AlexZhano__
Если жильё и питание предоставляет клуб, то и 10к хватит в месяц.
Преувеличил. Сходить в рестик пару раз уже больше 10к, а еще одежда, бытовые покупки, транспорт и тд
0
0
0
Ответ AlexZhano__
Если жильё и питание предоставляет клуб, то и 10к хватит в месяц.
На потусить не хватить
0
0
0
Ответ Уладзіслаў Рабіч
Ясно, пусербиноид доволен. Телек больше смотри
Добре, сынку, добре
0
0
0
Ответ Песчанка
Если верить официальным данным Сербии средняя ЗП в Сербии 470 Евро. В Белграде 570 на Юге и Западе Сербии 420. Газовое бабло вскружило голову уже даже в Сочи. 2000-5000 Евро для него норма тратить на себя. Причем он далеко не Месси на поле.
>2000-5000 Евро для него норма тратить на себя.

да, это норма. нет смысла прикидываться бедным и кидать популистские фразы, если деньги есть.
можно долго муссировать, мол платят ни за что и вообще это несправедливо, но если деньги есть, то что теперь, сидеть и смотреть на них? будьте терпимее к другим людям, у всех доходы разные, разные жизни и разные цели.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий