Иван Миладинович: «200 тысяч рублей точно хватит на нормальную жизнь в Сочи. У меня иногда выходило 50»

Иван Миладинович рассказал, что иногда жил в Сочи на 50 тысяч рублей в месяц.

– Насколько дорогой для жизни город Сочи?

– Не знаю, насколько дорогой, но для жизни – прекрасный. Климат, условия. Видно, что люди туда вкладывают деньги. Мне там было очень комфортно, плюс оттуда летал прямой рейс до Белграда.

Что касается цен, в сравнении Белградом плюс-минус одинаково. Но все зависит от твоего выбора. Можешь поехать в ресторан, где заплатишь 1000 долларов, а можешь – в спокойное тихое место, где покормят за 100 долларов.

– Сколько у вас в Сочи уходило на жизнь в месяц?

– По-разному. Иногда тратил и 500 тысяч рублей в месяц, иногда 200, иногда 100, иногда 50. Если пошел заниматься шопингом с семьей, потратил побольше.

Но на нормальную жизнь там точно хватит 200 тысяч. Когда я жил один, обедал в клубе, завтракал дома, а вечером ем очень мало – в итоге иногда выходило по 50 тысяч в месяц, – сказал экс-защитник « ».