«Сочи» и Миладинович расторгли контракт

Теги премьер-лига Россия трансферы Иван Миладинович Сочи Футбол

Иван Миладинович больше не будет играть за «Сочи».

Клуб сообщил о расторжении контракта по соглашению сторон.

Серб присоединился к команде в сезоне-2018/19 и с тех пор провел в ее составе 116 матчей, забив 3 гола. В сезоне-2021/22 он был в аренде в «Нижнем Новгороде».

Подробно со статистикой Миладиновича можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев
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Пришёл европейский тренер и сразу весь неликвид скинул из состава(речь не конкретно про Ивана). Интересно будет понаблюдать за Сочи.
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Капец там чистка. А Миладиновича лично я запомнил по хамскому удару в нос Чалову вне игровой ситуации, который все проигнорировали, хотя у Феди было все лицо в крови.
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Ответ Александр Васильев
огого! Чалый сам сзади дергал его неоднократноза рукав и получил обратку! типа борзый НАП? а федуле носопырку усиливать, не может так кровь идти потоками)
А, ну это безусловно повод давать с локтя в лицо, когда мяч в километре от эпизода, да?
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Ответ Александр Васильев
https://www.youtube.com/watch?v=WnRh9cVGd_s лучший матч Дивеева, которого вы случайно в ЦЗ записали, да и Лукаку его его не удивил, обогнав это дерево на 3 метрах)))
А сколько раз ЦСКА с Дивеем на ноль играл, ты не считал? И сколько раз без него? Плохие матчи у всех бывают.
Лукаку на рывке 99% ЦЗ в мире обгонет
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Ответ Shuller18
Мяч был не на другой половине, игрок ЦСКА готовил подачу, Чалов боролся за позицию. Да, форварды это часто делают с помощью рук, как и защитники кстати, но это не даёт никому поводов по-хамски бить в лицо с локтя в нос. Тем более, никого там Чалов не тянул за рукав, а даже если тянул, это не давало права Миладиновичу так отвечать либо утихомиривать. Откровенно мерзкий поступок серба, ну и слепошарый Мешков тоже верх адекватности: тут форвард соперника лежит окровавленный в штрафной, но какой пенальти, правда?
ты сам себе противоречишь, с какого перепугу ты меня трогаешь, если мяч на другой стороне?
педик, что ли???
любые прихваты запрщены, не так ли?
я отлично помню тот момент - раз дёргает за рукав, два...
а мяча и рядом нет, так чего хотел Чалый?
вот тебе и к ЛОРу)
ты в футбол играл на серьёзном уровне хотя бы чемпа Москвы?
если я, как НАП, буду ходить и наступать тебе на ногу, то что получишь в ответ?
в мои 80-е перелом рёбер и это было по Закону футбола!
что ты, как назойливая муха кружишься???
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Ответ Александр Васильев
ты сам себе противоречишь, с какого перепугу ты меня трогаешь, если мяч на другой стороне? педик, что ли??? любые прихваты запрщены, не так ли? я отлично помню тот момент - раз дёргает за рукав, два... а мяча и рядом нет, так чего хотел Чалый? вот тебе и к ЛОРу) ты в футбол играл на серьёзном уровне хотя бы чемпа Москвы? если я, как НАП, буду ходить и наступать тебе на ногу, то что получишь в ответ? в мои 80-е перелом рёбер и это было по Закону футбола! что ты, как назойливая муха кружишься???
Мне не особо интересно, какие правила были у тебя во дворе, тут Премьер Лига и правила, утверждённые ФИФА, это первое. Второе, ты фигово помнишь тот момент: Чалов никого не хватал, максимум подтолкнул Миладиновича, что вполне допустимо, ибо футболисты часто при помощи рук борются за позицию, главное не переборщить. А вот серб поступил как последнее хамло, ударив локтем соперника в лицо, что нельзя оправдать никакими правилами или законами, локти вообще в футболе караются максимально строго, не просто так.
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Ответ Shuller18
А сколько раз ЦСКА с Дивеем на ноль играл, ты не считал? И сколько раз без него? Плохие матчи у всех бывают. Лукаку на рывке 99% ЦЗ в мире обгонет
смотри, вы набрали полную обойму - карпов-дивеев- обляков- кучаев- чалов- тикнизян- марадишвили,
кто в итоге заиграл???
лет 7 назад одна приблуда из СЭ затеяла соревнование, типа как скоро Чалов побьёт рекорд Кержа?
где этот рекорд, бро???
вот вы взяли Кругового, но ведь это не игрок старта, только биться за 5-ку и не выше, откуда такая радость?
какие 800 вы мечтаете получить от Зенита за переход Тикнизяна, если он состоится?
проясняю - 10% за переход...
вот каким образом всё рассчитывается
Локо у вас купил Тику за 5, продаёт за 8 ,
разница 3 ляма и вот от неё и берут 10%, то есть Локо вам должен 300 тыщ,
а чтобы с Зенита поднять 800, так это надо Зенита затем продать его за 16 лямов)))
доходчиво рассказал?
а то у вас горячие головы гогочут, что Зенит вам ещё 800 должен))))
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Ответ Александр Васильев
смотри, вы набрали полную обойму - карпов-дивеев- обляков- кучаев- чалов- тикнизян- марадишвили, кто в итоге заиграл??? лет 7 назад одна приблуда из СЭ затеяла соревнование, типа как скоро Чалов побьёт рекорд Кержа? где этот рекорд, бро??? вот вы взяли Кругового, но ведь это не игрок старта, только биться за 5-ку и не выше, откуда такая радость? какие 800 вы мечтаете получить от Зенита за переход Тикнизяна, если он состоится? проясняю - 10% за переход... вот каким образом всё рассчитывается Локо у вас купил Тику за 5, продаёт за 8 , разница 3 ляма и вот от неё и берут 10%, то есть Локо вам должен 300 тыщ, а чтобы с Зенита поднять 800, так это надо Зенита затем продать его за 16 лямов))) доходчиво рассказал? а то у вас горячие головы гогочут, что Зенит вам ещё 800 должен))))
Да хватит уже эту чушь нести. Кого мы набрали, воспитанников клуба? Дивеев и Обляков вполне заиграли, до основы сборной доросли так-то. Это не тот случай, когда Зенит покупает Коваленко, чтобы тот сыграл 44 минуты за первый круг РПЛ.
У Чалова сейчас под 100 голов в карьере, а конкретно в РПЛ идёт даже быстрее Кержа, при том, что сейчас чаще всего действует в оттяжке, а не как Санёк бесконечно лупит со всех позиций.
Круговой хороший игрок, просто тяжело изначально было бороться с купленным за 15 лямов бразильцем, увы, таких денег в ЦСКА нет
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Ответ Shuller18
Мне не особо интересно, какие правила были у тебя во дворе, тут Премьер Лига и правила, утверждённые ФИФА, это первое. Второе, ты фигово помнишь тот момент: Чалов никого не хватал, максимум подтолкнул Миладиновича, что вполне допустимо, ибо футболисты часто при помощи рук борются за позицию, главное не переборщить. А вот серб поступил как последнее хамло, ударив локтем соперника в лицо, что нельзя оправдать никакими правилами или законами, локти вообще в футболе караются максимально строго, не просто так.
во ДВОРЕ???
Я - Чемпион Ленинграда, а ты вот именно и гонял пузырь в корбке и не надо врать!
какую позицию выбирал чалов, если мяч был за рол километра и он просто вис на руке Милада, за что и отхватил - за хамство!
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Ответ Shuller18
Да хватит уже эту чушь нести. Кого мы набрали, воспитанников клуба? Дивеев и Обляков вполне заиграли, до основы сборной доросли так-то. Это не тот случай, когда Зенит покупает Коваленко, чтобы тот сыграл 44 минуты за первый круг РПЛ. У Чалова сейчас под 100 голов в карьере, а конкретно в РПЛ идёт даже быстрее Кержа, при том, что сейчас чаще всего действует в оттяжке, а не как Санёк бесконечно лупит со всех позиций. Круговой хороший игрок, просто тяжело изначально было бороться с купленным за 15 лямов бразильцем, увы, таких денег в ЦСКА нет
Дивеев и Обляков - воспитанники?)))
ну какой из чалого бомбардир, как из меня балерина!))
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Ответ Shuller18
Мне не особо интересно, какие правила были у тебя во дворе, тут Премьер Лига и правила, утверждённые ФИФА, это первое. Второе, ты фигово помнишь тот момент: Чалов никого не хватал, максимум подтолкнул Миладиновича, что вполне допустимо, ибо футболисты часто при помощи рук борются за позицию, главное не переборщить. А вот серб поступил как последнее хамло, ударив локтем соперника в лицо, что нельзя оправдать никакими правилами или законами, локти вообще в футболе караются максимально строго, не просто так.
найди видео и давай посмотрим, что там и как было!
а насчёт футбольного двора...
ты меня просто оскорбил(
не вас ли Садырин сделал чемпионами, у которого был помощником мой тренер ГИ Вьюн?
во дворе значит он тренером был?(((
хотя ведь можно перевести всё и в шутку - пришли дворовые ребята из Ленинграда и дворовый клуб из клуба офицеров сделали чемпионами, не так ли?))
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