«Сочи» и Миладинович расторгли контракт
Иван Миладинович больше не будет играть за «Сочи».
Клуб сообщил о расторжении контракта по соглашению сторон.
Серб присоединился к команде в сезоне-2018/19 и с тех пор провел в ее составе 116 матчей, забив 3 гола. В сезоне-2021/22 он был в аренде в «Нижнем Новгороде».
Подробно со статистикой Миладиновича можно ознакомиться здесь.
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педик, что ли???
любые прихваты запрщены, не так ли?
я отлично помню тот момент - раз дёргает за рукав, два...
а мяча и рядом нет, так чего хотел Чалый?
вот тебе и к ЛОРу)
ты в футбол играл на серьёзном уровне хотя бы чемпа Москвы?
если я, как НАП, буду ходить и наступать тебе на ногу, то что получишь в ответ?
в мои 80-е перелом рёбер и это было по Закону футбола!
что ты, как назойливая муха кружишься???
кто в итоге заиграл???
лет 7 назад одна приблуда из СЭ затеяла соревнование, типа как скоро Чалов побьёт рекорд Кержа?
где этот рекорд, бро???
вот вы взяли Кругового, но ведь это не игрок старта, только биться за 5-ку и не выше, откуда такая радость?
какие 800 вы мечтаете получить от Зенита за переход Тикнизяна, если он состоится?
проясняю - 10% за переход...
вот каким образом всё рассчитывается
Локо у вас купил Тику за 5, продаёт за 8 ,
разница 3 ляма и вот от неё и берут 10%, то есть Локо вам должен 300 тыщ,
а чтобы с Зенита поднять 800, так это надо Зенита затем продать его за 16 лямов)))
доходчиво рассказал?
а то у вас горячие головы гогочут, что Зенит вам ещё 800 должен))))
У Чалова сейчас под 100 голов в карьере, а конкретно в РПЛ идёт даже быстрее Кержа, при том, что сейчас чаще всего действует в оттяжке, а не как Санёк бесконечно лупит со всех позиций.
Круговой хороший игрок, просто тяжело изначально было бороться с купленным за 15 лямов бразильцем, увы, таких денег в ЦСКА нет
Я - Чемпион Ленинграда, а ты вот именно и гонял пузырь в корбке и не надо врать!
какую позицию выбирал чалов, если мяч был за рол километра и он просто вис на руке Милада, за что и отхватил - за хамство!
ну какой из чалого бомбардир, как из меня балерина!))
а насчёт футбольного двора...
ты меня просто оскорбил(
не вас ли Садырин сделал чемпионами, у которого был помощником мой тренер ГИ Вьюн?
во дворе значит он тренером был?(((
хотя ведь можно перевести всё и в шутку - пришли дворовые ребята из Ленинграда и дворовый клуб из клуба офицеров сделали чемпионами, не так ли?))