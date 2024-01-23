«Сочи» и Миладинович расторгли контракт

Иван Миладинович больше не будет играть за «Сочи».

Клуб сообщил о расторжении контракта по соглашению сторон.

Серб присоединился к команде в сезоне-2018/19 и с тех пор провел в ее составе 116 матчей, забив 3 гола. В сезоне-2021/22 он был в аренде в «Нижнем Новгороде».

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.