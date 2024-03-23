Лапорта о слухах про Холанда в «Барсе»: «Нам не нужны большие трансферы. Не хотим подписывать игроков, которые могут нарушить нашу гармонию»
Жоан Лапорта ответил на вопрос о слухах про Эрлинга Холанда в «Барселоне».
«Нам не нужны большие трансферы. Шаги на рынке будут, но не большие, только командные игроки.
Наш приоритет – доверие к команде, которая у нас есть сейчас.
Не хотим подписывать игроков, которые могут нарушить нашу гармонию», – сказал президент «Барсы» в интервью Mundo Deportivo.
2- откуда деньги у Барсы на трансфер ?