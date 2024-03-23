Лапорта о слухах про Холанда в «Барсе»: «Нам не нужны большие трансферы. Не хотим подписывать игроков, которые могут нарушить нашу гармонию»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Эрлинг Холанд Футбол

Жоан Лапорта ответил на вопрос о слухах про Эрлинга Холанда в «Барселоне».

«Нам не нужны большие трансферы. Шаги на рынке будут, но не большие, только командные игроки.

Наш приоритет – доверие к команде, которая у нас есть сейчас.

Не хотим подписывать игроков, которые могут нарушить нашу гармонию», – сказал президент «Барсы» в интервью Mundo Deportivo.

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да и денег у нас нет - сказал тихо и отвернувшись Лапорта.
+51
0
+51
Деньги кончились что ли
+28
0
+28
А бедный Холанд уже чемодан собрал, плачет теперь небось
+22
-4
+18
Зарплата аргентинца гармонию не нарушала?
+29
-12
+17
Ответ Richman95
Зарплата аргентинца гармонию не нарушала?
Аргентинец сделал клуб великим, оно того явно стоило
+20
-11
+9
нарушить что?
+10
-1
+9
Мне не нужен Бугатти, куплю Гранту, чтобы не нарушать внутреннюю гармонию
+11
-3
+8
Ответ Имя-Мне Легион
Аргентинец сделал клуб великим, оно того явно стоило
клуб был великим и до аргентинца. но то что лучший игрок мира играл в клубе делает Барсу особенной
+11
-8
+3
Известный скандалист Эрлинг
+4
-1
+3
Ну конечно дело в этом, а не пустых карманах
+3
0
+3
Ответ Richman95
Зарплата аргентинца гармонию не нарушала?
Аргентинец приносил в 2 раза больше денег чем получал. А вот Якорь #7 выгнали из Реала, Юве, МЮ именно из-за нарушения гармония в клубе.
+4
-1
+3
🤣
+5
-3
+2
Ответ MaxB
А бедный Холанд уже чемодан собрал, плачет теперь небось
Морковку всю с огорода собрал😁
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Да и денег у нас нет - сказал тихо и отвернувшись Лапорта.
Да и не топ клуб мы давно 😁
+16
-14
+2
В отличие от других игроков, перешедших в Барсу в последнее время, он не перейдет за бесценок или бесплатно. Сказки он нам рассказывает😁
+2
0
+2
Как же он надоел, детский сад какой-то
+2
-1
+1
ГАРМОНИЮ, УХАХХАХА
+2
-1
+1
Лапорта как единорос что-ли
+2
-1
+1
Денег нет держись лапорта
+1
0
+1
Правильно, Большие трансферы - для Больших Клубов!
0
0
0
Ну нет у них денег, нет
0
0
0
Ответ Николай Трубин
нарушить что?
ФФП
0
0
0
Ответ Орын
Деньги кончились что ли
Рычаги
+3
-3
0
да да, только из-за этого.
+1
-1
0
1 - зачем Холланду переходить в Барсу ?
2- откуда деньги у Барсы на трансфер ?
+3
-3
0
Сейчас понятно что о больших трансферах не может быть и речи, но через пару лет возможно и начну потихоньку подписывать игроков высокого уровня, особенно если будут продавать своих молодых звёзд время от времени.
0
0
0
Ответ человек-муравей человек-физрук
один Особенный уже наглотался от Барсы. хватит с Особенных
Да так наглотался что аж в их самую сильную эпоху завоевала чемпионства в ЛЛ набрав 100 очков если не ошибаюсь первыми в истории , и так же взялм супер кубок испании )
+2
-2
0
А Холанд-то час хочет в барсу?
0
0
0
Ответ Syndycate
Мне не нужен Бугатти, куплю Гранту, чтобы не нарушать внутреннюю гармонию
ну, если без шуток, это так и работает. Зачем покупать мерседес, если достаточно хюндая?
0
0
0
Ответ Анатолий Бабкин
ну, если без шуток, это так и работает. Зачем покупать мерседес, если достаточно хюндая?
Так говорят только те, у кого нет денег на мерседес)
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий