Лапорта о слухах про Холанда в «Барсе»: «Нам не нужны большие трансферы. Не хотим подписывать игроков, которые могут нарушить нашу гармонию»

Жоан Лапорта ответил на вопрос о слухах про Эрлинга Холанда в «Барселоне».

«Нам не нужны большие трансферы. Шаги на рынке будут, но не большие, только командные игроки.

Наш приоритет – доверие к команде, которая у нас есть сейчас.

Не хотим подписывать игроков, которые могут нарушить нашу гармонию», – сказал президент «Барсы» в интервью Mundo Deportivo.