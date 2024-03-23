Жоан Лапорта: «То, что делает ТВ «Реала», – позор. Представьте, если бы так делала «Барса». Нас бы уже привлекли к ответственности»

Теги Барселона Реал Мадрид судьи Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта осудил давление на судей от клубного ТВ «Реала».

– Как вы оцениваете отношение мадридского «Реала» к проблеме судейства? В последний раз, когда мы разговаривали с вами, вы были рассержены по этому поводу.

– И я все еще зол и возмущен, потому что то, что делает телевидение «Реала», – позор. Я думаю, что футбольные регуляторы должны вмешаться, потому что идет попытка влияния на судей каждую неделю.

– Вы понимаете, почему технический комитет судей не принимает юридических мер?

– Об этом уже говорилось. Они, должно быть, изучают это. Представьте, что было бы, если бы так делали мы. Нас бы уже привлекли к ответственности и наложили санкции.

Я думаю, что, конечно, они заслуживают наказания. Я совершенно не согласен с тем, как Real Madrid TV действует в этом вопросе, потому что это может фальсифицировать соревнования. 

Если не будут приняты меры, это может фальсифицировать соревнования. Я говорил об этом. Они не останавливаются, они не остановятся, – сказал президент «Барселоны». 

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41 комментарий
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у Мадрида есть свой телеканал и они показывает то что хотят, жаль у Барсы нет контроля над своим телеканалом из за рычага!!!!
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Ответ Bazilic
И в чем он не прав?
Он прав во всём.
Но дело в том, что он президент изваявшегося полностью в судейских скандалах клуба. Отчего его слова воспринимаются несколько иначе. Как попытка переключить внимание. Это как, например, насильник стал бы порицать человека, осуждённого за оскорбление чувст верующих .
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И в чем он не прав?
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Так всё-таки это телеканал Мадрида, который они полностью контролируют? Странно, сам добрый дедушка Карло и адепты непредвзятой журналистики со спортса уже который месяц заявляют, что это независимое от клуба ТВ🤗
Серкан закрыл ответы, как настоящий янычар, поэтому сюда🤓

«Это не мои слова про независимость от клуба. Это легко понять, если уметь читать и анализировать простые предложения. Серкан, в сериалах у тебя как-то получше идёт, не отвлекайся🥸»
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Ответ Abdurrohman Ibn Avf
у Мадрида есть свой телеканал и они показывает то что хотят, жаль у Барсы нет контроля над своим телеканалом из за рычага!!!!
Так всё-таки это телеканал Мадрида, который они полностью контролируют? Странно, сам добрый дедушка Карло и адепты непредвзятой журналистики со спортса уже который месяц заявляют, что это независимое от клуба ТВ🤗
+10
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Ответ rigobersong
Хотя что брать с риала, им не стыдно даже за это:) Позорище:) https://i.postimg.cc/N0z09LNM/Screenshot-20240323-143056-X.jpg
А зачем ты два раза написал «реал»? Тавтология ведь получилась🤓
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Перес из кожи вон лезет, чтоб реал стал Баварией в Лалиге. И чтоб судили по особенному. Позорные нытики
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Ответ МОНТЁР ТуПи
рИал это какая-то другая команда! типа зИнита!
Но Реалов в Испании сотни, что бы не уточнять какой, у нас есть обозначение риал, что бы все понимали о каком клубе идет речь:)
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Коротко от Лапорта: Перес категорически не прав, это мы регулярно платили Негрейда много лет.
Следователи с судом 2 года не могут прямых доказательств найти, зато димка со спортса за секунду все рассудил:))🤣🤣🤣
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Ответ Harutyun Manukyan
Гы гы плакса))) , у Реал есть клубное тв 📺 а у вас Чапи и ты ноешь постоянно )
Нормальные клубы соцсети развивают и футбольный контент:) А не пропаганду по тв как мадридский риал крутят с давлением на судей:)) Клуб остался с менталочкой 50х годов, всех покупать, а неугодных устранять:))
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Единственное, что спасет Ла Лигу сейчас, - это понижение и низложение коррумпированного МЧК в сегунду Б:)
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Ответ xQcoW
лапортыч теряет позиции из-за беспорядка, в который он втянул кабинет со своими рычагами, и пытается получить симпатию, чтобы остаться у власти, и нет ничего лучше, чем разыгрывать карту жертвы, обвиняя во всех бедах Реал
Совершенно верно, то что делает этот клоун - отвлечение внимания.
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