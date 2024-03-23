Жоан Лапорта: «То, что делает ТВ «Реала», – позор. Представьте, если бы так делала «Барса». Нас бы уже привлекли к ответственности»

Жоан Лапорта осудил давление на судей от клубного ТВ «Реала».

– Как вы оцениваете отношение мадридского « » к проблеме судейства? В последний раз, когда мы разговаривали с вами, вы были рассержены по этому поводу.

– И я все еще зол и возмущен, потому что то, что делает телевидение «Реала», – позор. Я думаю, что футбольные регуляторы должны вмешаться, потому что идет попытка влияния на судей каждую неделю.

– Вы понимаете, почему технический комитет судей не принимает юридических мер?

– Об этом уже говорилось. Они, должно быть, изучают это. Представьте, что было бы, если бы так делали мы. Нас бы уже привлекли к ответственности и наложили санкции.

Я думаю, что, конечно, они заслуживают наказания. Я совершенно не согласен с тем, как Real Madrid TV действует в этом вопросе, потому что это может фальсифицировать соревнования.

Если не будут приняты меры, это может фальсифицировать соревнования. Я говорил об этом. Они не останавливаются, они не остановятся, – сказал президент «Барселоны».