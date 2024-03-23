Лаутаро о 16-матчевой безголевой серии за Аргентину: «Продолжу работать. Надеюсь, в следующем матче будет шанс забить» 

Лаутаро Мартинес высказался о своей 16-матчевой безголевой серии за Аргентину.

Форвард «альбиселесте» выразил мнение после разгрома Сальвадора (3:0) в товарищеской игре, в которой сделал голевую передачу.

«На каждой тренировке я показываю тренеру, что всегда готов сыграть – выйти с первых минут, на замену, ну, или остаться в запасе.

Я тружусь, чтобы надеть футболку сборной, потому что она самая красивая. Мне нравится соперничать, но иногда не получается забить. Сегодня я старался, но не получилось.

Я буду продолжать работать. Будем надеяться, что в следующем матче у меня будет шанс забить. Хочу показать тем, кто много говорит, что это не так, что они не правы, потому что я всегда выкладываюсь по полной», – сказал форвард сборной и « » TyC Sports.