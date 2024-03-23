Лаутаро о 16-матчевой безголевой серии за Аргентину: «Продолжу работать. Надеюсь, в следующем матче будет шанс забить» 

Теги Интер серия А Италия Сборная Аргентины по футболу товарищеские матчи (сборные) Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес высказался о своей 16-матчевой безголевой серии за Аргентину.

Форвард «альбиселесте» выразил мнение после разгрома Сальвадора (3:0) в товарищеской игре, в которой Лаутаро сделал голевую передачу.

«На каждой тренировке я показываю тренеру, что всегда готов сыграть – выйти с первых минут, на замену, ну, или остаться в запасе. 

Я тружусь, чтобы надеть футболку сборной, потому что она самая красивая. Мне нравится соперничать, но иногда не получается забить. Сегодня я старался, но не получилось.

Я буду продолжать работать. Будем надеяться, что в следующем матче у меня будет шанс забить. Хочу показать тем, кто много говорит, что это не так, что они не правы, потому что я всегда выкладываюсь по полной», – сказал форвард сборной Аргентины и «Интера» TyC Sports.

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32 комментария
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Лаутаро уникум, конечно. Насколько стабильно мощен в игре за клуб, настолько же стабильно немощен в сборной. Причём в отборах всегда феерит и много забивает, но на больших турнирах превращается в настоящее полено, регулярно запарывающее стопроцентные моменты. Момент, когда в полуфинале Копы 2021 Месси обыграл вратаря и выкатил на Лаутаро, а тот пробил прямо в уже лежащего на линии защитника, при том, что все остальные ворота были совершенно пустые - один из самых смешных эпизодов, что я видел 😂 Ну и с Австралией в 1/8 ЧМ 2022 тот же Месси выводил дважды его один на один, но Лау оба раза обжижился 🤣
+27
-3
+24
Ответ as009595@icloud.com
Комментарий скрыт
И правильно сделал, с 2014 по 2022 затащил сборную до 5 финалов крупных турниров.
+14
0
+14
Ответ Леопардер
Лаутаро уникум, конечно. Насколько стабильно мощен в игре за клуб, настолько же стабильно немощен в сборной. Причём в отборах всегда феерит и много забивает, но на больших турнирах превращается в настоящее полено, регулярно запарывающее стопроцентные моменты. Момент, когда в полуфинале Копы 2021 Месси обыграл вратаря и выкатил на Лаутаро, а тот пробил прямо в уже лежащего на линии защитника, при том, что все остальные ворота были совершенно пустые - один из самых смешных эпизодов, что я видел 😂 Ну и с Австралией в 1/8 ЧМ 2022 тот же Месси выводил дважды его один на один, но Лау оба раза обжижился 🤣
Особо не слежу за ним в клубе, но судя по всему в клубе он тоже неплохо косяпорит, с Атлетико был момент,в финале ЛЧ тоже один в один выходил. Просто в клубе создают ему моментов больше,вот и забивает.
+12
-2
+10
Ответ SpilightTwarkle
В важных моментах видимо нервничать начинает.
Хорошо хоть пенальти в серии с Нидерландами забил, и то молодец
+6
0
+6
Ответ Леопардер
Лаутаро уникум, конечно. Насколько стабильно мощен в игре за клуб, настолько же стабильно немощен в сборной. Причём в отборах всегда феерит и много забивает, но на больших турнирах превращается в настоящее полено, регулярно запарывающее стопроцентные моменты. Момент, когда в полуфинале Копы 2021 Месси обыграл вратаря и выкатил на Лаутаро, а тот пробил прямо в уже лежащего на линии защитника, при том, что все остальные ворота были совершенно пустые - один из самых смешных эпизодов, что я видел 😂 Ну и с Австралией в 1/8 ЧМ 2022 тот же Месси выводил дважды его один на один, но Лау оба раза обжижился 🤣
В важных моментах видимо нервничать начинает.
+4
0
+4
Жесть конечно как у него весь фарт и пруха пропали в ОДНОМ матче!
Там в первом тайме он чистый гол забил, у него украли его и после этого всё.
При этом до ЧМ 2022 шел темпом Батистуты и реально был невероятно хорош и полезен. После ЧМ 2022 это просто жесть, как у него сбился прицел. При этом в клубе он шикарен и в сборной до ЧМ 2022 был шикарен.
+6
-3
+3
Ответ Леопардер
Лаутаро уникум, конечно. Насколько стабильно мощен в игре за клуб, настолько же стабильно немощен в сборной. Причём в отборах всегда феерит и много забивает, но на больших турнирах превращается в настоящее полено, регулярно запарывающее стопроцентные моменты. Момент, когда в полуфинале Копы 2021 Месси обыграл вратаря и выкатил на Лаутаро, а тот пробил прямо в уже лежащего на линии защитника, при том, что все остальные ворота были совершенно пустые - один из самых смешных эпизодов, что я видел 😂 Ну и с Австралией в 1/8 ЧМ 2022 тот же Месси выводил дважды его один на один, но Лау оба раза обжижился 🤣
Та же песня была с доброй половиной нападающих альбиселесте, самый яркий пример конечно же игуаин
Люди пишут, мол, у аргентины всегда была крутая линия нападения, ну а толку, если из этих звезд не лажает в сборной только один или два человека, это чисто вот bruh moment сборной аргентины
+3
0
+3
Ответ Леопардер
Лаутаро уникум, конечно. Насколько стабильно мощен в игре за клуб, настолько же стабильно немощен в сборной. Причём в отборах всегда феерит и много забивает, но на больших турнирах превращается в настоящее полено, регулярно запарывающее стопроцентные моменты. Момент, когда в полуфинале Копы 2021 Месси обыграл вратаря и выкатил на Лаутаро, а тот пробил прямо в уже лежащего на линии защитника, при том, что все остальные ворота были совершенно пустые - один из самых смешных эпизодов, что я видел 😂 Ну и с Австралией в 1/8 ЧМ 2022 тот же Месси выводил дважды его один на один, но Лау оба раза обжижился 🤣
такой бред вообще... До ЧМ 2022 он шикарно в сборной играл, на уровне Батистуты. В упомянутом полуфинале Копы 2021 он гол забил так-то, если что. На самой победной Копе 2021 забил 4 гола. Топ показатель. Причем не хеттриками дублями, а по голу почти в каждом матче (из 7).
Бред короче.
+4
-2
+2
Ответ Alex Fujimori
такой бред вообще... До ЧМ 2022 он шикарно в сборной играл, на уровне Батистуты. В упомянутом полуфинале Копы 2021 он гол забил так-то, если что. На самой победной Копе 2021 забил 4 гола. Топ показатель. Причем не хеттриками дублями, а по голу почти в каждом матче (из 7). Бред короче.
Да, именно поэтому в катаре альваресу понадобился ровно один матч, чтобы усадить лаутаро до конца турнира
+2
0
+2
Ответ Рашпель793
Месси и в прайме не показывал в сборной тот же уровень, что в Барсе.
Ну если так говоришь, то не забывай, что на двух лучших турнирах (ЧМ-14, ЧМ-22) Ди Мария примерно на полтурнира вылетал в лазарет и его уровень мы даже оценить не можем
+2
0
+2
Ответ Леопардер
Лаутаро уникум, конечно. Насколько стабильно мощен в игре за клуб, настолько же стабильно немощен в сборной. Причём в отборах всегда феерит и много забивает, но на больших турнирах превращается в настоящее полено, регулярно запарывающее стопроцентные моменты. Момент, когда в полуфинале Копы 2021 Месси обыграл вратаря и выкатил на Лаутаро, а тот пробил прямо в уже лежащего на линии защитника, при том, что все остальные ворота были совершенно пустые - один из самых смешных эпизодов, что я видел 😂 Ну и с Австралией в 1/8 ЧМ 2022 тот же Месси выводил дважды его один на один, но Лау оба раза обжижился 🤣
У аргов практически все топ-нападающие за сборную тени самих себя.
Только Ди Мария играет и в клубах и в сборной без потери качества.
+3
-2
+1
Ответ Men77
Особо не слежу за ним в клубе, но судя по всему в клубе он тоже неплохо косяпорит, с Атлетико был момент,в финале ЛЧ тоже один в один выходил. Просто в клубе создают ему моментов больше,вот и забивает.
Забавно, что Лукаку, играя за Интер, ровно такой же болезнью страдал. Проклятье какое-то 🤷🏻‍♂️
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Ответ Кино Музыка
Не уровень сборной.
Объясню минусующим. У него просто слабые нервы для сборной. Его предел клуб и не дальше внутренних турниров. В матчах уровнем выше совсем другой кпд.
+1
-1
0
Ответ Леопардер
Лаутаро уникум, конечно. Насколько стабильно мощен в игре за клуб, настолько же стабильно немощен в сборной. Причём в отборах всегда феерит и много забивает, но на больших турнирах превращается в настоящее полено, регулярно запарывающее стопроцентные моменты. Момент, когда в полуфинале Копы 2021 Месси обыграл вратаря и выкатил на Лаутаро, а тот пробил прямо в уже лежащего на линии защитника, при том, что все остальные ворота были совершенно пустые - один из самых смешных эпизодов, что я видел 😂 Ну и с Австралией в 1/8 ЧМ 2022 тот же Месси выводил дважды его один на один, но Лау оба раза обжижился 🤣
Проблемы начались после Кубка Америки 21 года.После того турнира и начались проблемы с реализаций, а так он за сборную играл хорошо и забивал не меньше Месси.
+1
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У Лаутаро лишний вес, он порет много моментов.. Сбился прицел.. Но у аргов есть Альварес и бегунок Гонсалес.. Месси есть на кого играть..
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Ответ Рашпель793
У аргов практически все топ-нападающие за сборную тени самих себя. Только Ди Мария играет и в клубах и в сборной без потери качества.
И Месси
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Ответ Alex Fujimori
когда Ди Мария стал нападающим?
Он игрок группы атаки.
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Ответ Евгений Головин
Ну если так говоришь, то не забывай, что на двух лучших турнирах (ЧМ-14, ЧМ-22) Ди Мария примерно на полтурнира вылетал в лазарет и его уровень мы даже оценить не можем
Так я в целом, а не только о крупных турнирах. Ди Мария в целом стабильный игрок, когда нет травм. Разве что в МЮ не получилось.
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Ответ Alex Fujimori
че ты меня минусуешь? В треде разговор про 9-х номеров (Центральных нападающих). С каких пор Ди Мария к ним относится, чтобы его с Лаутаро, Игуаином или Агуэро сравнивать?
Я тебя не минусовал, не обижайся. Если не веришь, могу таки и поставить минус (это же очень важно, плюсики-минусочки).
Я написал в целом о напах, а не конкретно о ЦН.
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Удачи Лаутаро и много голов на Копа Америка!
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