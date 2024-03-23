Лаутаро о 16-матчевой безголевой серии за Аргентину: «Продолжу работать. Надеюсь, в следующем матче будет шанс забить»
Лаутаро Мартинес высказался о своей 16-матчевой безголевой серии за Аргентину.
Форвард «альбиселесте» выразил мнение после разгрома Сальвадора (3:0) в товарищеской игре, в которой Лаутаро сделал голевую передачу.
«На каждой тренировке я показываю тренеру, что всегда готов сыграть – выйти с первых минут, на замену, ну, или остаться в запасе.
Я тружусь, чтобы надеть футболку сборной, потому что она самая красивая. Мне нравится соперничать, но иногда не получается забить. Сегодня я старался, но не получилось.
Я буду продолжать работать. Будем надеяться, что в следующем матче у меня будет шанс забить. Хочу показать тем, кто много говорит, что это не так, что они не правы, потому что я всегда выкладываюсь по полной», – сказал форвард сборной Аргентины и «Интера» TyC Sports.
Там в первом тайме он чистый гол забил, у него украли его и после этого всё.
При этом до ЧМ 2022 шел темпом Батистуты и реально был невероятно хорош и полезен. После ЧМ 2022 это просто жесть, как у него сбился прицел. При этом в клубе он шикарен и в сборной до ЧМ 2022 был шикарен.
Люди пишут, мол, у аргентины всегда была крутая линия нападения, ну а толку, если из этих звезд не лажает в сборной только один или два человека, это чисто вот bruh moment сборной аргентины
Бред короче.
Только Ди Мария играет и в клубах и в сборной без потери качества.
Я написал в целом о напах, а не конкретно о ЦН.