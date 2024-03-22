Кержаков сообщил, что игра «Зенита» и «Црвены Звезды» начнется с минуты молчания из-за событий в «Крокус Сити Холле»: «Это чудовищная трагедия»

Игра между «Црвеной Звездой» и «Зенитом» в Белграде начнется с минуты молчания.

Об этом рассказал вратарь «Зенита» Михаил Кержаков.

В пятницу вечером неизвестные открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании также возник пожар.

«К матчу с «Црвеной Звездой» готовились в стандартном режиме выездной встречи. С утра была тренировка на базе, потом перелет, заселение в отель. По прилете, уже здесь в Белграде, узнали о страшной трагедии в Москве.

Настроение команды в связи с этим тяжело описать словами. Всей командой и я лично выражаем соболезнования всем, кто потерял своих близких.

Это чудовищная трагедия. Других слов сейчас просто не нахожу. Завтра матч с «Црвеной Звездой» начнем с минуты молчания», - сказал Кержаков.