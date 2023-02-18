Робиньо может отбыть срок за групповое изнасилование в Бразилии. Италия попросила наказать экс-игрока «Реала» и «Милана» на родине после отказа в его выдаче

Теги Милан высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Робиньо серия А Италия Ла Лига происшествия контент Футбол

Итальянский суд обратился к правительству Бразилии с просьбой отправить Робиньо в тюрьму.

Экс-форвард «Реала» и «Милана» был приговорен Верховным судом Италии к девяти годам лишения свободы за групповое изнасилование.

Миланская прокуратура выдала международный ордер на арест бразильца. Министерство юстиции послало в Бразилию запрос о выдаче Робиньо Италии, но конституция южноамериканской страны не допускает экстрадиции своих граждан.

Министерство иностранных дел Бразилии в пятницу сообщило, что получило запрос из Италии о том, чтобы Робиньо отбыл девятилетнее наказание в бразильской тюрьме.

По словам судебных экспертов, бразильское правосудие должно официально рассмотреть запрос и в конечном итоге утвердить исполнение иностранного приговора. Этот процесс может растянуться на несколько лет.

Робиньо осудили на 9 лет за изнасилование, но Бразилия не выдает его Италии. Форвард затих и почти не выходит на улицу без маскировки

 

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20 комментариев

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Трент Резнор
Шкурный спас
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Алексей Зиновьев
Ответ Zidan GOAT
Скоро сядет, когда расследуют дело с выплатами арбитрам )
А при чём тут состав?
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Spaten
Привет, Робиньо! Бабка, я не Робиньо’ Я не бабка, я Дани Алвес
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Извилина Заремы
Ответ Гамарджоба Генацвале
В Африку ему надо валить, там новые доки сделает. Продадут потом как 16-летнего суперталанта в Европу за кучу денег.
В A.S. Procura Italiana.
+2
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Zidan GOAT
Ответ Great Kerby
Где тут состав Барселоны?
Скоро сядет, когда расследуют дело с выплатами арбитрам )
+1
-4
-3
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Great Kerby
Ответ Zidan GOAT
Весь состав Барселоны скоро подтянется… топ команда выходит
Где тут состав Барселоны?
+3
0
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Great Kerby
Ответ Неоновый Демон
Чисто внешне если они даже его накажут условкой , или домашним будет выглядеть ужасным решением . Унизительное для государства . Если они не выдают своих граждан , с каких пор одной стране , выполнять приказы другой . Кого сажать, кого не сажать. Надеюсь этого не будет
По твоей логике можно быть серийным маньяком в одной стране, уехав в условную Аргентину можно избежать наказания, если даже будут доказательства? Что за чушь ты несёшь. Прежде чем что то писать ты думай, а не строчи первую мысль.
+3
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Гамарджоба Генацвале
В Африку ему надо валить, там новые доки сделает. Продадут потом как 16-летнего суперталанта в Европу за кучу денег.
+22
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+22
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kutavlik
Что же бразилы такие озабоченные-то???? Или жадные очень???
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Zidan GOAT
Ответ Budabuda
Робиньо, Алвес, Кокорин... неплохая сбродная намечается
Весь состав Барселоны скоро подтянется…
топ команда выходит
+3
-5
-2
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Niko [Ars]
о, Наконец-то
нужно больше криминала на спортс
0
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Under
Ответ Nikita Lomachev
Алвес вон сидит.Робиньо может стать сокамерником Дани =)
так он же в Испании сидит
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Under
Ответ Неоновый Демон
Чисто внешне если они даже его накажут условкой , или домашним будет выглядеть ужасным решением . Унизительное для государства . Если они не выдают своих граждан , с каких пор одной стране , выполнять приказы другой . Кого сажать, кого не сажать. Надеюсь этого не будет
а как это работает, по-вашему?
бразильцы же не сделают так, как им говорят итальянцы
они возьмут все материалы дела, изучат и накажут за такое деяние по бральзильским законам, т.е. если условно в Бразилии за это расстрел из танка, то расстрелять
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Неоновый Демон
Чисто внешне если они даже его накажут условкой , или домашним будет выглядеть ужасным решением . Унизительное для государства . Если они не выдают своих граждан , с каких пор одной стране , выполнять приказы другой . Кого сажать, кого не сажать. Надеюсь этого не будет
+1
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Sevuska
Видимо у футболистов когда они перестают играть в большой футбол начинается период дикой нимфомании 😎
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Budabuda
Робиньо, Алвес, Кокорин... неплохая сбродная намечается
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Nikita Lomachev
Ответ Football Forever
Денег даст, под домашним арестом посидит
Алвес вон сидит.Робиньо может стать сокамерником Дани =)
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Tigo_Volchara93
Не накажут
Раз не выдали, а самим что наказывать
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fillipbrooks
Робиньо явно в топе людей, которые больше всего расстроились из-за косяка Алвеса
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Football Forever
Денег даст, под домашним арестом посидит
+5
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