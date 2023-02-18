Итальянский суд обратился к правительству Бразилии с просьбой отправить Робиньо в тюрьму.

Экс-форвард « » и « » был приговорен Верховным судом Италии к девяти годам лишения свободы за групповое изнасилование.

Миланская прокуратура выдала международный ордер на арест бразильца. Министерство юстиции послало в Бразилию запрос о выдаче Робиньо Италии, но конституция южноамериканской страны не допускает экстрадиции своих граждан.

Министерство иностранных дел в пятницу сообщило, что получило запрос из Италии о том, чтобы Робиньо отбыл девятилетнее наказание в бразильской тюрьме.

По словам судебных экспертов, бразильское правосудие должно официально рассмотреть запрос и в конечном итоге утвердить исполнение иностранного приговора. Этот процесс может растянуться на несколько лет.

Робиньо осудили на 9 лет за изнасилование, но Бразилия не выдает его Италии. Форвард затих и почти не выходит на улицу без маскировки