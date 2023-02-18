Робиньо может отбыть срок за групповое изнасилование в Бразилии. Италия попросила наказать экс-игрока «Реала» и «Милана» на родине после отказа в его выдаче
Итальянский суд обратился к правительству Бразилии с просьбой отправить Робиньо в тюрьму.
Экс-форвард «Реала» и «Милана» был приговорен Верховным судом Италии к девяти годам лишения свободы за групповое изнасилование.
Миланская прокуратура выдала международный ордер на арест бразильца. Министерство юстиции послало в Бразилию запрос о выдаче Робиньо Италии, но конституция южноамериканской страны не допускает экстрадиции своих граждан.
Министерство иностранных дел Бразилии в пятницу сообщило, что получило запрос из Италии о том, чтобы Робиньо отбыл девятилетнее наказание в бразильской тюрьме.
По словам судебных экспертов, бразильское правосудие должно официально рассмотреть запрос и в конечном итоге утвердить исполнение иностранного приговора. Этот процесс может растянуться на несколько лет.
Робиньо осудили на 9 лет за изнасилование, но Бразилия не выдает его Италии. Форвард затих и почти не выходит на улицу без маскировки
топ команда выходит
нужно больше криминала на спортс
бразильцы же не сделают так, как им говорят итальянцы
они возьмут все материалы дела, изучат и накажут за такое деяние по бральзильским законам, т.е. если условно в Бразилии за это расстрел из танка, то расстрелять
Раз не выдали, а самим что наказывать