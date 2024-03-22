Пасторе о Месси и фанатах «ПСЖ»: «Французы были очень обижены из-за ЧМ. Клуб никогда не встанет на сторону игрока, даже лучшего в мире»

Теги ПСЖ Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу болельщики ЧМ-2022 Хавьер Пасторе Футбол

Хавьер Пасторе высказался о ситуации между Лионелем Месси и «ПСЖ».

Играть с Месси... какого это? На Кубке Америки 2015 года вы были очень хорошими партнерами.

– Это что-то невероятное... в этот момент ты ни о чем таком не думаешь, ты ставишь себя на один уровень с партнером и не задаешься вопросом, кто лучше или хуже, хотя, конечно, ты это понимаешь. Лео находится где-то там, далеко от нас. Но ты не боготворишь его, он твой товарищ по команде, ты тренируешься с ним, играешь с ним.

Но сегодня, когда я смотрю видео, со мной происходят странные вещи, я чувствую себя очень счастливым. Я даже смотрю их со своим 5-летним сыном, который уже футбольный фанат, и он спрашивает меня: «Папа, ты играл с Месси, и то, и это». Сегодня, зная, что я смог разделить с Лео поле, раздевалку, комнату, голевые передачи... Это было волшебно. Я не хотел терять ни одной передачи с ним или с кем-то еще, и это правда, что на том Кубке Америки была хорошая сыгранность, но, к сожалению, мы его не выиграли.

Как вы видите напряженность между «ПСЖ» и Месси?

– Та неловкая ситуация возникла скорее по вине французов, чем по вине клуба. Если смотреть на это со стороны, то клуб пытался защитить себя, потому что клуб все еще существует и будет существовать. И люди будут продолжать ходить на стадион. Клуб никогда не встанет на сторону игрока, никогда, потому что за ним стоит гораздо больше, чем просто один игрок, даже если речь идет о лучшем игроке мира.

Французы были очень обижены из-за чемпионата мира, да и вообще многими вещами, и они даже не простили его за ошибочный пас. Они почувствовали злобу. И они свистели ему, так же как и Неймару, невероятно. Француз – сложный человек, и его трудно переубедить. Мне повезло, меня любили с первого дня, и они проявляли ко мне привязанность, за что я им благодарен. Иногда я не могу понять, почему они меня так любят, – сказал бывший игрок «ПСЖ» и сборной Аргентины Хавьер Пасторе.

«Мбаппе в шутку сказал: «Сукин сын Месси обыграл Францию на ЧМ», как бы говоря, что Лео победил в одиночку». Пасторе о встрече с Килианом после ЧМ-2022

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37 комментариев
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Еще матч против Баварии вспоминаю, когда Месси в одиночку пытался там что-то сделать, бегал, старался, отдавал острые передачи, на вхускореде получил одну из лучших оценок, в то время как мбаппе вообще пропал в двух матчах, но обвинили во всем Месси, лицемеры конечно:))
+38
-19
+19
Ответ Пацанчик реальный
Ну да,ведь шмосе свистели не за плохую игру!🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
Страшно представить насколько "хороши" были Мбаппе и Ко, проиграв чемпионат Лиллю в сезон до прихода Месси.
+24
-11
+13
КакоГо это? Серьёзно?
+4
0
+4
Ответ Родя Раскольников
Никто и не спорит, в ЛЧ был провал. Месси обязан был брать ЛЧ, этому обязывает его статус лучшего. Но, конечно, трофеи ПСЖ "полуфинал и финал ЛЧ" это отдельные достижения французского футбола.
В том-то и речь,зачем его и всех этих игроков брали?уж точно не для победы в Лиге1!
+6
-2
+4
Ответ Leon Petov
Аргентинца брали для победы в ЛЧ, в итоге он дважды там опозорился, а потом ныл что ему дали мало почестей
В ЛЧ опозорился Роналду с Юве. А Месси дважды вылетел от грандов.
+8
-5
+3
Ответ xQcoW
После того позорного сценарного арабского спектакля для моси. Никто и не признает победителей ЧМ 22. Сейчас уже как будто ничего и не было лол
это в твоей голове ничего не было, Месси чемпион мира, роналду плакса подтрибунная...
+6
-3
+3
Обижены?:)) За то что даже с 2мя левыми пеналями не смогли обыграть Месси:)
+18
-16
+2
"Иногда я не могу понять, почему они меня так любят, – сказал бывший игрок «ПСЖ» и сборной Аргентины Хавьер Пасторе".
Я тоже не могу понять, почему тебя так любят, Хавьер. Ты в своей карьере хотя бы два 90-минутных матча подряд провел? Сколько себя помню, один матч играет, три - лечится.
+5
-4
+1
Ответ Родя Раскольников
Страшно представить насколько "хороши" были Мбаппе и Ко, проиграв чемпионат Лиллю в сезон до прихода Месси.
Да вроде норм,были в полуфинале ЛЧ,а до этого в финале,а с непонятно кем два вылета в 1/8!👌
+7
-6
+1
Ответ Bazilic
От Баварии и Реала)
И?
+2
-1
+1
Ответ Bazilic
От Баварии и Реала)
Или ты про то,что Месси так любит и настолько привык ложится под Баварию,что это у него вошло уже в привычку?
+4
-3
+1
Ответ Leon Petov
Аргентинца брали для победы в ЛЧ, в итоге он дважды там опозорился, а потом ныл что ему дали мало почестей
Ну не знаю, мало матчей французской лиге посмотрел, хоть и болельщик Месси.
Тебе виднее конечно, как каждый уважающий себя хейтер наверное ты смотрел минимум 40 матчей с Месси за сезон. А потом столько же времени ругался с другими хейтерами и глорами в комментах разных платформ.
И ЧМ тоже уверен смотел, ждал когда же Месси провалиться, после 1 матча наверное ты даже шампанское открыл, детское конечно.
+4
-3
+1
Ответ xQcoW
После того позорного сценарного арабского спектакля для моси. Никто и не признает победителей ЧМ 22. Сейчас уже как будто ничего и не было лол
Нормальный ЧМ был. Пенки не причём. Меня больше напрягало, что аргам жёлтые не раздают и не свистят мелкие фолы. Это намного больше влияло на игру, чем пенки. Там такие как Акунья и Паредес регулярно фолили, когда за соперниками не успевали, но судьи свистели через раз, а жёлтые вообще неохотно показывали. В Матче с Нидерландами Паредес в течение минуты на 2 жёлтые наиграл, но судья дал только одну. Там грубый подкат, а потом выбил мяч в сторону скамейки - не спортивное поведение. И таких грязных действий со стороны игроков Аргентины, которые таскали рояль за своим кумиром было немало, но судьи на это закрывали глаза.
+3
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+1
Ответ Kuryanin
КакоГо это? Серьёзно?
В целом довольно странный перевод новости

"Папа, ты играл с Месси, и то, и это"

"Я не хотел терять ни одной передачи с ним или с кем-то еще, и это правда, что на том Кубке Америки была хорошая сыгранность"
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Ответ server34
Нормальный ЧМ был. Пенки не причём. Меня больше напрягало, что аргам жёлтые не раздают и не свистят мелкие фолы. Это намного больше влияло на игру, чем пенки. Там такие как Акунья и Паредес регулярно фолили, когда за соперниками не успевали, но судьи свистели через раз, а жёлтые вообще неохотно показывали. В Матче с Нидерландами Паредес в течение минуты на 2 жёлтые наиграл, но судья дал только одну. Там грубый подкат, а потом выбил мяч в сторону скамейки - не спортивное поведение. И таких грязных действий со стороны игроков Аргентины, которые таскали рояль за своим кумиром было немало, но судьи на это закрывали глаза.
Сам же признался что напрягали арги, значит не хотел по какой то причине их триумфа, вероятно из за Месси.

Арги тебя напрягали, а грязная игра Голландии нет?)))
Ван Дейк просто душка, как в юфс бортанул Паредеса и ЖК даже не получил.
Вегорст Месси весь второй тайм ломал и вторую ЖК так и не получил)
Аке ноги Лео выдернул в одном эпизоде и карточек 0.
У Голландии явно стояла задача ломать лидера, мелким фолом рушить атаки Аргентины.
Но альтернативноодаренных напрягали именно арги)
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0
Ответ server34
Нормальный ЧМ был. Пенки не причём. Меня больше напрягало, что аргам жёлтые не раздают и не свистят мелкие фолы. Это намного больше влияло на игру, чем пенки. Там такие как Акунья и Паредес регулярно фолили, когда за соперниками не успевали, но судьи свистели через раз, а жёлтые вообще неохотно показывали. В Матче с Нидерландами Паредес в течение минуты на 2 жёлтые наиграл, но судья дал только одну. Там грубый подкат, а потом выбил мяч в сторону скамейки - не спортивное поведение. И таких грязных действий со стороны игроков Аргентины, которые таскали рояль за своим кумиром было немало, но судьи на это закрывали глаза.
А Ван Дейк должен был КК получать или нет?)
А автор дубля Голландии, что Месси ребра чуть не мломал должен был удаляться или нет?)))
Первую ЖК он еще на скамейке получил, вторая должна быть за удар Месси и далее удаление.
Это не выгодно писать, верно?)))
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Ответ Barsenoga
Если чем то обижены пусть забьются в угол и поплачут как это сделал роналду под трибунами на чемпионате мира.
Пока что ноет только Месси.
+8
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Ответ Пацанчик реальный
И?
про позорный вылет своего кумирчика во второсортном азиатском ЛЧ тоже что нибудь напиши ,похвались.
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Ответ Bazilic
Да, Бавария часто обыгрывала Барсу, мне это не сложно признать Но зато Лео чист и не забивал важнейшие голы из километровых офсайдов
При чем тут вообще другой игрок?)речь про месю и его любовь к баварским сосискам!
+3
-3
0
Ответ Bazilic
В 15 году классно лег
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