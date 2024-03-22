Пасторе о Месси и фанатах «ПСЖ»: «Французы были очень обижены из-за ЧМ. Клуб никогда не встанет на сторону игрока, даже лучшего в мире»
Хавьер Пасторе высказался о ситуации между Лионелем Месси и «ПСЖ».
– Играть с Месси... какого это? На Кубке Америки 2015 года вы были очень хорошими партнерами.
– Это что-то невероятное... в этот момент ты ни о чем таком не думаешь, ты ставишь себя на один уровень с партнером и не задаешься вопросом, кто лучше или хуже, хотя, конечно, ты это понимаешь. Лео находится где-то там, далеко от нас. Но ты не боготворишь его, он твой товарищ по команде, ты тренируешься с ним, играешь с ним.
Но сегодня, когда я смотрю видео, со мной происходят странные вещи, я чувствую себя очень счастливым. Я даже смотрю их со своим 5-летним сыном, который уже футбольный фанат, и он спрашивает меня: «Папа, ты играл с Месси, и то, и это». Сегодня, зная, что я смог разделить с Лео поле, раздевалку, комнату, голевые передачи... Это было волшебно. Я не хотел терять ни одной передачи с ним или с кем-то еще, и это правда, что на том Кубке Америки была хорошая сыгранность, но, к сожалению, мы его не выиграли.
– Как вы видите напряженность между «ПСЖ» и Месси?
– Та неловкая ситуация возникла скорее по вине французов, чем по вине клуба. Если смотреть на это со стороны, то клуб пытался защитить себя, потому что клуб все еще существует и будет существовать. И люди будут продолжать ходить на стадион. Клуб никогда не встанет на сторону игрока, никогда, потому что за ним стоит гораздо больше, чем просто один игрок, даже если речь идет о лучшем игроке мира.
Французы были очень обижены из-за чемпионата мира, да и вообще многими вещами, и они даже не простили его за ошибочный пас. Они почувствовали злобу. И они свистели ему, так же как и Неймару, невероятно. Француз – сложный человек, и его трудно переубедить. Мне повезло, меня любили с первого дня, и они проявляли ко мне привязанность, за что я им благодарен. Иногда я не могу понять, почему они меня так любят, – сказал бывший игрок «ПСЖ» и сборной Аргентины Хавьер Пасторе.
«Мбаппе в шутку сказал: «Сукин сын Месси обыграл Францию на ЧМ», как бы говоря, что Лео победил в одиночку». Пасторе о встрече с Килианом после ЧМ-2022
Я тоже не могу понять, почему тебя так любят, Хавьер. Ты в своей карьере хотя бы два 90-минутных матча подряд провел? Сколько себя помню, один матч играет, три - лечится.
Тебе виднее конечно, как каждый уважающий себя хейтер наверное ты смотрел минимум 40 матчей с Месси за сезон. А потом столько же времени ругался с другими хейтерами и глорами в комментах разных платформ.
И ЧМ тоже уверен смотел, ждал когда же Месси провалиться, после 1 матча наверное ты даже шампанское открыл, детское конечно.
"Папа, ты играл с Месси, и то, и это"
"Я не хотел терять ни одной передачи с ним или с кем-то еще, и это правда, что на том Кубке Америки была хорошая сыгранность"
Арги тебя напрягали, а грязная игра Голландии нет?)))
Ван Дейк просто душка, как в юфс бортанул Паредеса и ЖК даже не получил.
Вегорст Месси весь второй тайм ломал и вторую ЖК так и не получил)
Аке ноги Лео выдернул в одном эпизоде и карточек 0.
У Голландии явно стояла задача ломать лидера, мелким фолом рушить атаки Аргентины.
Но альтернативноодаренных напрягали именно арги)
А автор дубля Голландии, что Месси ребра чуть не мломал должен был удаляться или нет?)))
Первую ЖК он еще на скамейке получил, вторая должна быть за удар Месси и далее удаление.
Это не выгодно писать, верно?)))