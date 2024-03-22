«Мбаппе в шутку сказал: «Сукин сын Месси обыграл Францию на ЧМ», как бы говоря, что Лео победил в одиночку». Пасторе о встрече с Килианом после ЧМ-2022

Хавьер Пасторе рассказал, как Килиан Мбаппе назвал Лионеля Месси «сукиным сыном».

– Вы дружите с Гризманном и играли с Мбаппе в «ПСЖ». Как часто вы говорили о Кубке мира?

– Нет... Ну, с – да. Я видел его через пару месяцев после финала в Катаре, когда « » поехал на сборы и перед играми. И я был в раздевалке с ним, Месси и Неймаром.

Я поздравил Мбаппе с удачным выступлением на чемпионате мира, а он сказал мне: «Нет, этот сукин сын Месси обыграл нас на чемпионате мира...», в шутку, как бы говоря, что Лео выиграл его в одиночку, – сказал бывший игрок «ПСЖ» и Аргентины Хавьер Пасторе.