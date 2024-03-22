«Мбаппе в шутку сказал: «Сукин сын Месси обыграл Францию на ЧМ», как бы говоря, что Лео победил в одиночку». Пасторе о встрече с Килианом после ЧМ-2022

Теги ПСЖ Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу чемпионат мира ЧМ-2022 Хавьер Пасторе Килиан Мбаппе брань Футбол

Хавьер Пасторе рассказал, как Килиан Мбаппе назвал Лионеля Месси «сукиным сыном».

Вы дружите с Гризманном и играли с Мбаппе в «ПСЖ». Как часто вы говорили о Кубке мира?

– Нет... Ну, с Килианом – да. Я видел его через пару месяцев после финала в Катаре, когда «ПСЖ» поехал на сборы и перед играми. И я был в раздевалке с ним, Месси и Неймаром.

Я поздравил Мбаппе с удачным выступлением на чемпионате мира, а он сказал мне: «Нет, этот сукин сын Месси обыграл нас на чемпионате мира...», в шутку, как бы говоря, что Лео выиграл его в одиночку, – сказал бывший игрок «ПСЖ» и Аргентины Хавьер Пасторе.

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50 комментариев
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челы, которые за судей уже второй год выписывают, может уже коллективными усилиями напишете разбор каждого момента и наконец докажете свою правоту? или вам по кайфу позориться прилюдно xd?
+48
-14
+34
Ответ madaev
И до сих пор бы успевал, но Перес подписал «красивого» Хамеса
Продажу Ди Марии, который все четыре года бегал за копейки до сих пор считаю одним из самых больших провалов клуба. Это же надо только додуматься продать МВП финала. Как же он в том сезоне накручивал игроков Барсы и все 90 минут в финале ЛЧ был единственным, кто создавал угрозу Куртуа. Зато всякие асенсио и родриго со смешной статистикой отбегали по 7 лет или все еще в клубе
+30
-1
+29
2 гола, начало голевой атаки где он одним пасом разрезал всю Францию и отдал Маккалистеру так, что он с Ди Марией спокойно убежали и забили:)) Но Месси конечно ничего в финале не сделал:))

2 пенальти в ворота сборной Аргентины в финале, но судьи тащили Аргентину:))

Тяжело быть хейтером Месси конечно, приходиться уже выдумывать поводы на грани идиотизма:))
+42
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+26
ШОК! Мбаппе назвал Месси сукиным сыном
+26
-4
+22
Ответ madaev
Комментарий скрыт
ну то, что ты ниче не знаешь изначально понятно. чел с сабкой на роналду и мадрид аяйяй) оправдания будут???
+22
-11
+11
Обыграл в первую очередь Ди Мария, который заработал пенальти и сам забил. Анхель просто создан для больших игр. В Мадриде такого крутого универсального вингера больше не было. Все четыре года успевал в атаке всех накручивать и подчищать за Арбелоа, которого возили все кому не лень
+34
-24
+10
Ответ ShamilK
Обыграл в первую очередь Ди Мария, который заработал пенальти и сам забил. Анхель просто создан для больших игр. В Мадриде такого крутого универсального вингера больше не было. Все четыре года успевал в атаке всех накручивать и подчищать за Арбелоа, которого возили все кому не лень
И до сих пор бы успевал, но Перес подписал «красивого» Хамеса
+16
-6
+10
Ответ madaev
🤡🤡🤡
быть клоуном это сильное оправдание, согласен
+11
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+9
"Ай да Месси! Ай да су%ин сын" - воскликнул черепах
+11
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+6
Ответ Talgat Ergeshov
мне интересно,если бы этот идиот коло-муани отдал пас мбаппе,который был один и пустые ворота-получился бы покер в финале чм и второй кубок подря! хватило бы этого для зм?
Проснись Талга, кубок у Месси😂
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Опять фанатам фрукта, по совместительству глорам Испанского гос проекта, подсыпают соль на раны.)))
Эти люди и так уже свихнулись, а Спортс продолжает добивать их мораль.)))
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Ответ Green grass
ШОК! Мбаппе назвал Месси сукиным сыном
А точнее сказать - Мбаппе назвал Лео Месси лучшим игроком финала на ЧМ.
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Ответ Leon Petov
Комментарий скрыт
согласен, надо было пенок 5 в ворота Аргентины назначить, две мало
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Ответ rigobersong
2 гола, начало голевой атаки где он одним пасом разрезал всю Францию и отдал Маккалистеру так, что он с Ди Марией спокойно убежали и забили:)) Но Месси конечно ничего в финале не сделал:)) 2 пенальти в ворота сборной Аргентины в финале, но судьи тащили Аргентину:)) Тяжело быть хейтером Месси конечно, приходиться уже выдумывать поводы на грани идиотизма:))
Хейтеры живут в своём выдуманном мире, в котором всё куплено. Так они уходят от реальности, которая доставила им много боли, в которой Месси лучший и чемпион мира.
По-хорошему, обратились бы уже к психологу и начали новую жизнь.
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Ответ Алешка Терминатор
Пасторе что-то растерялся. Надо было в ответ как бы в шутку сказать что Мбаппе - книга. Ну, и про транса-любовника, конечно.
Топовые у тебя шутки. Стендап не пробовал?
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Даже Мбаппе официально признал, что Лео Месси внёс огромный вклад в финале ЧМ для победы сборной Аргентины над сборной Франции.
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Месси для того и переходил в Париж, чтобы выиграть ЧМ.. А вот Авейру переходил в МЮ, чтобы его выперли оттуда с позором как безтрофейника, балласта и эгоиста.. Ну, и, конечно - Марокко - "вишенка" на торте похождений дрыг-ноги.. Это даже ЗМ-ми не перепрыгнуть.. 💪.. Ох, и "сукин сын" этот Месси!.. А-ха-ха-ха.. 😀🤭
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Ответ interested
Действительно в одиночку свою команду тащил Килиан! А сборную Аргентины и Месси дружно тащили все мировые СМИ.
опять боль?((((
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Ответ ShamilK
Обыграл в первую очередь Ди Мария, который заработал пенальти и сам забил. Анхель просто создан для больших игр. В Мадриде такого крутого универсального вингера больше не было. Все четыре года успевал в атаке всех накручивать и подчищать за Арбелоа, которого возили все кому не лень
Справедливости ради, свой лучший сезон в Мадриде Анхель провёл в центре поля)
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Ответ madaev
И до сих пор бы успевал, но Перес подписал «красивого» Хамеса
Хамес в то время тоже был великолепен
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Ответ ShamilK
Обыграл в первую очередь Ди Мария, который заработал пенальти и сам забил. Анхель просто создан для больших игр. В Мадриде такого крутого универсального вингера больше не было. Все четыре года успевал в атаке всех накручивать и подчищать за Арбелоа, которого возили все кому не лень
«В первую очередь», как же тут любят хейтеры вроде Шамиля смещать ракурс с Месси на любого игрока. Все таки Лео во всех трех голах участвовал, поэтому больше о нем и говорят, хоть и пенку заработал Анхель. Однако ответил я чисто постбть, а Димке стоит отдать должное, идеальный джокер. Всегда друг друга дополняют в игре. Когда Лео на поле иногда напарники не понимают в силу отсутствия опыта, а Ди Мария решает. Реал Мадриду и правду с ним повезло, всегда думал зачем такого топа отпустили в итоге.
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Ответ SaH4r.
Проснись Талга, кубок у Месси😂
ладно😂
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Действительно в одиночку свою команду тащил Килиан!
А сборную Аргентины и Месси дружно тащили все мировые СМИ.
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Помню как раньше в фифе гонял Пасторе, так и не оправдал ожиданий в жизни.
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Ответ Классный руководитель
новость высосана из пальца
Не из пальца.
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Ответ Игорь Климов
Даже Мбаппе официально признал, что Лео Месси внёс огромный вклад в финале ЧМ для победы сборной Аргентины над сборной Франции.
Все адекватные и уважаемые игроки и тренеры признают Величие Величайшего игрока в Истории футбола! А дурачков-вротенов всяких испокон веков всегда хватало.
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Ответ Messi GOAT
Все адекватные и уважаемые игроки и тренеры признают Величие Величайшего игрока в Истории футбола! А дурачков-вротенов всяких испокон веков всегда хватало.
У хозяина меськи Томаса Мюллера другое мнение!👌
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Как раз сам Мбаппе в одиночку вернул в том матче Францию в игру)
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