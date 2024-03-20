Тен Хаг не считает, что «МЮ» уже решил его уволить. Он полностью вовлечен в планирование следующего сезона, хотя гарантий о будущем не получал

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Будущее Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» остается неопределенным.

Как пишет ESPN со ссылкой на свой источник, тренер понимает, что ему не гарантировано продолжение работы в «Манчестер Юнайтед», но также он и не верит, что сэр Джим Рэтклифф и его команда уже приняли решение о расторжении контракта.

Тен Хаг полностью вовлечен в планирование и следующего трансферного окна, и летнего тура по США, но, как сообщают источники, ему не давали гарантий того, что он сохранит работу в «МЮ».

Решение о будущем тен Хага будет зависеть от совокупности факторов, а не только от того, как пройдут заключительные недели сезона.

При решении об отставке тен Хага проблемой может стать сумма компенсации – тренеру и его штабу придется заплатить более 10 млн фунтов, что может привести к проблемам с соблюдением финансовых правил.

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40 комментариев
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Ответ QWertY
Если выиграет КА и займет 5 место и выше, то можно оставлять
5 место?Для такой команды как Манчестер Юнайтед это провал
+25
-7
+18
Если выиграет КА и займет 5 место и выше, то можно оставлять
+18
-10
+8
Зачем его оставлять? Чтобы опять затренировывал футболистов до травм, а потом оставшимся кидал футбольный мячик и думал, что они сами играть будут?
+16
-9
+7
Ответ Инсаф Галиуллинн
Так я об этом же и говорю, нам манкунианцам увы уже сколько лет не везёт :), даже Жозе после 2 места провалился с треском на следующий сезон.
Благодарю за адекватность
+4
0
+4
Ответ Инсаф Галиуллинн
5 место?Для такой команды как Манчестер Юнайтед это провал
Для нынешней команды это успех, ибо 5е место скорее всего даст Англии представлять 5 команд в ЛЧ
+4
-1
+3
С ЛВГ было также
+3
0
+3
Ответ Yu123
физручело уже готовится забрать Бробби и Хато с аякса
Бробби неплох (если вы смотрели матчи Аякса в этом сезоне), - для апл в самый раз будет. Только, наверное, больше для Астон Виллы или Вест Хэма)
+2
0
+2
Ответ QWertY
Учитывая, что Сити, Ливер и Вилла пройдут далеко, то это уже свершившийся факт
Не думаю, у шпор шансов гораздо больше за 5 место зацепиться
0
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Ответ Yu123
в эредивизи и Антони был неплох
ну и ван Нистелрой, чего уж там
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Ответ Bad_Panda
Бробби неплох (если вы смотрели матчи Аякса в этом сезоне), - для апл в самый раз будет. Только, наверное, больше для Астон Виллы или Вест Хэма)
в эредивизи и Антони был неплох
0
0
0
Ответ everythingiknow00
а что за команда манчестер юнайтед? Маню после Ферги клуб из топ 2-7 в апл
Ну да увы, хотя когда нашим тренером был Жозе Моуринью я верил в реинкорнацию моей любимой команды.
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Ответ QWertY
Причем тут это?🤦🏻‍♂️
Всмысле причём тут это?Ты сам вообще то про 5 место сказал, я в свою очередь оценил вероятность попадания моего любимого Юнайтед на эту позицию, в чём проблема то?
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0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
5 место?Для такой команды как Манчестер Юнайтед это провал
а что за команда манчестер юнайтед? Маню после Ферги клуб из топ 2-7 в апл
+1
-1
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Не думаю, у шпор шансов гораздо больше за 5 место зацепиться
Причем тут это?🤦🏻‍♂️
0
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Ответ Street Fighter
Прям повторение судьбы Ван Гала. Там тоже 5 место и КА, и вроде обещали, что норм с ним всё будет, а нет, уволили, и поставили Моура на замену
Есть нюанс. Во времена ван Гала самоопределение МЮ было другим - большой клуб, пару лет назад чемпионы, всякие пришлые суперзвезды вроде ди Марии и Фалькао, типа вот-вот винтики докрутим, тренера поменяем на другого (но тоже обязательно с именем!) и снова будем на вершине. Сейчас же все понимают, что МЮ - это большой клуб в затяжном кризисе, выход в лч уже за благо, планка упала с того времени знатно. Выиграть кубок в то время и сегодня - это полярно разные вещи в восприятии руководства, да тех же болельщиков даже. И тот же Рэтклифф наверняка примет во внимание, что полкоманды весь сезон в лазарете. Так что вполне могут и оставить.
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Ответ CHELSEA_2008
Без Роналду и других топ игроков сложно претендовать на большее. Когда в последний раз МЮ стал чемпионом, впереди играли пиковые Ван Перси и Руни, и на замену выходил Чичарито. А в обороне были Видич, Евра, Еванс... На воротах молодой Де Хеа.
Кстати, в тот сезон молодой ДХ неплохо так косячил, даже на банку садился) Вообще команда пропустила больше, чем в следующем году при Моейсе. И это был последний сезон когда МЮ забывал больше Сити...
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Ответ QWertY
Если выиграет КА и займет 5 место и выше, то можно оставлять
Прям повторение судьбы Ван Гала. Там тоже 5 место и КА, и вроде обещали, что норм с ним всё будет, а нет, уволили, и поставили Моура на замену
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Ответ CHELSEA_2008
Дело в том что Антони совершенно не подходит под АПЛ. Он может и не плохой игрок, в условной Барселоне он может и смотрелся бы, но под скоростной стиль МЮ с Рашфордом на противоположном фланге брать медленного вингера это просто фиаско трансферного отдела.
В Барсе Антони заиграл бы?Они взяли похожего на него игрока, заплатив при этом всего 50 млн(для нынешнего футбола, где Мудрик за 1 голевой пас стоит уже около 40 это вообще копейки), и при этом он играет ничуть не хуже, чем Антони купленный за сотню, хотя не стоит ещё забыть, про заметно более скромные финансовые возможности нынешней Барсы, раз уж она не нужного Гвардиоле Канселу выкупить не может.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Это уже вопросы к бездарному руководству надо задавать, которое всякий мусор вроде Антони за 100 млн берёт.
Дело в том что Антони совершенно не подходит под АПЛ. Он может и не плохой игрок, в условной Барселоне он может и смотрелся бы, но под скоростной стиль МЮ с Рашфордом на противоположном фланге брать медленного вингера это просто фиаско трансферного отдела.
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ФФП не для МЮ
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Ответ QWertY
Если выиграет КА и займет 5 место и выше, то можно оставлять
Так и передам
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Ответ Паста Карбонара
На содержание игры посмотри. МЮ давно сбитые лётчики с большим именем
Так я об этом же и говорю, нам манкунианцам увы уже сколько лет не везёт :), даже Жозе после 2 места провалился с треском на следующий сезон.
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Ответ QWertY
Для нынешней команды это успех, ибо 5е место скорее всего даст Англии представлять 5 команд в ЛЧ
Вот именно, что скорее всего, гарантий такой вероятности то нету ((
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физручело уже готовится забрать Бробби и Хато с аякса
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Журналистам надо о чём то писать , особенно МЮ делает траффик .
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Это правильная позиция профессинала, если даже сам понимает что шансы на увольнения велики, человек отрабатывает контракт.
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Болельщики всех клубов АПЛ готовы взять лысого на поруки :)
Но, как говорят, поиск его замены уже 2 недели идет полным ходом и в тотальной тишине
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так мю так и делает покупают игроков под тренера, а потом меняют его, на месте Хага я бы не считал планирование аргументом того что он останется
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Не надоело еще мусолить это?
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