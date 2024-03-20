Тен Хаг не считает, что «МЮ» уже решил его уволить. Он полностью вовлечен в планирование следующего сезона, хотя гарантий о будущем не получал

Будущее Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» остается неопределенным.

Как пишет ESPN со ссылкой на свой источник, тренер понимает, что ему не гарантировано продолжение работы в « », но также он и не верит, что сэр и его команда уже приняли решение о расторжении контракта.

Тен Хаг полностью вовлечен в планирование и следующего трансферного окна, и летнего тура по США, но, как сообщают источники, ему не давали гарантий того, что он сохранит работу в «МЮ».

Решение о будущем тен Хага будет зависеть от совокупности факторов, а не только от того, как пройдут заключительные недели сезона.

При решении об отставке тен Хага проблемой может стать сумма компенсации – тренеру и его штабу придется заплатить более 10 млн фунтов, что может привести к проблемам с соблюдением финансовых правил.