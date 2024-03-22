Украина сыграет с Исландией в финале квалификации Евро-2024, Польша – с Уэльсом, Грузия – с Грецией
Определились все финалисты плей-офф квалификации Евро-2024.
По итогам полуфиналов стыковых матчей за право сыграть на чемпионате Европы в Германии сформировались три финальные пары.
Путь А
Путь В
Путь С
Грузия – Греция
Команды, указанные первыми, играют дома.
Три финала пройдут 26 марта. Три победителя финалов дополнят состав участников финальной стадии Евро-2024.
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Грузия на кураже тоже может пройти Грецию.
А вот как раз матёрые поляки, имхо, явные фавориты на фоне валлийцев.
Так что, Микола под ником Тани, не суди о других по себе))