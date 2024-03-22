Украина сыграет с Исландией в финале квалификации Евро-2024, Польша – с Уэльсом, Грузия – с Грецией

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Польши по футболу сборная Греции по футболу сборная Грузии по футболу сборная Уэльса по футболу Сборная Исландии по футболу квалификация Евро-2024 Евро-2024 Футбол

Определились все финалисты плей-офф квалификации Евро-2024.

По итогам полуфиналов стыковых матчей за право сыграть на чемпионате Европы в Германии сформировались три финальные пары.

Путь А

УэльсПольша

Путь В

УкраинаИсландия

Путь С

Грузия – Греция

Команды, указанные первыми, играют дома.

Три финала пройдут 26 марта. Три победителя финалов дополнят состав участников финальной стадии Евро-2024.

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50 комментариев
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Ждем Хвичу и украинцев на Евро!
+64
-31
+33
Официально

"В Казахстане запрещены греческий салат и грецкие орехи "
+31
-5
+26
Удивился, узнав, что Грузию тренирует Вилли Саньоль, вот занесло его, красавец и удачи)
+14
-2
+12
В старте Украины, самому старшему было 27 лет, однако...
+11
-2
+9
Украине и Грузии удачи
+18
-11
+7
С детства за Исландию.
+20
-14
+6
Одно можно сказать точно- по пути С на Евро выйдет команда на букву Г...
+6
-2
+4
Удачи Уэльсу, Исландии и Греции!
+23
-20
+3
Ответ donbass-lada
Одно можно сказать точно- по пути С на Евро выйдет команда на букву Г...
И как не странно из 6 букв..))
+3
0
+3
Ответ Болельщик Вегаса со стажем
Украина,Греция точно уже на ЕВРО.Уэльс-Польша шансы 50х50.
С чего это? Исландия в полном порядке, порвали крепких израильтян с крупным счётом. Украина им тоже по зубам.
Грузия на кураже тоже может пройти Грецию.
А вот как раз матёрые поляки, имхо, явные фавориты на фоне валлийцев.
+4
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+2
Удачи Грузии!
+3
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+1
Ответ Obdob
Комментарий удален модератором
🤣
+1
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+1
Непонятный формат отбора почему игра проводится без ответного матча , кто то получает явное приемущество к примеру те же поляки постоянно такие матчи играют дома при своей поддержке , как придумать идиотские нововедения это Уефа и Фифа сразу вводят ,а до ума отбор доработать чтобы не было явного приемущества своего поля у одной из команд на это мозгов не хватает
+1
0
+1
Ответ Таня Мартинова
Комментарий удален модератором
Смогу выговорить легко. И, кстати, был в Исландии- прекрасная страна.
Так что, Микола под ником Тани, не суди о других по себе))
+6
-5
+1
в принципе Грузия на кураже может удивить и выдать свой лучший результат, в остальных матчах, наверное, сложно рассчитывать на чудеса, хозяева сильны
+3
-2
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Ответ Таня Мартинова
Комментарий удален модератором
...сон, ...сен что сложного? Я тоже притоплю за исландцев, нравится мне их аутентичная сборная.
+2
-1
+1
Ответ bel01
С детства за Исландию.
Соболезную
+1
0
+1
Ответ Клей Томпсон
отстойная игра Украины. такой состав, а толку нет. при Скрипнике лучше было по качеству. но Ребров фартовый какой-то.
При Скрипнике? У тебя в сейве футбол менеджера?
+1
0
+1
Все матчи интересно будет посмотреть.
+4
-3
+1
Ответ Groznyi2024
Весь мир за викингов
Весь мир это белгород?
+3
-3
0
Ответ bel01
С детства за Исландию.
Комментарий удален модератором
Ответ Obdob
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Ответ j4romir
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Anton Lem
Польша, Украина, Греция - думаю они попадут на евро
Комментарий удален модератором
Расширением количества участников совсем обесценили финальный турнир
0
0
0
отстойная игра Украины. такой состав, а толку нет. при Скрипнике лучше было по качеству. но Ребров фартовый какой-то.
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Гранде Цимикас должен играть на ЕВРО
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Комментарий удален модератором
Для последних путёвок на Евро, очень приличные пары, даже очень получилось
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Каких-то уж явных фаворитов нет в парах. Все при попутном ветре могут обыграть всех. Это не шоу с Люксембургом и Эстонией..
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