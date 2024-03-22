Украина сыграет с Исландией в финале квалификации Евро-2024, Польша – с Уэльсом, Грузия – с Грецией

Определились все финалисты плей-офф квалификации Евро-2024.

По итогам полуфиналов стыковых матчей за право сыграть на чемпионате Европы в Германии сформировались три финальные пары.

Путь А

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Путь В

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Путь С

– Греция

Команды, указанные первыми, играют дома.

Три финала пройдут 26 марта. Три победителя финалов дополнят состав участников финальной стадии Евро-2024.