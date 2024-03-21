Пейчинович о бане России: «Ужас, мешают спорт и политику. Это Запад, ничего нового с их стороны»
Неманя Пейчинович высказался об отстранении российского спорта.
«Это нелогично. Всегда на Западе говорят, что спорт вне политики. Когда игрок снимает футболку, чтобы показать майку и поддержать какую-то страну или выразить мнение, то его наказывают. Или команду и их фанатов, когда те показывают политический баннер.
То, что Россию убрали из всех видов спорта, а на спортсменов давят, чтобы те выступали под нейтральным флагом – это ужас. Раньше наказывали клубы и спортсменов, а сейчас они сами мешают спорт и политику. Это Запад, ничего нового с их стороны», – сказал бывший защитник «Локомотива» и «Факела».
Неманя Пейчинович: «Путин – самый уважаемый политик среди всех стран. Он проводит очень хорошую внешнюю политику»
Интересно, детей Пейчинович учиться в Европу/США отправит, или в Россию/Китай? Так, просто из любопытства спрашиваю)