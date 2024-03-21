Пейчинович о бане России: «Ужас, мешают спорт и политику. Это Запад, ничего нового с их стороны»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Факел Неманя Пейчинович Политика Футбол

Неманя Пейчинович высказался об отстранении российского спорта.

«Это нелогично. Всегда на Западе говорят, что спорт вне политики. Когда игрок снимает футболку, чтобы показать майку и поддержать какую-то страну или выразить мнение, то его наказывают. Или команду и их фанатов, когда те показывают политический баннер.

То, что Россию убрали из всех видов спорта, а на спортсменов давят, чтобы те выступали под нейтральным флагом – это ужас. Раньше наказывали клубы и спортсменов, а сейчас они сами мешают спорт и политику. Это Запад, ничего нового с их стороны», – сказал бывший защитник «Локомотива» и «Факела».

Неманя Пейчинович: «Путин – самый уважаемый политик среди всех стран. Он проводит очень хорошую внешнюю политику»

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19 комментариев
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А слабо Сербии сыграть турнир на троих - пригласить к себе в Белград сборные Албании и Косово ? Вот тогда и поговорим про "спорт вне политики".
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Да уж, этот запад вообще никому житья не даёт...
Интересно, детей Пейчинович учиться в Европу/США отправит, или в Россию/Китай? Так, просто из любопытства спрашиваю)
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Какой страдалец за Россию,а почему не в России живёт ?
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Это тот чел, который рассказывал, что в России люди лучше живут, чем в США.
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Прочитав заголовок не сразу понял, почему ему не нравится русская баня)
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При чём здесь баня?
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Не дали сербам геноцид в Югославии закончить, нехорошие.
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Кто о чем, а Неманя о бане...
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Это все Запад..сказал бывший игрок Ниццы и Герты.
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Прочитал заголовок, сначала подумал, что Пейчинович в русскую баню первый раз сходил
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Я что-то забыл, Сербия разве не бьется за то, чтобы вступить в ЕС? Или у братушек двойная позиция?
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И я тоже! Почему то сразу вспомнился Глушаков)))
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Это тот самый, что получил российское гражданство, но жить предпочитает не в России? )
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Ответ Леопардер
Да уж, этот запад вообще никому житья не даёт... Интересно, детей Пейчинович учиться в Европу/США отправит, или в Россию/Китай? Так, просто из любопытства спрашиваю)
В Албанию - он же вне политики
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