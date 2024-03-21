Танасиевич о бомбардировках Югославии: «Было страшно. Катастрофа была, когда бомбили по мостам в Нови-Саде – казалось, что бомба взрывается в моем доме»

Теги Йован Танасиевич Данни премьер-лига Россия Динамо Москва Политика Футбол

Йован Танасиевич поделился воспоминаниями о бомбардировках Югославии.

– Вы родились в 1978-м в Приштине. Что помните о бомбардировках Югославии?

– Когда НАТО бомбило нас, было страшно. Родители жили на территории современного Косово, брат воевал, а я с «Войводиной» играл товарищеские матчи. И неделю не получал информацию от близких – они все там, а я в Нови-Саде.

– Самый памятный эпизод той поры?

– Катастрофа была, когда бомбили по мостам в Нови-Саде. Я находился рядом, на расстоянии километра. А казалось, что бомба взрывается в моем доме.

– Хоть раз в России вам было страшно?

– Ты спрашиваешь, было ли мне страшно в России, когда я такое пережил у себя там. Ни разу не было! Я сам родился в Косово – это сербский Кавказ! Когда мы приезжали в Грозный в нулевые, вокруг нас катались служебные машины, типа охраняли. Мне было нормально, а Данни постоянно возмущался: «Да что это такое? Кто это?!» Я смеялся с него.

– Когда с кем-то не с Балкан начинаете говорить о России, собеседник не морщится?

– Вообще нет. Ни от кого и ничего негативного не слышал. Из двадцати поморщится один, может. Расскажу случай. Мой друг – известный агент в Италии – этой зимой перевез защитника Илича из «Партизана» в «Болонью». Он ждет не дождется, когда вместе прилетим в Москву! Постоянно звонит: «Когда в «Москву, когда?» Извините за мой русский, но я ему отвечал: «Ты … [достал]! Подожди, скоро поедем», – сказал бывший защитник «Динамо». 

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39 комментариев
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МОК и ФИФА сурово отстранили США за те бомбардировки.
+63
-29
+34
Таким образом США и его союзники отпраздновали свою геополитическую и экономическую победу. Послали ООН и международное право подальше.
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Ответ HK Traktor
А датчане им благодарны, на «халяву» чемпионами Европы стали.
В каком году бомбардировки были и в каком году была Дании на Евро проверьте, пожалуйста
+15
-1
+14
И ведь на скамье подсудимых ни одного представителя НАТО не было. Но НАТО ещё указывает России что то что делает она это неправильно, это бесчеловечно и прочая бестолковая чушь.

Сборище охреневших.
+19
-5
+14
Это были бомбы добра и демократии по мнению местных либералов и соседей предателей.
+13
-2
+11
Ответ Leon Petov
МОК и ФИФА сурово отстранили Россию за Грузию, Сирию, Крым? или США собиралось себе присвоить часть Сербии?
США не занимают территорию, они просто её пользуют, пока это им выгодно.
+17
-7
+10
Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
А зачем сухопутная операция ? Не нужные жертвы и траты ? Когда никто не мешает закатать чугунием Белград ?) Не пишите мне эту чушь про англосаксов и мир. Закатать людей в бетон это не решение проблемы.
+14
-4
+10
Ответ Leon Petov
МОК и ФИФА сурово отстранили Россию за Грузию, Сирию, Крым? или США собиралось себе присвоить часть Сербии?
Россия-Грузия официально кто начал боевые действия? Ответ будет?
+10
-1
+9
Ответ Leon Petov
А немцы наверное тоже хотели восстановить советские города, вот же дураки мы. Пили бы сейчас баварское
Вы поменьше сову на глобус натягивайте, а то бедная птица порвётся на части.
+8
-2
+6
Позитивное отношение к России. Молодец!
+10
-7
+3
Ответ Leon Petov
А жителей тоже восстановишь?
Нет, но я о человеческих жизнях не говорил. Я говорил о том, что человек почему-то считает хищническую порчу территории бомбами более гуманным действием, чем захват с последующим модернизированием и улучшением.
+10
-7
+3
Ответ Алешка Терминатор
Сынок, ты не поверишь. Но США, действительно, "присвоили себе часть Сербии".
Ты про Косово? что-то не помню референдума по вхождению Косово в состав США
+15
-13
+2
Ответ Leon Petov
МОК и ФИФА сурово отстранили Россию за Грузию, Сирию, Крым? или США собиралось себе присвоить часть Сербии?
1. Грузия первая напала. зафиксировано независимой комиссией от ЕС (если ты вдруг не в курсе)
2. законное правительство Сирии в лице Асада пригласили наши ВС РФ к себе для наведения порядка
3.Крым отделился, провёл референдум и в нашем составе
4. да нет конечно, сша никого не захватили.. всего лишь развалили очередную страну)) крупнейшую в европе на тот момент. делов то, подумаешь мелочи
+5
-3
+2
Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
Что дает гопнику избиение случайного прохожего на глазах у своих товарищей? Вот это же получили США: страх, уважение, статус того, кто выше закона (международного права) и решает проблемы.
+5
-4
+1
Ответ mysample
Комментарий удален модератором
Здорово, правда? 😁
+3
-2
+1
Ответ Санитар-волк
Это точно. Выкрикиваете обвинения, не потрудившись разобраться в ситуации. Куда ж дальше хренеть.
Ну конечно, разбираться. То есть в войне на Украине разбираться не надо, а там надо? Верно?

А удар по посольству Китая в Сербии это тоже безосновательные обвинения?
+3
-3
0
Ответ ТимТалер
Таким образом США и его союзники отпраздновали свою геополитическую и экономическую победу. Послали ООН и международное право подальше.
Комментарий удален пользователем
Ответ ТимТалер
Таким образом США и его союзники отпраздновали свою геополитическую и экономическую победу. Послали ООН и международное право подальше.
Комментарий удален пользователем
Ответ ТимТалер
Таким образом США и его союзники отпраздновали свою геополитическую и экономическую победу. Послали ООН и международное право подальше.
Комментарий удален модератором
Ответ elkipalki
Это были бомбы добра и демократии по мнению местных либералов и соседей предателей.
По мнению адекватных людей, преступления одних не оправдывают преступления других
+1
-1
0
Ответ Leon Petov
МОК и ФИФА сурово отстранили Россию за Грузию, Сирию, Крым? или США собиралось себе присвоить часть Сербии?
Ну да, в тех странах же нет военных баз
0
0
0
Ответ Leon Petov
А жителей тоже восстановишь?
А США восстановили?
0
0
0
Ответ Leon Petov
МОК и ФИФА сурово отстранили Россию за Грузию, Сирию, Крым? или США собиралось себе присвоить часть Сербии?
с какого перепугу сша бомбили? Санкция ООН была?
0
0
0
Ответ Leon Petov
МОК и ФИФА сурово отстранили Россию за Грузию, Сирию, Крым? или США собиралось себе присвоить часть Сербии?
ты больной человек,скажи мне кто победил игил в Сирии???
+2
-2
0
Ответ Leon Petov
Ты про Косово? что-то не помню референдума по вхождению Косово в состав США
Как ты себе это представляешь на практике? Косово входит в состав США 51-м штатом? А какой в этом практический смысл? США нужно было сделать "разделяй и властвуй", они сделали.
+3
-3
0
Ответ Leon Petov
МОК и ФИФА сурово отстранили Россию за Грузию, Сирию, Крым? или США собиралось себе присвоить часть Сербии?
Сынок, ты не поверишь. Но США, действительно, "присвоили себе часть Сербии".
+16
-16
0
Демократичные бомбы НАТО. Знаем знаем.
0
0
0
Это были "правильные" бомбардировки.
Тем, кто пишет "а наземной операции не было" встречный вопрос: а как так с Косово получилось?
+2
-2
0
Комментарий удален пользователем
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