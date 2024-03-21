Танасиевич о бомбардировках Югославии: «Было страшно. Катастрофа была, когда бомбили по мостам в Нови-Саде – казалось, что бомба взрывается в моем доме»

Йован Танасиевич поделился воспоминаниями о бомбардировках Югославии.

– Вы родились в 1978-м в Приштине. Что помните о бомбардировках Югославии?

– Когда НАТО бомбило нас, было страшно. Родители жили на территории современного Косово, брат воевал, а я с «Войводиной» играл товарищеские матчи. И неделю не получал информацию от близких – они все там, а я в Нови-Саде.

– Самый памятный эпизод той поры?

– Катастрофа была, когда бомбили по мостам в Нови-Саде. Я находился рядом, на расстоянии километра. А казалось, что бомба взрывается в моем доме.

– Хоть раз в России вам было страшно?

– Ты спрашиваешь, было ли мне страшно в России, когда я такое пережил у себя там. Ни разу не было! Я сам родился в Косово – это сербский Кавказ! Когда мы приезжали в Грозный в нулевые, вокруг нас катались служебные машины, типа охраняли. Мне было нормально, а постоянно возмущался: «Да что это такое? Кто это?!» Я смеялся с него.

– Когда с кем-то не с Балкан начинаете говорить о России, собеседник не морщится?

– Вообще нет. Ни от кого и ничего негативного не слышал. Из двадцати поморщится один, может. Расскажу случай. Мой друг – известный агент в Италии – этой зимой перевез защитника Илича из «Партизана» в «Болонью». Он ждет не дождется, когда вместе прилетим в Москву! Постоянно звонит: «Когда в « , когда?» Извините за мой русский, но я ему отвечал: «Ты … [достал]! Подожди, скоро поедем», – сказал бывший защитник «Динамо».