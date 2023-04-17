Итурральде о требовании Переса судить «Реал» как «Барсу»: «Для меня это анекдот. Каждый раз, когда я это рассказывал, все начинали обсуждать – это и есть «белый автобус»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Флорентино Перес Эдуардо Итурральде Гонсалес Футбол

Итурральде Гонсалес рассказал, почему сразу не сообщил о стычке с Флорентино Пересом.

– Вы рассказывали, что Флорентино отвел вас в комнату после матча с «Депортиво» [в сезоне-2010/11] и попросил «судить «Реал» как «Барселону». Почему вы не занесли это в протокол или не рассказали об этом сразу?

– Потому что для меня это был анекдот. Я вспоминал этот эпизод на MARCA TV, но затем Пако Гарсия Каридад опубликовал это в газете. Я тогда сказал Викториано [Санчесу Арминио]. Сейчас я рассказал это еще раз, и все снова обсуждали это из-за пресловутого «белого автобуса».

Если бы я обсуждал то же самое с президентом «Альмерии», ничего бы не произошло. Если я сделаю то же самое с Флорентино, «Мадрид» выведет это в тренды.

Этот анекдот уже появлялся в нескольких источниках, и когда я рассказываю его снова, поднимается огромный шум. Это и есть «белый автобус», – сказал бывший рефери.

Итурральде заявил, что Перес просил его судить «Реал» «как «Барсу» в сезоне-2010/11. «Мадрид» в ответ выпустил видео с ошибками экс-арбитра не в их пользу

Экс-арбитр Итурральде о давлении на матчах «Реала»: «Его медийный вес больше, чем у «Барсы» и «Атлетико» вместе. «Мадрид» – трансатлантический лайнер в этом плане»

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51 комментарий

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v.dug1n
Реал выиграл ЛЧ - это Перес все купил
Барса в долгах - это Перес все купил
В магазине водки нет - это Перес все купил
+87
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Roman Betenya
Ответ London.is.blue
Ой, опять Перес по кабинетам и судейским ходит. Никогда такого не было и вот опять. Реал - самый лицемерный клуб галактики.
Ой, опять Перес попросил судить Реал и Барселону одинаково, а хэйтеры нашли в этом коррупцию. Хватит позориться.
+56
-11
+45
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Brigande
Опа , еще один мститель из команды Лапорты . Странно что не вместе с ним на пресухе активно защищал Барсу .
+50
-16
+34
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Сикарио
Для меня анекдот это то, что Итуральде - ручной пес Барселоны времен первого пришествия Лапорты - до сих пор не сидит. Как судил он - не судил никто.
+33
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ZA.RMA
Ответ Barca_mania
Комментарий удален модератором
Ты серьезно считаешь, что проблемы у Барселоны из-за Переса и сливочных?)
+18
-11
+7
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swerh
В Испании очень говорливые арбитры. Только почему-то говорить они начинают после окончания судейской карьеры. Это профдеформация такая от недостатка внимания, что-ли?!
+4
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Goofts
Ответ swerh
В Испании очень говорливые арбитры. Только почему-то говорить они начинают после окончания судейской карьеры. Это профдеформация такая от недостатка внимания, что-ли?!
В отчёте Негейры говорилось, что Антонио Маттео Лаос, очень любит внимание футболистов. Так что после окончания карьеры, будет недостаток внимания
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Tristan...
Ответ BlackBart
То есть ты признаешь, что бчк судейский проект, если Перес хочет чтобы Мадрид судили также?
Но ведь после последнего Класико в рамках Примеры Реал жаловался на честное судейство из за отменённого по правилам гола Асенсио. Они больше не хотят, чтобы их судили также, как Барсу...
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Asad Nizamov
Ответ v.dug1n
Реал выиграл ЛЧ - это Перес все купил Барса в долгах - это Перес все купил В магазине водки нет - это Перес все купил
Игрок травмировался - Перес его купил
Играют под солнцем - Перес все организовал, соответственно купил
Дергают рычаги - Перес купил Тебаса что бы тот душил их ффп
Навесы не идут - Перес сглазил
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raiska123
Ответ GuruFutbola
Автобус будь здоров, с атлетико у них терки на смерть за звание главного буса Испании)
Ты когда нибудь ответишь?
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ZA.RMA
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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Мы не затрагиваем месторождение людей..это не определяющий фактор, ведь так?)
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Momos
Ответ Goofts
"Анекдот" это обвинение Барселоны в "подкупе". Не одного доказательства. Не одного факта влияния на игру. Только выплата за отчеты фирме сына Негейры.
Если вы вышли из квартиры проститутки и вас за дверями встретила полиция, то вы конечно можете сказать, что заплатили девушке за консультации по вопросу коллекционирования марок, но всем будет понятно чем вы там занимались и за что именно заплатили.
Барселона платила действующему футбольному функционеру. В принципе, после этого уже можно и не продолжать.
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ZA.RMA
Ответ Barca_mania
ничего постыдного нету родиться в той или иной стране
Конечно, и не стыдно там же проживать :)
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Kyancey
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Сколько благодаря его прогнозам Реал побед добыл. Прошлогодний плей-офф особенно это подтверждает.
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Barca_mania
Ответ Kyancey
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ZA.RMA
Похвала за что?)
Сколько благодаря его прогнозам Реал побед добыл. Прошлогодний плей-офф особенно это подтверждает.
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Kyancey
Ответ Barca_mania
постоянно это подчеркиваешь, значит относишься предрассудительно
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Barca_mania
Ответ Kyancey
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Не надо обобщать, сливочные это не весь сайт
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Сикарио
Ответ Barca_mania
Я считаю, что у Барсы нет проблем, это величайший клуб в истории футбола🦁 Поэтому и есть много завистников у нас. Если нам плюют в спину, значит мы впереди💪
Почему у "виличайшива" так мало титулов?
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Barca_mania
Ответ ZA.RMA
Ты сейчас жалуешься мне на него?
это не в моем стиле
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ZA.RMA
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ZA.RMA
Ответ Barca_mania
Я считаю, что у Барсы нет проблем, это величайший клуб в истории футбола🦁 Поэтому и есть много завистников у нас. Если нам плюют в спину, значит мы впереди💪
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ZA.RMA
Ты серьезно считаешь, что проблемы у Барселоны из-за Переса и сливочных?)
Это их догма. Барсамания вроде как говорил, что Барселону не накажут? Если это так, то ей конец
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Isshin88
Ответ Brigande
Опа , еще один мститель из команды Лапорты . Странно что не вместе с ним на пресухе активно защищал Барсу .
ИМХО, он не столько защитник Барсы или Лапорты, сколько человек, ненавидящий Мадрид. Он ведь баск.
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Barca_mania
Ответ Kyancey
Почитай внимательнее, что о тебе думают и пишут все пользователи, мальчик
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