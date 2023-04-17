Итурральде о требовании Переса судить «Реал» как «Барсу»: «Для меня это анекдот. Каждый раз, когда я это рассказывал, все начинали обсуждать – это и есть «белый автобус»
Итурральде Гонсалес рассказал, почему сразу не сообщил о стычке с Флорентино Пересом.
– Вы рассказывали, что Флорентино отвел вас в комнату после матча с «Депортиво» [в сезоне-2010/11] и попросил «судить «Реал» как «Барселону». Почему вы не занесли это в протокол или не рассказали об этом сразу?
– Потому что для меня это был анекдот. Я вспоминал этот эпизод на MARCA TV, но затем Пако Гарсия Каридад опубликовал это в газете. Я тогда сказал Викториано [Санчесу Арминио]. Сейчас я рассказал это еще раз, и все снова обсуждали это из-за пресловутого «белого автобуса».
Если бы я обсуждал то же самое с президентом «Альмерии», ничего бы не произошло. Если я сделаю то же самое с Флорентино, «Мадрид» выведет это в тренды.
Этот анекдот уже появлялся в нескольких источниках, и когда я рассказываю его снова, поднимается огромный шум. Это и есть «белый автобус», – сказал бывший рефери.
Итурральде заявил, что Перес просил его судить «Реал» «как «Барсу» в сезоне-2010/11. «Мадрид» в ответ выпустил видео с ошибками экс-арбитра не в их пользу
Экс-арбитр Итурральде о давлении на матчах «Реала»: «Его медийный вес больше, чем у «Барсы» и «Атлетико» вместе. «Мадрид» – трансатлантический лайнер в этом плане»
Барса в долгах - это Перес все купил
В магазине водки нет - это Перес все купил
Играют под солнцем - Перес все организовал, соответственно купил
Дергают рычаги - Перес купил Тебаса что бы тот душил их ффп
Навесы не идут - Перес сглазил
Барселона платила действующему футбольному функционеру. В принципе, после этого уже можно и не продолжать.