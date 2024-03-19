Акция памяти Уткина пройдет на матче Россия – Сербия: «Василий был голосом футбола для нескольких поколений»

РФС организует акцию в память о Василии Уткине перед матчем России с Сербией.

« был голосом футбола для нескольких поколений болельщиков. Он его любил.

Сегодня национальная сборная уже почтила память телекомментатора на мероприятии, а формат акции памяти на стадионе мы сейчас обсуждаем», – сказал директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.