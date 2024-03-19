Акция памяти Уткина пройдет на матче Россия – Сербия: «Василий был голосом футбола для нескольких поколений»

Теги Василий Уткин Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу РФС Кирилл Терешин Спорт-Экспресс Футбол

РФС организует акцию в память о Василии Уткине перед матчем России с Сербией.

«Василий был голосом футбола для нескольких поколений болельщиков. Он его любил.

Сегодня национальная сборная уже почтила память телекомментатора на мероприятии, а формат акции памяти на стадионе мы сейчас обсуждаем», – сказал директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

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59 комментариев
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Господи смотрю матч ТВ и сердце разрывается ( Вася ❤️
+147
-2
+145
Ответ Дядя ТУРА
Господи смотрю матч ТВ и сердце разрывается ( Вася ❤️
Плюс повтор того самого четвертьфинала ЛЧ вместе с Юрием Розановым.
+74
-1
+73
Ответ therealgreenman
Он этого достоен…
как человек пишущий, Василий, скорее, достоин, чтобы слово "достоин" писали правильно
+42
-2
+40
Он этого достоен…
+44
-9
+35
была надежда что Вася ещё покомментирует.. спасибо тебе за всё Вася. твои комментарии были прекрасны. любимый комментатор и голос детства
+36
-1
+35
Ответ Алексей Кузнецов
Плюс повтор того самого четвертьфинала ЛЧ вместе с Юрием Розановым.
Я смотрел его в прямом эфире и смотрю сейчас. Жаль, что событие для этого ужасное
+33
-2
+31
Минута молчания перед началом игры - общепринятый формат.
+29
-2
+27
Прощай Легенда! Спасибо за " Футбольный клуб ". Завтра вместе с Юрием Альбертовичем Розановым будут на небесах смотреть и комментировать Россия-Сербия.
+27
-1
+26
Ответ Дядя ТУРА
Господи смотрю матч ТВ и сердце разрывается ( Вася ❤️
Вообще с ума сойти, какая же пропасть от этого комментирования(которое можно искусством литературным назвать) до нынешнего.
Но, кстати, хочу отметить - а игра-то смотрится!
+21
0
+21
Ответ Glukinho
как человек пишущий, Василий, скорее, достоин, чтобы слово "достоин" писали правильно
Спасибо
+19
-2
+17
Ответ Дядя ТУРА
Господи смотрю матч ТВ и сердце разрывается ( Вася ❤️
Как будто друга потерял. Хотя видел его только на экранах. Спасибо ему за все, царствие небесное
+15
-1
+14
Очень правильное решение. Василий заслужил ! Легенда!
+12
-1
+11
Ответ Дядя ТУРА
Господи смотрю матч ТВ и сердце разрывается ( Вася ❤️
тоже смотрю, какая уже услада для ушей, Уткин и Розанов..
+9
-1
+8
Ответ Дядя ТУРА
Господи смотрю матч ТВ и сердце разрывается ( Вася ❤️
Шикарнейший, ламповый футбол
И комментарий обоих мэтров под стать…
+8
-1
+7
Очень правильно.
+8
-1
+7
Ответ Этот Райола хочет денег
Как будто друга потерял. Хотя видел его только на экранах. Спасибо ему за все, царствие небесное
Аналогично. Думал буду держаться, а не хочу! Слезы и печаль
+8
-2
+6
"Об этой передаче можно было объявление в газете давать" awrrr
+5
0
+5
Умер «последний Комментатор».
+7
-2
+5
Ответ Дядя ТУРА
Господи смотрю матч ТВ и сердце разрывается ( Вася ❤️
Спасибо тебе большое. Смотрел, пересматривал хайлайты. Спасибо тебе за то, что сказал , что сейчас показывают.
+5
0
+5
Ответ Андрей Балабаев
Ещё бы. Какие люди на поле, со свистком, ну и у микрофона конечно же
Состав у Реала состоит целиком из легенд, в то же время у МЮ на флангах защиты О’ши и Уэс Браун)

САФ, конечно, умел из не самых топовых футболистов делать конфетку.

А игра, конечно, очень хороша
+5
0
+5
Ответ Алексей Кузнецов
Плюс повтор того самого четвертьфинала ЛЧ вместе с Юрием Розановым.
Ого! Неожиданно. Собирался этот самый матч посмотреть в интернете, а тут по Матчу показывают. Две легенды за микрофоном... Светлая память
+5
0
+5
Это будет правильно
+5
-1
+4
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
+5
-1
+4
И никак иначе. Обязательно нужно вспомнить легендарного для российского футбола человека. Спасибо вам, Комментатор.
+5
-1
+4
Так и должно быть.
+4
-1
+3
Ответ Андрей Балабаев
Ещё бы. Какие люди на поле, со свистком, ну и у микрофона конечно же
Да, но мне тогда, в 2003м, скучнейше было бы смотреть футбол 1982 года.. Да и не мог смотреть)
А тут легенды, конечно. Все до единого. И качество всех огонь
+3
0
+3
Ответ 0mertas626
Вообще с ума сойти, какая же пропасть от этого комментирования(которое можно искусством литературным назвать) до нынешнего. Но, кстати, хочу отметить - а игра-то смотрится!
Ещё бы. Какие люди на поле, со свистком, ну и у микрофона конечно же
+4
-1
+3
даже не верится что он умер,он был противоречивым чуваком,го он мне нравился.
+3
0
+3
На каждом матче, в каждом выпуске, в каждом интервью Василий всегда был собой и всегда слушателям и телезрителям оставлял частичку себя. Все отдал, ничего не осталось...
Минута молчания- правильное решение на этом футбольном матче!
+4
-1
+3
Не верится что ни Розанова, ни Уткина больше нет. Шок.
+3
-1
+2
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