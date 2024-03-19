Акция памяти Уткина пройдет на матче Россия – Сербия: «Василий был голосом футбола для нескольких поколений»
РФС организует акцию в память о Василии Уткине перед матчем России с Сербией.
«Василий был голосом футбола для нескольких поколений болельщиков. Он его любил.
Сегодня национальная сборная уже почтила память телекомментатора на мероприятии, а формат акции памяти на стадионе мы сейчас обсуждаем», – сказал директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.
Но, кстати, хочу отметить - а игра-то смотрится!
И комментарий обоих мэтров под стать…
САФ, конечно, умел из не самых топовых футболистов делать конфетку.
А игра, конечно, очень хороша
А тут легенды, конечно. Все до единого. И качество всех огонь
Минута молчания- правильное решение на этом футбольном матче!