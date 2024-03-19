Оливер правильно не назначил пенальти за удар Доку шипами в грудь Мак Аллистеру, решила комиссия большинством голосов: «Была искренняя попытка сыграть в мяч»
Экспертная комиссия решила, что Майкл Оливер верно не дал пенальти «Ливерпулю».
Главный судья, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый на 98-й минуте матча «Ливерпуля» против «Ман Сити» (1:1), когда вингер «горожан» Жереми Доку, намереваясь выбить мяч из штрафной, шипами попал в грудь хавбеку «Ливерпуля» Алексису Мак Аллистеру
Экспертная комиссия большинством голосов постановила, что Майкл Оливер был прав, не назначив пенальти. Мнения комиссии разделились три против двух. Трое членов посчитало, что арбитр был прав, не назначив пенальти: «Была искренняя попытка сыграть в мяч. Несмотря на контакт с грудью Мака Аллистера, Доку касается мяча».
Двое других членов комиссии не согласились с данным вердиктом: «Мак Аллистер добрался до мяча первым. Нога Доку высоко поднята и четко касается шипами груди Мак Аллистера».
Комиссия состоит из пяти членов: трех бывших игроков или тренеров АПЛ, а также представителя Премьер-лиги и PGMOL – организации, занимающейся деятельностью судей в Англии.
Но для арабского мешка правила другие.
1) А как же опасная игра?
2) Назначили бы штрафной, если бы это произошло в центре поля?
P.S. Ни за один из этих клубов я не болею.
Искреннее желание не давать пенальти