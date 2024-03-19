Оливер правильно не назначил пенальти за удар Доку шипами в грудь Мак Аллистеру, решила комиссия большинством голосов: «Была искренняя попытка сыграть в мяч»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Майкл Оливер Алексис Мак Аллистер Жереми Доку Футбол

Экспертная комиссия решила, что Майкл Оливер верно не дал пенальти «Ливерпулю».

Главный судья, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый на 98-й минуте матча «Ливерпуля» против «Ман Сити» (1:1), когда вингер «горожан» Жереми Доку, намереваясь выбить мяч из штрафной, шипами попал в грудь хавбеку «Ливерпуля» Алексису Мак Аллистеру

Экспертная комиссия большинством голосов постановила, что Майкл Оливер был прав, не назначив пенальти. Мнения комиссии разделились три против двух. Трое членов посчитало, что арбитр был прав, не назначив пенальти: «Была искренняя попытка сыграть в мяч. Несмотря на контакт с грудью Мака Аллистера, Доку касается мяча».

Двое других членов комиссии не согласились с данным вердиктом: «Мак Аллистер добрался до мяча первым. Нога Доку высоко поднята и четко касается шипами груди Мак Аллистера».

Комиссия состоит из пяти членов: трех бывших игроков или тренеров АПЛ, а также представителя Премьер-лиги и PGMOL – организации, занимающейся деятельностью судей в Англии.

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77 комментариев
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Искренняя) интересная формулировка
+49
-1
+48
Ответ Anionlook
Непонятно. Можете перевести на арабский?
Банковский счёт?
+25
-1
+24
Непонятно. Можете перевести на арабский?
+24
-1
+23
Похоже эти комиссии судейские для всего мира клепают на одном и том же заводе по производству бракованных комиссий.
+18
0
+18
Сборище клоунов
+17
-4
+13
Знаете, когда игрок предпринимает "искреннюю попытку сыграть в мяч", соперник этот мяч убирает, и игрок искренне попадает ногой в соперника, назначают пенальти.
Но для арабского мешка правила другие.
+13
-2
+11
Ответ Bunyod Turgunov
Банковский счёт?
На счет переведено в начале сезона. Только если кэшбэк упадет
+10
0
+10
Меня в этой ситуации интересует два вопроса.
1) А как же опасная игра?
2) Назначили бы штрафной, если бы это произошло в центре поля?

P.S. Ни за один из этих клубов я не болею.
+10
0
+10
Ответ Кирилл Кабаков
Искренняя) интересная формулировка
Если от всей души, то пенальти ставить нельзя. Слишком уж бесчеловечно.
+10
0
+10
В обратную сторону было бы пенальти и не было экспертной комиссии :)
+9
0
+9
В след матчах лупим игроков МС, и говорим я искренне играл в мяч.
+10
-2
+8
В 95% случаев в своей штрафной игроки искренне пытаются играть в мяч! Ну не враги же себе, чтобы пенальти привозить каждый раз. Но почему-то тут фактор искренности не срабатывает! Дело явно в чем-то другом. Предположу, что в количестве новых нулей на счетах в банках...
+6
0
+6
Я еще такого не видел, искренняя попытка сыграть в мяч
Искреннее желание не давать пенальти
+6
0
+6
Ответ Циник Петербургский
Меня в этой ситуации интересует два вопроса. 1) А как же опасная игра? 2) Назначили бы штрафной, если бы это произошло в центре поля? P.S. Ни за один из этих клубов я не болею.
Тут за здравый смысл болеть надо. Нарушение очевиднейшее.
+6
-2
+4
Написали бы имена членов этой комиссии, чтобы мы знали этих героев
+4
0
+4
С такой формулировкой больше половины пенальти нельзя было назначать
+4
0
+4
Ну это просто шедевр!)))))
+4
0
+4
это какой-то новый мем "Была искренняя попытка сыграть в мяч" , ящик пандоры открыт официально
+4
0
+4
Какая бредовая формулировка. Наверное процентов 90 фолов это искренняя попытка сыграть в мяч. Остальные 10 это тактические фолы и нервные срывы. И что теперь, фолы судить по намерениям, а не по тому, как эти намерения реализовались?
+3
0
+3
Принято. В воскресенье, в ЛфЛ спецом влечу в корпус сына инспектора ЛФЛ. И покажу эту новость. Влечу я с запиской в шортах "искренне играю в мяч". Утимили, мрази. Вар вам для чего??? Совесть и честь- пустое.
+3
0
+3
В чём измеряется "искренность"?
+3
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+3
Любой подкат- это искреннее желание сыграть в мяч. Так давайте штрафные не ставить ща неудачную попытку.
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+3
Так каждый раз искреннее намерение попасть в мяч.. Не бокс же.. Там только исренне нанести удар хотят...
+3
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+3
Да 90% пенальти ставятся после искренней игры.
+2
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+2
"Искренняя попытка играть в мяч " это что за формулировка такая бредовая? ..... он так и заявил : "Мамой клянусь в мяч играть хотел ,брат."
+2
0
+2
Формулировки не хуже чем в РПЛ
+2
0
+2
Полет нормальный, собаки лают - караван идёт
+2
0
+2
всех сжечь
+2
0
+2
Рафик искренне не уиноуат
+2
0
+2
Все устали от портового бреда про пенальти
+2
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+2
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