Оливер правильно не назначил пенальти за удар Доку шипами в грудь Мак Аллистеру, решила комиссия большинством голосов: «Была искренняя попытка сыграть в мяч»

Экспертная комиссия решила, что Майкл Оливер верно не дал пенальти «Ливерпулю».

Главный судья, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый на 98-й минуте матча «Ливерпуля» против « » (1:1), когда вингер «горожан» , намереваясь выбить мяч из штрафной, шипами попал в грудь хавбеку « »

Экспертная комиссия большинством голосов постановила, что Майкл Оливер был прав, не назначив пенальти. Мнения комиссии разделились три против двух. Трое членов посчитало, что арбитр был прав, не назначив пенальти: «Была искренняя попытка сыграть в мяч. Несмотря на контакт с грудью Мака Аллистера, Доку касается мяча».

Двое других членов комиссии не согласились с данным вердиктом: «Мак Аллистер добрался до мяча первым. Нога Доку высоко поднята и четко касается шипами груди Мак Аллистера».

Комиссия состоит из пяти членов: трех бывших игроков или тренеров , а также представителя Премьер-лиги и PGMOL – организации, занимающейся деятельностью судей в Англии.