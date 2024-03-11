Уокер об ударе шипами Доку: «Оливер очень хорошо судил. На «Энфилде» он мог посыпаться, но показал, почему считается одним из лучших арбитров в стране»

Теги Энфилд Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Кайл Уокер Майкл Оливер видеоповторы Алексис Мак Аллистер Жереми Доку Футбол

Кайл Уокер высоко оценил работу судьи матча «Ливерпуль» – «Ман Сити».

В 28-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1). На 98-й минуте игрок «горожан» Жереми Доку, намереваясь выбить мяч из штрафной, шипами попал в грудь Алексису Мак Аллистеру, и тот упал на газон. После консультации с видеоассистентом главный судья Майкл Оливер принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

– Юрген Клопп считает, что нужно было назначить пенальти.

– Судья и ВАР приняли решение. Арбитр очень хорошо судил.

Когда за твоей спиной фанаты «Энфилда», ты можешь посыпаться. Но его работа показывает, каким опытом и характером он обладает и то, почему он на данный момент считается одним из лучших арбитров в стране.

Это не мое дело говорить, был ли пенальти. Если я скажу, что это не пенальти, это попадет в заголовки, если я скажу, что пенальти – будет то же самое.

ВАР проверил эпизод, рефери принял решение, и это все, что я скажу по этому поводу, – заявил защитник «Ман Сити» Уокер.

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37 комментариев
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Уважуха Уокеру. В столь тяжёлый момент, когда в Оливера со всех сторон летят критические стрелы за плохое судейство, Кайл не стал отмалчиваться и поддержал одноклубника
+90
-2
+88
Пока судить твою пользу лучший естественно
+39
-7
+32
Если бы Уокеру так зарядили в грудь и не поставили пенальти, то он бы прибил этого Оливера прямо на поле
+34
-5
+29
Если я скажу что это не пенальти, это попадет в заголовки, если скажу что пенальти - то же самое. А если скажу и то и то, то это не попадет в заголовки, но будет понятно что Уокер сливается с вопроса.
+11
0
+11
Уокера до середины второго тайма можно было удалить, а он даже карточки не получил.
Вот и хвалит своего партнёра по команде.
+11
0
+11
Было бы странно если бы Уокер признался что был пенальти и судья ошибся
+13
-3
+10
Если судья принимает решения в пользу твоей команды - он хорошо судит.
+10
0
+10
В матчах Сити этого сезона многие судьи показывают свой класс. К сожалению, весьма низкий
+7
0
+7
Ответ Tybalt
ооо, друзья Негрейры и Эвребе
персофаны пепки всегда такие были
+2
0
+2
Ответ Football_legend
Даже Зинченко столько слез не проливал сколько фаны Ливерпуля за день)
ооо, друзья Негрейры и Эвребе
+4
-2
+2
Ответ Tybalt
ооо, друзья Негрейры и Эвребе
фаны бчк топят за Сити и за Хаага в МЮ одновременно

такой вот когнитивный диссонанс 🤣🤣🤣
+2
0
+2
Ответ Red Scouser
Было бы странно если бы Уокер признался что был пенальти и судья ошибся
После матча можно и признаться. Все равно ничего не измениться
+4
-2
+2
В такие моменты всегда задумавываешься, чтоб они сказали, если б так сфолили соперники при таком же решении судьи)
+5
-3
+2
Оливер хорошо судил потому что шейх Мансур хорошо заплатил
А по пеналя-так там я так понял РеалОливер не видел момента,а СитиАтвелл как глория Сити на ВАР отменил пеналь
+2
-1
+1
Лииицееемеееер,
Ты меня называлааааа...)))
+2
-1
+1
Ответ Cash_flow
Уважуха Уокеру. В столь тяжёлый момент, когда в Оливера со всех сторон летят критические стрелы за плохое судейство, Кайл не стал отмалчиваться и поддержал одноклубника
Я думаю руководство сити тоже должны выступить с заявлением в поддержку Оливера...Эта травля со стороны токсичных фанатов ни к чему хорошему не приведет....Своих не должны бросать....
+1
0
+1
Намного адекватнее местных фанатиков ман сити высказался да и не только ман сити
+2
-1
+1
Ответ Акер
В матчах Сити этого сезона многие судьи показывают свой класс. К сожалению, весьма низкий
вот на ум приходит падение Холанда от прикосновения Кукурельи в матче с Челси и падение Родри в матче с МЮ.
Грохот шкафов от прикосновений стоял за пределами острова.
Пенки отработали....что же такую липу другим не дают?
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Ответ Дима
персофаны пепки всегда такие были
Я не персофан Пепа, просто скаузеры своим нытьем (во многом из-за того что обидно пару титулов упустили, но справедливо) по поводу спорных решений и якобы то, что Сити тратит много, а они - почти нет (хотя в сезонах когда выше Ливерпуля финишируют другие клубы - в их адрес никаких нареканий по поводу трат у красных нет) всерьез искажают реальное положение вещей.
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Ответ Дима
фаны бчк топят за Сити и за Хаага в МЮ одновременно такой вот когнитивный диссонанс 🤣🤣🤣
фляга давно свистит у некоторых каталонцев
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Ответ Papilo
Если посчитать, сколько очков Ливер должен был терять, если бы им не везло забивать на 90+ минутах (это минимум 6 игр), то становится очевидно, что это когда-то закончится! и так уж достаточно фарта! а на одном фарте чемпионат не выигрывают! Клоппу респект в любом случае!
Нет ничего позорного если команде везет и никто никого не обличает если даже одна команда доминирует целый матч и проигрывает с помощью дурачка-это их вина..Главное чтобы судья не подсуживал как в этом матче.
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Ответ LinkLin
Пока есть Уокеры, будет такое судейство. В свою пользу норм, в чужую нет.
Вы не понимаете..Это другое.
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Ответ Спонсор из Скандинавии
После матча можно и признаться. Все равно ничего не измениться
Не поклонник Сити, но, в чем Уокеру признаваться то? Не он ведь судил матч 😁
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Пока есть Уокеры, будет такое судейство. В свою пользу норм, в чужую нет.
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уа ха ха ха
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Сити с таким диспетчером как Оливер не заметил пропажи Родри
Хотя спортс такой спортс,Родря и Хааланд пропадаю на поле-глоры Пепа прячутся
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Я бы его послушал если бы назначил...))
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Зря Уокер провоцирует ливерпульских нытиков.)
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Идиот
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