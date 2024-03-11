Уокер об ударе шипами Доку: «Оливер очень хорошо судил. На «Энфилде» он мог посыпаться, но показал, почему считается одним из лучших арбитров в стране»

Кайл Уокер высоко оценил работу судьи матча «Ливерпуль» – «Ман Сити».

В 28-м туре « » сыграл вничью с « » (1:1). На 98-й минуте игрок «горожан» , намереваясь выбить мяч из штрафной, шипами попал в грудь , и тот упал на газон. После консультации с видеоассистентом главный судья принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

– Юрген Клопп считает, что нужно было назначить пенальти.

– Судья и ВАР приняли решение. Арбитр очень хорошо судил.

Когда за твоей спиной фанаты « », ты можешь посыпаться. Но его работа показывает, каким опытом и характером он обладает и то, почему он на данный момент считается одним из лучших арбитров в стране.

Это не мое дело говорить, был ли пенальти. Если я скажу, что это не пенальти, это попадет в заголовки, если я скажу, что пенальти – будет то же самое.

ВАР проверил эпизод, рефери принял решение, и это все, что я скажу по этому поводу, – заявил защитник «Ман Сити» .