Уокер об ударе шипами Доку: «Оливер очень хорошо судил. На «Энфилде» он мог посыпаться, но показал, почему считается одним из лучших арбитров в стране»
Кайл Уокер высоко оценил работу судьи матча «Ливерпуль» – «Ман Сити».
В 28-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1). На 98-й минуте игрок «горожан» Жереми Доку, намереваясь выбить мяч из штрафной, шипами попал в грудь Алексису Мак Аллистеру, и тот упал на газон. После консультации с видеоассистентом главный судья Майкл Оливер принял решение не назначать одиннадцатиметровый.
– Юрген Клопп считает, что нужно было назначить пенальти.
– Судья и ВАР приняли решение. Арбитр очень хорошо судил.
Когда за твоей спиной фанаты «Энфилда», ты можешь посыпаться. Но его работа показывает, каким опытом и характером он обладает и то, почему он на данный момент считается одним из лучших арбитров в стране.
Это не мое дело говорить, был ли пенальти. Если я скажу, что это не пенальти, это попадет в заголовки, если я скажу, что пенальти – будет то же самое.
ВАР проверил эпизод, рефери принял решение, и это все, что я скажу по этому поводу, – заявил защитник «Ман Сити» Уокер.
Вот и хвалит своего партнёра по команде.
такой вот когнитивный диссонанс 🤣🤣🤣
А по пеналя-так там я так понял РеалОливер не видел момента,а СитиАтвелл как глория Сити на ВАР отменил пеналь
Ты меня называлааааа...)))
Грохот шкафов от прикосновений стоял за пределами острова.
Пенки отработали....что же такую липу другим не дают?
Хотя спортс такой спортс,Родря и Хааланд пропадаю на поле-глоры Пепа прячутся