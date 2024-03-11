Экс-судья Клаттенбург об ударе шипами Доку в грудь Мак Аллистеру: «Этот инцидент достоин пенальти, несмотря на 98-ю минуту и масштаб матча. Проблема АПЛ – судьи допускают ошибки, а ВАР не помогает»

Марк Клаттенбург считает, что судьи допустили ошибку в эпизоде с фолом Доку.

Вчера «Ливерпуль» сыграл вничью с « » (1:1) в чемпионате Англии.

На 9-й добавленной ко второму тайму минуте вингер «горожан» Жереми Доку шипами попал в грудь хавбеку мерсисайдцев , спровоцировав его падение на газон. Главный судья матча после консультации с ВАР принял решение не ставить пенальти.

« » должен был заработать пенальти в добавленное время против «Манчестер Сити», но такова проблема Премьер-лиги – судьи допускают ошибки в матчах, а ВАР им не помогает.

Мяч подлетает вверх. Алексис Мак Аллистер движется к нему. Нога поднята высоко. Он попадает Мак Аллистеру в грудь. За пределами штрафной площадки это стопроцентно привело бы к штрафному удару. Тот факт, что это произошло внутри штрафной, не превращает это в игру по правилам. У Мак Аллистера могли остаться серьезные следы от шипов.

Независимо от масштаба матча и того факта, что он произошел на 98-й минуте, этот инцидент был достоин пенальти.

К концу изнурительного поединка судья пропустил этот момент в реальном времени, так что следовало вмешаться видеоассистенту Стюарту Эттуэллу.

Именно здесь и кроется разочарование – мы видели подобные инциденты в эти выходные, когда судьи на ВАР должны были подсказать коллегам на поле, что они пропустили пенальти или красную карточку, но не сделали этого. В данной ситуации все могли видеть, что это был пенальти в пользу «Ливерпуля», – написал в своей колонке бывший рефери Марк Клаттенбург, работавший раньше в АПЛ.