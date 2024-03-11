Экс-судья Клаттенбург об ударе шипами Доку в грудь Мак Аллистеру: «Этот инцидент достоин пенальти, несмотря на 98-ю минуту и масштаб матча. Проблема АПЛ – судьи допускают ошибки, а ВАР не помогает»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Стюарт Эттуэлл Марк Клаттенбург Майкл Оливер видеоповторы Алексис Мак Аллистер Жереми Доку Футбол

Марк Клаттенбург считает, что судьи допустили ошибку в эпизоде с фолом Доку.

Вчера «Ливерпуль» сыграл вничью с «Ман Сити» (1:1) в чемпионате Англии.

На 9-й добавленной ко второму тайму минуте вингер «горожан» Жереми Доку шипами попал в грудь хавбеку мерсисайдцев Алексису Мак Аллистеру, спровоцировав его падение на газон. Главный судья матча после консультации с ВАР принял решение не ставить пенальти.

«Ливерпуль» должен был заработать пенальти в добавленное время против «Манчестер Сити», но такова проблема Премьер-лиги – судьи допускают ошибки в матчах, а ВАР им не помогает.

Мяч подлетает вверх. Алексис Мак Аллистер движется к нему. Нога Жереми Доку поднята высоко. Он попадает Мак Аллистеру в грудь. За пределами штрафной площадки это стопроцентно привело бы к штрафному удару. Тот факт, что это произошло внутри штрафной, не превращает это в игру по правилам. У Мак Аллистера могли остаться серьезные следы от шипов.

Независимо от масштаба матча и того факта, что он произошел на 98-й минуте, этот инцидент был достоин пенальти.

К концу изнурительного поединка судья Майкл Оливер пропустил этот момент в реальном времени, так что следовало вмешаться видеоассистенту Стюарту Эттуэллу.

Именно здесь и кроется разочарование – мы видели подобные инциденты в эти выходные, когда судьи на ВАР должны были подсказать коллегам на поле, что они пропустили пенальти или красную карточку, но не сделали этого. В данной ситуации все могли видеть, что это был пенальти в пользу «Ливерпуля», – написал в своей колонке бывший рефери Марк Клаттенбург, работавший раньше в АПЛ.

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69 комментариев
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Ливерпуль играют против 19 клубов АПЛ и судейкого корпуса Англии. Если бы не ошибки в матчах с Тоттенхэм, Арсенал и Сити то с отрывом они лидировали в лиге
+81
-12
+69
Эксперты мешка обьяснят сейчас все Клаттенбургу
+29
-6
+23
Какая разница на какой минуте это произошло и масштаб матча? Это пенальти.
+26
-3
+23
Ок Оливер испугался ставить в конце матча пенальти в ворота МС. Я это не поддерживаю, но понимаю.
Но я не понимаю почему у Уокера не было ЖК за весь матч. Это просто треш момента 3 было, когда Уокер обязан был получать ЖК и если бы у него была ЖК, то он бы потом играл поадекватнее.
+19
-2
+17
Ответ Bunyod Turgunov
Ливерпуль играют против 19 клубов АПЛ и судейкого корпуса Англии. Если бы не ошибки в матчах с Тоттенхэм, Арсенал и Сити то с отрывом они лидировали в лиге
Давайте быть последовательными.
У Арсенала три поражения от Ньюкасла, Астон Виллы и Вест Хэма. И не в последнюю очередь из-за судей эти поражения произошли. Не был бы Ливерпуль в отрыве большом, если бы мы все судейские ошибки учитывали
+29
-14
+15
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Давайте быть последовательными. У Арсенала три поражения от Ньюкасла, Астон Виллы и Вест Хэма. И не в последнюю очередь из-за судей эти поражения произошли. Не был бы Ливерпуль в отрыве большом, если бы мы все судейские ошибки учитывали
Арсенал проиграл Астон Вилле из-за судей? Хорошая шутка.
+14
-6
+8
Интересно, почему после матча этот эпизод не слишком активно обсуждали, а судьи VAR и Каррагер легко списали на игровой случай. Всегда было, что неосторожная игра поднятой ногой и шипами в тело - это фол, это Доку и сделал. Мак Аллистер при этом не нагибался, т.е. нога была именно что поднята и шла в тело, игра в мяч при опасной игре не имеет значения.

Может, это и не пенальти, а свободный удар - я не судья, но судью для приличия должны были звать к монитору, хотя бы изобразив формальное несогласие. Он ведь мог не увидеть в динамике тяжесть контакта, это доли секунды. Снова судьи VAR побоялись принять решение, хотя они нужны именно для таких эпизодов.
+8
-1
+7
Да тут и ежу понятно)
Дальше будет «извините»
+5
0
+5
Ответ Денис Ширинов
Эксперты мешка обьяснят сейчас все Клаттенбургу
самое смешное что у ман сити почти нет здесь болельщиков.
все эти " болельщики " это персофаны пепа))
а персофаны пепа воспитаны и выросли на матчах Эвребе, там объективности нет и не было

Потому они не видят пенальти в ворота команд пепа от слова совсем.
+19
-14
+5
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
О чем ты вообще ?) какой еще офсайд
Он про второй финал 2016г, Рамос замкнул подачу со штрафного и там действительно был оффсайд

https://www.youtube.com/watch?v=YG4QHQoo_7s
+6
-1
+5
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Давайте быть последовательными. У Арсенала три поражения от Ньюкасла, Астон Виллы и Вест Хэма. И не в последнюю очередь из-за судей эти поражения произошли. Не был бы Ливерпуль в отрыве большом, если бы мы все судейские ошибки учитывали
и в чем там были виноваты судьи? что не подсудили Арсеналу? как с гандобол Одегора, в последнем матче Хаверц вообще дельфинарий устроил и всё простили.
+7
-3
+4
Боятся взять ответственность на себя. Вар здесь не при чем. Всё было видно.
+4
-1
+3
Симпатизирую Ливерпулю и хочу, чтобы они стали чемпионами, но не думаю, что эти ошибки судей допущены специально, чтобы вытащить Сити.
В данном случае, проблема в самих судьях, по вине которых пострадал не только Ливерпуль, но и множество других команд.
+4
-1
+3
Забавно что такие эпизоды происходят в эпоху официальной помощи видеоповторов. Получается, что вся система ВАР - сплошное надувательство и такая же субъективная пошлость как обычное низкоквалифицированное судейство, просто стоящее дополнительных денег на установку и обслуживание
+4
-1
+3
Ответ el ruso guapo
Боятся взять ответственность на себя. Вар здесь не при чем. Всё было видно.
Оливер даже не посмотрел повтор, все решение приняли в комнате Вар
+2
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+2
Ответ Cearvm
Интересно, почему после матча этот эпизод не слишком активно обсуждали, а судьи VAR и Каррагер легко списали на игровой случай. Всегда было, что неосторожная игра поднятой ногой и шипами в тело - это фол, это Доку и сделал. Мак Аллистер при этом не нагибался, т.е. нога была именно что поднята и шла в тело, игра в мяч при опасной игре не имеет значения. Может, это и не пенальти, а свободный удар - я не судья, но судью для приличия должны были звать к монитору, хотя бы изобразив формальное несогласие. Он ведь мог не увидеть в динамике тяжесть контакта, это доли секунды. Снова судьи VAR побоялись принять решение, хотя они нужны именно для таких эпизодов.
Было бы прикольно, если бы назначили свободный. В последнее время стало очень мало свободных внутри штрафной площади. А это всегда смотрится интересно.
+2
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Ответ Proper Chels
Ого, вечный убийца Челси оказывается характеристики арбитрам дает теперь. Пусть еще даст характеристику своему наследнику Тэйлору, и посчитает сколько раз они вдвоем убивали Челси, ну и другие клубы. Оливер привозной конечно, но до их уровня пока не дотягивает. Это что-то на уровне Взяткинсона, такой себе чудила. Единственный адекватный судья в современной АПЛ - это Саймон Хупер. Остальные чудят точно так же, как и 10 лет назад чудили. Ну, а что поделать, если откровенно предвзятого Уэбба ставят руководить процессом)
Хупер адекватный???)))
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Ответ Дима
возможно. но крайне редкие кадры. а у всех фанов бчк это в ДНК
Так наоборот же всё, Дима
+2
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+1
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
О чем ты вообще ?) какой еще офсайд
Фанатки рояльки даже не помнят)))Забавно ,но сам Клаттенбург об этом говорил : «Я знаю, что гол, забитый Серхио Рамосом, был из офсайда, но лайнсмен мне не сообщил об этом».
+4
-3
+1
Ответ kikujiro
А что делать нам, если мы категорически не согласны с твоим бредом?
Балаболить на спортсе
+1
0
+1
Легенда Реала которую в свое время застали в ресторане Мадрида с куратором судей Реала - Карлосом Михеа Давиллой говорит о ошибках судей ,при этом засчитав гол Рамоса в финале ЛЧ в ворота Атлетико из офсайда)
+11
-10
+1
зашибись. 3 с тотенхемом и тут 2 очка а сумме +5! чемпионат можно заканчивать. . но судью тчнут интригу до последнего.
+1
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У них там отмазка что типа Доку коснулся мяча раньше чем въехал шипами в грудь Мак Аллистеру и значит это не фол. Полный бред.
+1
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Скорее пенальти был,но нужно было Диасу один из своих моментов реализовать и вопросов было бы гораздо меньше.Имею ввиду касаемо результата матча,а не самого фола от Доку.
+2
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Человек судит важнейший матч сезона АПЛ и на последней минуте не идет смотреть ВАР на возможный пенальти, что за бред?
+4
-3
+1
Ответ kunimaster
и в чем там были виноваты судьи? что не подсудили Арсеналу? как с гандобол Одегора, в последнем матче Хаверц вообще дельфинарий устроил и всё простили.
До дельфинария чистый пенальти на Троссаре не поставили, так что рэф реабилитировался таким образом.

Плюс потом ещё на Габриэле не поставил, хотя голубому мешку ставили такие пенки в играх с МЮ и Челси
+1
-1
0
Ответ Bunyod Turgunov
Ливерпуль играют против 19 клубов АПЛ и судейкого корпуса Англии. Если бы не ошибки в матчах с Тоттенхэм, Арсенал и Сити то с отрывом они лидировали в лиге
Ну перегибать-то тоже не надо, Арсенал тоже нахлебался от судей.
+1
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0
Ответ Timado17
Нормальные голы у Ньюкасла были, там мнения разделились 50 на 50. Касаемо Вест Хэма, даже если и гол Соучека ошибочный (хот я это еще надо доказать), Арсенал все равно не забил, а Вест Хэм забил еще, так что это ни на что не повлияло. Ну и Хаверц касался мяча рукой с Астон Виллой. В итоге нигде Арсенал откровенно не убивали, а вы лишь себе накручиваете Тогда как ошибки против Ливерпуля приняты Премьер-Лигой
Нормальный был гол у Ньюкасла, такой нормальный, что сам Уиллок признал, что мяч ушел.
Офсайд в том эпизоде даже не проверили. Лишь фол можно 50 на 50 назвать. Кстати за меньшее весь матч с Порту Арсеналу нормально угловые судья не давал подавать и всегда свистел фол в атаке, а у Жоалинтона фола не было.
Что доказывать в голе Вест Хэма, если целый просвет между штангой и мячом виден. Очевидно, что он покинул поле полностью всей своей проекцией. Не забей Вест Хэм, как минимум было бы 0-0, а не поражение. А как максимум, Вест Хэм не ушел бы в глубочайший автобус, который не преодолеть. И Арсенал бы их размазал, как недавно 0-6.
До Руки Хаверца была рука Кэша. А момент с Жезузом вы просто вообще не помните. Ему вчистую дал по ногам Дуглас Луиз в штрафной
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Ответ Макс Саид
Очень странно считать испугался, что же его не испугало ставить пенку в ворота юве?
Может наличие РМ на другой стороне. РМ самый популярный клуб мира и Юве в хайпе ему уступает. В АПЛ сейчас самый популярный МС. И под словом популярность я имею ввиду не только фанатов, но и админ ресурс и важность для чемпионата или турнира и т.д.
А то что принимаются решения чаще в сторону больших клубов это факт.
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Ну почему же не помогает? Сити не в обиде
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