Экс-судья Клаттенбург об ударе шипами Доку в грудь Мак Аллистеру: «Этот инцидент достоин пенальти, несмотря на 98-ю минуту и масштаб матча. Проблема АПЛ – судьи допускают ошибки, а ВАР не помогает»
Марк Клаттенбург считает, что судьи допустили ошибку в эпизоде с фолом Доку.
Вчера «Ливерпуль» сыграл вничью с «Ман Сити» (1:1) в чемпионате Англии.
На 9-й добавленной ко второму тайму минуте вингер «горожан» Жереми Доку шипами попал в грудь хавбеку мерсисайдцев Алексису Мак Аллистеру, спровоцировав его падение на газон. Главный судья матча после консультации с ВАР принял решение не ставить пенальти.
«Ливерпуль» должен был заработать пенальти в добавленное время против «Манчестер Сити», но такова проблема Премьер-лиги – судьи допускают ошибки в матчах, а ВАР им не помогает.
Мяч подлетает вверх. Алексис Мак Аллистер движется к нему. Нога Жереми Доку поднята высоко. Он попадает Мак Аллистеру в грудь. За пределами штрафной площадки это стопроцентно привело бы к штрафному удару. Тот факт, что это произошло внутри штрафной, не превращает это в игру по правилам. У Мак Аллистера могли остаться серьезные следы от шипов.
Независимо от масштаба матча и того факта, что он произошел на 98-й минуте, этот инцидент был достоин пенальти.
К концу изнурительного поединка судья Майкл Оливер пропустил этот момент в реальном времени, так что следовало вмешаться видеоассистенту Стюарту Эттуэллу.
Именно здесь и кроется разочарование – мы видели подобные инциденты в эти выходные, когда судьи на ВАР должны были подсказать коллегам на поле, что они пропустили пенальти или красную карточку, но не сделали этого. В данной ситуации все могли видеть, что это был пенальти в пользу «Ливерпуля», – написал в своей колонке бывший рефери Марк Клаттенбург, работавший раньше в АПЛ.
Но я не понимаю почему у Уокера не было ЖК за весь матч. Это просто треш момента 3 было, когда Уокер обязан был получать ЖК и если бы у него была ЖК, то он бы потом играл поадекватнее.
У Арсенала три поражения от Ньюкасла, Астон Виллы и Вест Хэма. И не в последнюю очередь из-за судей эти поражения произошли. Не был бы Ливерпуль в отрыве большом, если бы мы все судейские ошибки учитывали
Может, это и не пенальти, а свободный удар - я не судья, но судью для приличия должны были звать к монитору, хотя бы изобразив формальное несогласие. Он ведь мог не увидеть в динамике тяжесть контакта, это доли секунды. Снова судьи VAR побоялись принять решение, хотя они нужны именно для таких эпизодов.
Дальше будет «извините»
все эти " болельщики " это персофаны пепа))
а персофаны пепа воспитаны и выросли на матчах Эвребе, там объективности нет и не было
Потому они не видят пенальти в ворота команд пепа от слова совсем.
https://www.youtube.com/watch?v=YG4QHQoo_7s
В данном случае, проблема в самих судьях, по вине которых пострадал не только Ливерпуль, но и множество других команд.
Плюс потом ещё на Габриэле не поставил, хотя голубому мешку ставили такие пенки в играх с МЮ и Челси
Офсайд в том эпизоде даже не проверили. Лишь фол можно 50 на 50 назвать. Кстати за меньшее весь матч с Порту Арсеналу нормально угловые судья не давал подавать и всегда свистел фол в атаке, а у Жоалинтона фола не было.
Что доказывать в голе Вест Хэма, если целый просвет между штангой и мячом виден. Очевидно, что он покинул поле полностью всей своей проекцией. Не забей Вест Хэм, как минимум было бы 0-0, а не поражение. А как максимум, Вест Хэм не ушел бы в глубочайший автобус, который не преодолеть. И Арсенал бы их размазал, как недавно 0-6.
До Руки Хаверца была рука Кэша. А момент с Жезузом вы просто вообще не помните. Ему вчистую дал по ногам Дуглас Луиз в штрафной
А то что принимаются решения чаще в сторону больших клубов это факт.