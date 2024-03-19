Фигу посоветовал Мбаппе быть счастливым: «Я искал свое счастье, и мне посчастливилось перейти в «Реал» и остаться там на 5 лет»

Теги ПСЖ Луиш Фигу Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Луиш Фигу дал совет Килиану Мбаппе.

– Если бы вы встретились с Мбаппе, какой совет вы бы ему дали?

– Быть счастливым.

– А что насчет «Мадрида»?

– Быть счастливым – это самое важное в жизни. Я искал свое счастье, и мне посчастливилось перейти в «Реал» и остаться там на пять лет, – сказал бывший полузащитник мадридского клуба. 

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в конце этого сезона. Сообщалось, что форвард близок к переходу в «Реал».

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63 комментария
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Вначале «пута мадрид» потом «я был счастлив в мадриде»
Типичный представитель команды, коих было сотни и будет столько же
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Единственное что ты искал, это халявные бабки от старины Флорентино. А он взял тебя и переиграл как дешевку
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Если кто забыл, сперва Фигу делал вид, что переход в Реал был случайным, и что он якобы рассчитывал получить неустойку от Переса и остаться в Барсе.
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может эта недолегенда определится уже. То его обманули при переходе в Реал, а тут оказывается он счастье искал. Противно.
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Ответ slavik12345
Единственное что ты искал, это халявные бабки от старины Флорентино. А он взял тебя и переиграл как дешевку
Дадада а в бчк он играл за ролтон, носки и эмблему
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+12
Ответ Barsenoga
Один неудачник дает советы другому оба без золотых мячей и кубков мира таким самое место в мадриде а за мою барсу выступают исторически сильнейшие игроки и легенды-месси морадона бэкхембауер.
Если он неудачник, то кто же тогда вы?
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Фигу уже определится не может. То он рассказывал,что хотел остаться в Барсе,просто Перес его обманул и хотел на счётчик поставить. А сейчас он оказывается ушёл в Реал счастье искать.
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Ответ Barsenoga
Один неудачник дает советы другому оба без золотых мячей и кубков мира таким самое место в мадриде а за мою барсу выступают исторически сильнейшие игроки и легенды-месси морадона бэкхембауер.
Фигу без ЗМ?
+10
-1
+9
Но будь готов поймать свиную голову
+8
0
+8
ИудЛуиш, забыл свиную бошку?🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤡🤡🤡🤡🤠
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Ответ Илья Гапеев
в свое время фигу и искал счастье, но нашел его в деньгах нежели в футбольной карьере
Нежели?после перехода в Реал,он выиграл ЛЧ и все сопутствующие турниры,типо Суперкубка Европы и Межкотинентпльного кубка,ты думаешь останься он в Барселоне,то выиграл бы эти трофеи?
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Ответ slavik12345
Единственное что ты искал, это халявные бабки от старины Флорентино. А он взял тебя и переиграл как дешевку
"Переиграл как дешевку" - это вывалил огромный контракт?
Ох уж этот Фло)))

Там всё было понятно сразу: Фиго продажный, а у старины Переса деньги есть. Всё счастливы)
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Иуда
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Ответ Mikhail 1968
Но будь готов поймать свиную голову
хе-хе
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Фигу - противоречивый персонаж.
Ему трудно полностью верить.
+3
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+2
Фигу в свое время ушел на повышение, так же и Мбаппе
+23
-21
+2
тоже мне, счастливец
+2
0
+2
Ответ Cruel Snake
Если он неудачник, то кто же тогда вы?
Завистливый троль
+3
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+2
Не говоря о его переходе , игрок был классный его навесы удары передачи завораживали !
+3
-2
+1
фигу знатно потом унижали
+5
-4
+1
Ответ vtsch4svws
Вначале «пута мадрид» потом «я был счастлив в мадриде» Типичный представитель команды, коих было сотни и будет столько же
Обычный наёмник-цыган, такие и становятся легендами клуба наёмников🤓
+7
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Нынешние игроки не ищут счастье, они ищут бабло.
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Ответ Valentin Efimenko
На тот момент это было безоговорочное повышение. Тогда Депортиво с Валенсией пылили , если память не изменяет, а барса была слабее, чем даже сейчас
не шаришь. в последнем сезоне фигу Барса играла очень прилично, показывала зрелищный футбол, команда была напичкана звёздами. дошла до 1/2 ЛЧ , в чемпионате боролась до конца в отличии от реала, который в зону лч не попал.
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Свиная голова
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Ответ Арман Мартиросян
Холанд не лучший даже в Сити.
Холанд не лучший в сити, но он лучше Мбаппе
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“Если главная цель твоего проекта – превратить команду в цирк, то неудивительно, что она перестает побеждать”
Чёт не сильно похоже на счастье.
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Ответ vtsch4svws
Холланд в Сити
Холанд не лучший даже в Сити.
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Ответ vtsch4svws
Холанд не лучший в сити, но он лучше Мбаппе
Чем?
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Ответ Арман Мартиросян
Чем?
Завершением, поиска позиции, обыгрышем 1 на 1, по статистике гол+пас
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Фигу крутой футболист был, но всё таки его скандальный переход в стан сливочных, вызвал неоднозначные чувства у болельщиков
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