Фигу посоветовал Мбаппе быть счастливым: «Я искал свое счастье, и мне посчастливилось перейти в «Реал» и остаться там на 5 лет»

Луиш Фигу дал совет Килиану Мбаппе.

– Если бы вы встретились с Мбаппе, какой совет вы бы ему дали?

– Быть счастливым.

– А что насчет « »?

– Быть счастливым – это самое важное в жизни. Я искал свое счастье, и мне посчастливилось перейти в «Реал» и остаться там на пять лет, – сказал бывший полузащитник мадридского клуба.

Контракт Мбаппе с « » истекает в конце этого сезона. Сообщалось, что форвард близок к переходу в «Реал».