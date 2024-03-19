Фигу посоветовал Мбаппе быть счастливым: «Я искал свое счастье, и мне посчастливилось перейти в «Реал» и остаться там на 5 лет»
Луиш Фигу дал совет Килиану Мбаппе.
– Если бы вы встретились с Мбаппе, какой совет вы бы ему дали?
– Быть счастливым.
– А что насчет «Мадрида»?
– Быть счастливым – это самое важное в жизни. Я искал свое счастье, и мне посчастливилось перейти в «Реал» и остаться там на пять лет, – сказал бывший полузащитник мадридского клуба.
Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в конце этого сезона. Сообщалось, что форвард близок к переходу в «Реал».
Типичный представитель команды, коих было сотни и будет столько же
Ох уж этот Фло)))
Там всё было понятно сразу: Фиго продажный, а у старины Переса деньги есть. Всё счастливы)
Ему трудно полностью верить.
Чёт не сильно похоже на счастье.