«Реал» не хочет играть с «ПСЖ» в 1/4 финала ЛЧ из-за шума в медиа вокруг Мбаппе и его особой мотивации

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» не хочет получить «ПСЖ» в соперники в Лиге чемпионов.

Сегодня состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. На этой стадии «Реал» может сыграть с «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Барселоной», «ПСЖ», «Баварией», «Атлетико» или дортмундской «Боруссией».

Как пишет Relevo, наименее желаемый соперник для «Реала» на этой стадии турнира – это «ПСЖ». Если бы у «Мадрида» была такая возможность, то клуб сделал бы все, чтобы избежать этой встречи.

Это связано с тем, какой шум поднимется в медиа вокруг потенциального перехода Килиана Мбаппе в «Реал» на правах свободного агента, который может состояться летом. Кроме того, у руководителей «Мадрида» и «ПСЖ» очень плохие отношения. В связи с этим они хотели бы избежать лишней встречи.

Также есть опасения спортивного толка. В «Реале» ожидают, что в случае встречи у Мбаппе будет особая мотивация, так как он хочет покинуть «ПСЖ», выиграв Лигу чемпионов.

Отмечается, что «Реал» продолжает работать над переходом Мбаппе, но о трансфере не планируют объявлять до завершения сезона.

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43 комментария
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Ждём Барселона - Ман Сити и Реал - ПСЖ
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"Реал сделал бы всё чтобы избежать встречи"
А что они могут сделать? Подтасовать жеребьевку?
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Я не хочу ходить на работу ,потому что надо в 7 утра вставать (в падлу)
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Ответ Подкат Пенальтьевич
"Реал сделал бы всё чтобы избежать встречи" А что они могут сделать? Подтасовать жеребьевку?
Always has been.
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Ответ евГений
Always has been.
Смешно, с учётом того, что Мадриду почти каждый год в плей-офф топы попадаются)
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Ответ Денис Свиридов
Ждём Барселона - Ман Сити и Реал - ПСЖ
как раз таких пар и не будет, тут же черным по белому хотелки написаны)))
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А прикольно было бы, если бы пары составлялись по желанию. Каждая команда расставляет другие по приоритету, и у кого больше друг на друга совпадёт, те и играют.
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Ответ Подкат Пенальтьевич
"Реал сделал бы всё чтобы избежать встречи" А что они могут сделать? Подтасовать жеребьевку?
В первый раз, чтоли ?)
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Зная состояние Барсы, хотелось бы встречи с Боруссией или Атлетико. Проход в 1/2 помогло бы с точки зрения финансов, про победу говорить абсурд, но и мечта.
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Ответ Подкат Пенальтьевич
"Реал сделал бы всё чтобы избежать встречи" А что они могут сделать? Подтасовать жеребьевку?
Да и получить в соперники Ман Сити именно таким бы изначальный план
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Так, кто ещё с кем ещё не хочет играть? Принимаем заявки до 14:00
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Ответ AlexPaxare
как раз таких пар и не будет, тут же черным по белому хотелки написаны)))
у меня темная тема. так что белым по черному 😂
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Ответ Seventh
Так, кто ещё с кем ещё не хочет играть? Принимаем заявки до 14:00
Как раз шары остыть не успеют
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Ответ FOOTBALL
Где диванные тут ? Барса не хотела играть с сити, там тут же навалили А тут Реал не хочет играть с ПСЖ
А ты разницу не видишь?
бчк ссыт играть против сити
Реал не хочет из-за шума вокруг Мбапе)
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Ответ XavIniesta2008-2015
В первый раз, чтоли ?)
Подтасовали?)
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Ответ guizzy
тут желания Барсы и Реала идут лесом, для УЕФА гораздо важнее чего захотят шейхи ПСЖ и Сити ))
Ты был прав, Сити опять за своё... снова заказали себе Реал, ждём очередной разгром.
И в кубке заказали себе всяких Тоттенхэмов и Ньюкаслов, так и в прошлом сезоне в ЛЧ заказали Баварию, Реал и Интер.
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мне бы больше всего хотелось увидеть матч Барса - ПСЖ или Барса - МСити
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Лучше с ПСЖ чем с Сити
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Кто эти новости придумывает?))
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Если Реалу не выпадет ПСЖ после этого, сектанты начнут заливать весь сайт упреками что Перес всех купил
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Ответ احمد الي
Зная состояние Барсы, хотелось бы встречи с Боруссией или Атлетико. Проход в 1/2 помогло бы с точки зрения финансов, про победу говорить абсурд, но и мечта.
Просто иметь хорошие шансы прохода дальше не хотелось бы. Необходимый минимум сделали(прошли в 1/4 и заработали денег). Теперь нужно показать футбол. Хочется посмотреть на тренерский талант Хави, а не на нытье и отмазки. Единственное - не хотелось бы Сити. А так, я бы наоборот хотел открытый футбол и тренерскую дуэль. Арсенал, Баварию или ПСЖ.
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Ответ Yavich
А прикольно было бы, если бы пары составлялись по желанию. Каждая команда расставляет другие по приоритету, и у кого больше друг на друга совпадёт, те и играют.
Не подкидывайте УЕФА идеи, они же сделают))
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Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Мне бы наоборот было бы интересно чтобы барса например встретила сити и обыграла либо в 1/2 или 1/4 а Реал с псж там же. И в финале эль Классико
Ну какое эль классико с настолько разобранной Барселоной? Тем более в финале.....
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Комментарий удален модератором
Ответ Подкат Пенальтьевич
"Реал сделал бы всё чтобы избежать встречи" А что они могут сделать? Подтасовать жеребьевку?
Как удобно для себя ты вырвал фразу. Но вот там ещё есть такой нюанс как: "Если бы у Реала была такая возможность".
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Хорошая проверка для Реала это МС, хорошая проверка для Арсенала это Реал, хорошая проверка для МС это Атлетико, хорошая проверка для Атлетико это Бавария,
Хорошая проверка для Баварии это Арсенал.
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Интересно, откуда высасывают такого рода новости?
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Ответ Подкат Пенальтьевич
"Реал сделал бы всё чтобы избежать встречи" А что они могут сделать? Подтасовать жеребьевку?
Они могли например вылететь из розыгрыша этой ЛЧ, но не сделали это))
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Реал проплатили, чтобы не попасть на ПСЖ, и сейчас такие: "Просчитались, но где?"
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Ответ Денис Свиридов
Ждём Барселона - Ман Сити и Реал - ПСЖ
Поменяли местами
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