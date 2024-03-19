Совладелец «МЮ» Рэтклифф: «Не нужно много ума, чтобы подписать Мбаппе. Сложнее найти нового Мбаппе, Беллингема или Роя Кина»

Джим Рэтклифф высказался о возможных трансферах звездных игроков в «Манчестер Юнайтед».

Совладелец « » принял участие в подкасте велогонщика Герейнта Томаса, выступающего за команду Ineos Grenadiers – она принадлежит компании Рэтклиффа Ineos.

Томас задал вопрос о возможном переходе полузащитника « » в «Юнайтед».

«Он отличный футболист, но это не то, на чем мы сосредоточены. Решение состоит не в том, чтобы тратить много денег на пару отличных игроков. [Клуб] уже делал это, если посмотреть на последние 10 лет.

Первое, что нам нужно сделать, это расставить нужных людей по нужным местам, организовать клуб. Мы должны убедиться, что правильно подбираем игроков, очень важной частью управления футбольным клубом является правильный подбор футболистов, поиск новых игроков», – сказал Рэтклифф.

Комментируя идею подписания , бизнесмен сказал: «Я бы предпочел найти нового Мбаппе, а не тратить целое состояние на покупку успеха. Не нужно много ума, чтобы подписать Мбаппе, это может придумать любой», – заявил Рэтклифф.

«Более сложная задача – найти нового Мбаппе, нового Беллингема или нового », – добавил миллиардер.