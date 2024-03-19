Совладелец «МЮ» Рэтклифф: «Не нужно много ума, чтобы подписать Мбаппе. Сложнее найти нового Мбаппе, Беллингема или Роя Кина»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Рой Кин премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Герейнт Томас Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф высказался о возможных трансферах звездных игроков в «Манчестер Юнайтед».

Совладелец «МЮ» принял участие в подкасте велогонщика Герейнта Томаса, выступающего за команду Ineos Grenadiers – она принадлежит компании Рэтклиффа Ineos.

Томас задал вопрос о возможном переходе полузащитника «Реала» Джуда Беллингема в «Юнайтед». 

«Он отличный футболист, но это не то, на чем мы сосредоточены. Решение состоит не в том, чтобы тратить много денег на пару отличных игроков. [Клуб] уже делал это, если посмотреть на последние 10 лет.

Первое, что нам нужно сделать, это расставить нужных людей по нужным местам, организовать клуб. Мы должны убедиться, что правильно подбираем игроков, очень важной частью управления футбольным клубом является правильный подбор футболистов, поиск новых игроков», – сказал Рэтклифф.

Комментируя идею подписания Килиана Мбаппе, бизнесмен сказал: «Я бы предпочел найти нового Мбаппе, а не тратить целое состояние на покупку успеха. Не нужно много ума, чтобы подписать Мбаппе, это может придумать любой», – заявил Рэтклифф. 

«Более сложная задача – найти нового Мбаппе, нового Беллингема или нового Роя Кина», – добавил миллиардер. 

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59 комментариев
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Ну фиг знает. Мне кажется подписать Мбаппе сложнее, чем найти нового Кина.
+49
-6
+43
Да уже нашли, Антони его звать)
+36
-4
+32
Ответ Сергей Иванов
Парни подскажите почему все матчи АПЛ перенесены ?
из за выборов президента РФ
+22
-5
+17
много ума надо, чтобы подписать Антони за те же деньги, что Мбаппе/Беллингем 👌
+15
-3
+12
Ответ hiper26
Кинов полно, попробуй Месси отыскать.
В дагестане бегает один Хасбик зовут
+11
-3
+8
Ну у руководства МЮ ума пока хватило на Антони за 100, Хойлунда за 80, Маунта за 70
+11
-4
+7
Этих Кинов целая Ирландия, что их искать-то
+6
-2
+4
Ответ Сергей Иванов
Парни подскажите почему все матчи АПЛ перенесены ?
Из-за кубка Англии.
+3
0
+3
Ответ kaka10
Ну у руководства МЮ ума пока хватило на Антони за 100, Хойлунда за 80, Маунта за 70
Итого 250 миллионов на ветер 🤦‍♂️
+4
-1
+3
Что-то мне кажется, что у мистера Переса другое мнение касательно подписания Килиана с учетом 3летней саги))
+2
0
+2
Но мы не можем ни того, ни другого!
+2
0
+2
Интересно... звучит так, что МЮ из разряда топарей, которые собирают сливки на трансферном рынке, уже и устами владельцев переходит в разряд Порту, Аяксов, которые ищут таланты, а не покупают топарей готовых...
+3
-1
+2
короче жмот. якобы реконструируют стадион
+2
0
+2
Ответ Marcus-light
Ну фиг знает. Мне кажется подписать Мбаппе сложнее, чем найти нового Кина.
Кин - это не про футбольные скиллы, а про железобетонный, несгибаемый характер.
+2
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Ответ sbfgnm7pfx
Одного из лучших игрок в возрасте 30 лет ( после АПЛ с уровнем перенагрузок), с проблемой ожирения и за такие деньги (+зарплата несравнимая с Антони). Вот так надо писать. А насчет Антони - не непонятного кого, дружок, а игрока сборной Бразилии. Насчет половина проваливается и т.д. - это просто треп. Любой игрок из любого чемпионата может провалиться.
Вот только из чемпионата Голландии число провалов зашкаливает!ну а если ты видишь нормальным трансфер,игрок который оцениваниям в 30,а покупается за 100, то я вижу в этом простой распил!
+3
-2
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Не нужно много ума, чтобы подписать Мбаппе, нужно много денег.
Но для того чтобы заработать много денег, обычно нужно много ума.
+1
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Ответ bel01
Кин - это не про футбольные скиллы, а про железобетонный, несгибаемый характер.
Таких характеров в каждом пабе по 10 штук найдется. Бери не хочу.
+3
-2
+1
Ответ QWertY
Ну молодец, сделал бабки для адидаса. Причем тут разница на поле?
Хаххаах,тебя так задевает никчемнность Антони,что ты хочешь хоть какой-то смысл в его пребывании найти!
+3
-2
+1
Ответ QWertY
Велика. Антони хоть бегать может, в отличие от Азара, который с первого дня забил болт на все и вся
Вот только бегать он и может,его бы лучше из футбольной команды в легкоатлетическую бы отдали,толка может быть больше бы было!
+3
-2
+1
Ответ QWertY
Так как не велика разница, если Антони может бегать и иногда выстреливать, тогда как Азар бегал в бургерной?
Ну у одного хоть футболок кучу продавалось,второй то только бегать и может!
+4
-3
+1
Не нужно много ума, чтобы подписать Мбаппе. Сложнее, подписав, не превратить его в Санчо
+1
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Это не сложно найти восходящую полевую звезду, нового Бекхэма. Ты попробуй "Нового Сэра Алекса" открыть или отыскать. Эта задача для МЮ самая первостепенная..
+1
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Ответ kaka10
Ну у руководства МЮ ума пока хватило на Антони за 100, Хойлунда за 80, Маунта за 70
старого
+1
0
+1
Не рановато ли Белингема ставят на один уровень с Мбаппе?
У парня пока меньше одного сезона на мировом топ-уровне, а Мбаппе с 2017 года на нём.
+2
-1
+1
Ответ che kaif
В дагестане бегает один Хасбик зовут
По плотности к бабосику Месси наравне с хасбиком
+2
-1
+1
Ответ sbfgnm7pfx
Одного из лучших игрок в возрасте 30 лет ( после АПЛ с уровнем перенагрузок), с проблемой ожирения и за такие деньги (+зарплата несравнимая с Антони). Вот так надо писать. А насчет Антони - не непонятного кого, дружок, а игрока сборной Бразилии. Насчет половина проваливается и т.д. - это просто треп. Любой игрок из любого чемпионата может провалиться.
На одного Азара у Реала у МЮ приходится 10 днорей типа Санчо за 100 млн Погба за 140 млн Маунта за 80 млн Антони за 100 Кагавы Мхитаряны за 60 млн Фред 60 Ди Мария за 80 50 за Онану 60 за Ван Биссаку и вишенка на торте голандец из Аякса за 50 я даже имя его забыл
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Ответ hiper26
Кинов полно, попробуй Месси отыскать.
Месь дофига. попробуй Поляухтова найти
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Ответ Пацанчик реальный
Мда,по-твоему покупка одного из лучших одного из лучших игроков мира,который за плечами имел многолетний опыт выступлений в АПЛ это тоже самое,что покупка не понятно кого из Эродевизи,лиги после перехода из которой половина игроков в других лигах проваливается,игрок который стоял на трансфер арки 35,а за него отдали 100,ну да вообще логично!только все понимают что это было!это дружок мой называется тупой распил бабок!
Одного из лучших игрок в возрасте 30 лет ( после АПЛ с уровнем перенагрузок), с проблемой ожирения и за такие деньги (+зарплата несравнимая с Антони). Вот так надо писать.
А насчет Антони - не непонятного кого, дружок, а игрока сборной Бразилии. Насчет половина проваливается и т.д. - это просто треп. Любой игрок из любого чемпионата может провалиться.
+2
-2
0
Ответ sbfgnm7pfx
Покупка 30 летнего игрока с проблемой ожирения за 160 млн, логичнее, чем покупка 22 летнего игрока сборной Бразилии и одного из лучших игроков Эрадивизии? Адекватно.
Мда,по-твоему покупка одного из лучших одного из лучших игроков мира,который за плечами имел многолетний опыт выступлений в АПЛ это тоже самое,что покупка не понятно кого из Эродевизи,лиги после перехода из которой половина игроков в других лигах проваливается,игрок который стоял на трансфер арки 35,а за него отдали 100,ну да вообще логично!только все понимают что это было!это дружок мой называется тупой распил бабок!
+2
-2
0
Как раз нужно много ума чтобы затащить лучшего игрока мира в клуб типо МЮ
+3
-3
0
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