Пловчиха Ефимова о Промесе: «Все люди могут ошибаться, главное – взяться за голову в нужное время. Верим в «Спартак», что у них все будет нормально в чемпионате»
Юлия Ефимова оценила, как потеря Квинси Промеса скажется на «Спартаке».
Квинси Промес находится под стражей в ОАЭ, откуда ранее не смог вернуться вместе с командой после зимних сборов. Сообщается, что прокуратура Нидерландов намерена добиваться экстрадиции футболиста – на родине Квинси заочно осужден на 6 лет за участие в контрабанде кокаина и на 1,5 года – за нападение с ножом на родственника.
– Как вам футбольный «Спартак»? Взяли и потеряли Промеса, который остался в ОАЭ.
– Мне кажется, в футболе постоянно какие‑то приключения происходят! Все ведь живые люди, все могут ошибаться. Такое иногда бывает. Главное – взяться за голову в нужное время.
Верим в «Спартак», что у них в чемпионате России все будет нормально, – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию и болельщица красно-белых.
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Ну да, все же мы тыкали ножом в другого человека и занимались контрабандой наркотиков, кто не без греха?!
Если за голову нужно браться до совершения противоправных действий, то она права
Если она считает, что за голову браться можно и после проделок Промеса (и типо давать второй шанс), то тут она явно неправа
Ошибся, оступился - посиди 7 лет отдохни и подумай.