Пловчиха Ефимова о Промесе: «Все люди могут ошибаться, главное – взяться за голову в нужное время. Верим в «Спартак», что у них все будет нормально в чемпионате»

Теги Спартак премьер-лига Россия плавание Юлия Ефимова Квинси Промес Матч ТВ Футбол

Юлия Ефимова оценила, как потеря Квинси Промеса скажется на «Спартаке».

Квинси Промес находится под стражей в ОАЭ, откуда ранее не смог вернуться вместе с командой после зимних сборов. Сообщается, что прокуратура Нидерландов намерена добиваться экстрадиции футболиста – на родине Квинси заочно осужден на 6 лет за участие в контрабанде кокаина и на 1,5 года – за нападение с ножом на родственника.

– Как вам футбольный «Спартак»? Взяли и потеряли Промеса, который остался в ОАЭ.

– Мне кажется, в футболе постоянно какие‑то приключения происходят! Все ведь живые люди, все могут ошибаться. Такое иногда бывает. Главное – взяться за голову в нужное время.

Верим в «Спартак», что у них в чемпионате России все будет нормально, – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию и болельщица красно-белых.

Новая дичь о Промесе: ДТП было до сборов, после он летал в Россию, в «Спартаке» никому не сказал. События и реакции

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48 комментариев
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«Все могут ошибаться»
Ну да, все же мы тыкали ножом в другого человека и занимались контрабандой наркотиков, кто не без греха?!
+145
-7
+138
В жизни каждого человека бывает момент когда он воткнёт нож не в того человека или вложит деньги в неправильный бизнес,или уедет с места ДТП не туда куда надо
+85
-2
+83
Ответ evgenyi karasev
Комментарий скрыт
Чему завидовать?
+56
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+55
Ещё одно доказательство того, что девушки текут от "плохих парней". А потом ноют что их бьют парни и мужья)))
+26
-4
+22
Нет, не верим. Нет, не будет. Нет, не каждый. Юля, иди фоткай свою жопу, хоть глаз порадуешь(а кому-то и руку)
+18
0
+18
Мнение получилось неоднозначное
Если за голову нужно браться до совершения противоправных действий, то она права
Если она считает, что за голову браться можно и после проделок Промеса (и типо давать второй шанс), то тут она явно неправа
+16
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Все правильно, Юля.
Ошибся, оступился - посиди 7 лет отдохни и подумай.
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Ответ JENNINGS
«Все могут ошибаться» Ну да, все же мы тыкали ножом в другого человека и занимались контрабандой наркотиков, кто не без греха?!
Если у них это всего лишь банальная ошибка, как у всех - стрёмно представить, что у них тогда реальный косяк)
+10
-1
+9
За свои ошибки приходится платить.
+7
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+6
Пора наверно уже забыть об этом чуде. Он что, гражданин РФ? Если не изменяет память, он гражданин Нидерландов. Вот, пусть у них голова побаливает. Контракт с клубом, это рабочий момент. Там что, есть пункт, в случае которое произошло, клуб обязан защищать или что-то в этом роде? Цирк какой-то...
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Господи, кто их всех за язык тянет выставлять себя идиотами
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Действия Промеса сложно назвать ошибкой. Это больше похоже на дикие выходки глупого человека.
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Тюрьма как раз шанс понести наказание перед обществом и жить дальше.
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Ответ Ваня Аналитик
Промеса вообще заплевали (я тоже руку приложил... не каюсь, но что-то уже перебор пошел...)
Давайте же пожалеем несчастного парня Промеса, которому не хватало денег от футбола и он, бедняга, был вынужден заняться контрабандой наркотиков в промышленных масштабах! ;)
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Иногда лучше жевать.
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Ответ Vandani
А вот бывшего игрока сборной Бугаева, не простим, дадим по полной. Своих не бросаем. Ему вот нельзя ошибаться.
И кокорину с мамаевым почему то было нельзя ошибиться, пришлось столкнуться с правосудие, самым гуманным. Они, ведь какого-то депутата стулом ударили, а это уже почти гос измена
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А вот бывшего игрока сборной Бугаева, не простим, дадим по полной. Своих не бросаем. Ему вот нельзя ошибаться.
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Ответ evgenyi karasev
Комментарий скрыт
Тюремному сроку ?
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Ответ Евгений Семенченко
а когда Промес насильником стал? )))
Руки распускал-насилие.Что не так?
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Как совершенно справедливо сказала уважаемая Элла Александровна Памфилова, товарищ Промес еще молодой футболист, всё у него впереди, отсидит, выйдет на свободу с чистой совестью и продолжит гордо защищать честь любимого "Спартака". Жди, "Спартак", своего любимца!
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Эти высказывания в поддержку насильника и наркодилера какое-то массовое помешательство.
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Ну ошибся человек и что??? Пускай отсидит свой срок и выходит с чистой совестью.....
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От этой что вообще можно ждать?)) спартак головного мозга
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Главное-взяться за голову в нужное время...например за рулём)
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"Каждый мошет ошибиться" - по моему у нас по такому принципу чиновников за коррупцию "судят".
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Этот за голову не возьмется, сколько косячил и не по умнел
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Боже, как же стыдно за наш Спартак!😎
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Комментарий удален модератором
Ответ NIK7478
Комментарий удален модератором
Страна должна знать своих "героев". Интернет всё помнит. Время пройдет, и все ответят за всё.
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Ответ rarog
В жизни каждого человека бывает момент когда он воткнёт нож не в того человека или вложит деньги в неправильный бизнес,или уедет с места ДТП не туда куда надо
А еще певец, какая же разносторонняя личность, нельзя его судить!!
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