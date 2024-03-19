Пловчиха Ефимова о Промесе: «Все люди могут ошибаться, главное – взяться за голову в нужное время. Верим в «Спартак», что у них все будет нормально в чемпионате»

Юлия Ефимова оценила, как потеря Квинси Промеса скажется на «Спартаке».

находится под стражей в ОАЭ, откуда ранее не смог вернуться вместе с командой после зимних сборов. Сообщается, что прокуратура Нидерландов намерена добиваться экстрадиции футболиста – на родине Квинси заочно осужден на 6 лет за участие в контрабанде кокаина и на 1,5 года – за нападение с ножом на родственника.

– Как вам футбольный «Спартак»? Взяли и потеряли Промеса, который остался в ОАЭ.

– Мне кажется, в футболе постоянно какие‑то приключения происходят! Все ведь живые люди, все могут ошибаться. Такое иногда бывает. Главное – взяться за голову в нужное время.

Верим в «Спартак», что у них в чемпионате России все будет нормально, – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию и болельщица красно-белых.

Новая дичь о Промесе: ДТП было до сборов, после он летал в Россию, в «Спартаке» никому не сказал. События и реакции