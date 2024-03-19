Снейдер не дал Промесу и Депаю записать песню в расположении сборной: «На следующий день у нас был матч. Мемфис рассердился, но потом сказал: «Уэс, ты абсолютно прав»

Уэсли Снейдер рассказал, как Квинси Промес и Мемфис Депай проводили свободное время.

«Я столкнулся с этим в сборной Нидерландов. Они увлекались музыкой. Они находили в этом возможность немного расслабиться в период между тренировками и соревнованиями. Так же, как мы играли в карты, они начинали сочинять музыку. Это нужно принять.

Но однажды случилось так, что за день до матча из одной из комнат доносилась громкая музыка. Я пошел посмотреть. Они записывали песню. Они хотели выпустить ее на следующий день. Тогда я сказал: «Ребята, завтра у нас матч, так что занимайтесь этим после паузы на игры сборных».

Они прислушались к этому. Сначала они сказали: «Почему? Это должно быть разрешено». Это тоже должно быть разрешено, но не в том случае, если у вас идет турнир.

рассердился и ушел, но подошел ко мне за завтраком тем утром и сказал: «Уэс, ты абсолютно прав». Песню не выпустили в тот день», – сказал бывший полузащитник сборной Нидерландов в эфире передачи Veronica Offside.

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