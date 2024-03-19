Снейдер не дал Промесу и Депаю записать песню в расположении сборной: «На следующий день у нас был матч. Мемфис рассердился, но потом сказал: «Уэс, ты абсолютно прав»

Теги Спартак сборная Нидерландов по футболу Уэсли Снейдер премьер-лига Россия Атлетико Ла Лига Мемфис Депай Квинси Промес музыка Футбол

Уэсли Снейдер рассказал, как Квинси Промес и Мемфис Депай проводили свободное время.

«Я столкнулся с этим в сборной Нидерландов. Они увлекались музыкой. Они находили в этом возможность немного расслабиться в период между тренировками и соревнованиями. Так же, как мы играли в карты, они начинали сочинять музыку. Это нужно принять.

Но однажды случилось так, что за день до матча из одной из комнат доносилась громкая музыка. Я пошел посмотреть. Они записывали песню. Они хотели выпустить ее на следующий день. Тогда я сказал: «Ребята, завтра у нас матч, так что занимайтесь этим после паузы на игры сборных».

Они прислушались к этому. Сначала они сказали: «Почему? Это должно быть разрешено». Это тоже должно быть разрешено, но не в том случае, если у вас идет турнир.

Мемфис рассердился и ушел, но подошел ко мне за завтраком тем утром и сказал: «Уэс, ты абсолютно прав». Песню не выпустили в тот день», – сказал бывший полузащитник сборной Нидерландов в эфире передачи Veronica Offside. 

Промес выпустил новый рэп-трек: «Судья дал мне 9 лет. Но я не пророню ни слезинки из-за этого дерьма, потому что живу без страха»

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23 комментария
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По краю ходил Снейдер, ведь мог и перо под ребро получить, потом бы его по пакетикам расфасовали и ищи - свищи
+81
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+76
Спас Депая от кичи
+14
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+13
Ответ serginn
Они ее на телефон записывали что ли? Такое по идее в студии делается...
Ну это же рэперы. Этим и на телефон можно.
+14
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+11
Ответ serginn
Они ее на телефон записывали что ли? Такое по идее в студии делается...
В нынешних реалиях , записать песню где бы то ни было очень легко . Ноутбук , Микрофон , звуковая карта + наушники . изи... )
+8
-1
+7
Ответ Beast
По краю ходил Снейдер, ведь мог и перо под ребро получить, потом бы его по пакетикам расфасовали и ищи - свищи
В итоге Промес не стал ему бизнес предлагать
+3
0
+3
Ответ Benjamin
Меня всегда удивляло насколько же футболисты недалекие, ты играешь в сборной, получаешь огромные деньги, зачем тебе песни записывать на сборе?! Делай свою работу, а дома хоть на ушах ходи!
Конкретно на сборах в национальной команде они по доброте душевной, никто им за это не платит
+4
-1
+3
Меня всегда удивляло насколько же футболисты недалекие, ты играешь в сборной, получаешь огромные деньги, зачем тебе песни записывать на сборе?! Делай свою работу, а дома хоть на ушах ходи!
+5
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Ты всё пела? Это дело:
Так поди же, попляши!
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Они ее на телефон записывали что ли? Такое по идее в студии делается...
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Понятно теперь кто отобрал у Снейдера золотой мяч)
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это не мызыка, а маргинальный шлак очередной
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Нарколыга теперь 7,5 лет будет песни записывать. Времени теперь уйма...
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Ответ Pixel 8
DAW можно и на смартфон скачать, например, Soundtrap, рекомендую. Очень простой и дружелюбный интерфейс, довольно много лупов, сэмплов, ваншотов и т.д.
Теперь напиши ещё раз то же самое, только по-русски!
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