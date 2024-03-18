Дуглас Сантос о «Зените» Рио-де-Жанейро: «Команда побеждает благодаря связке российских и бразильских футболистов. Петербург и другие города, где родились игроки – прекрасная смесь»

Дуглас Сантос высказался о большом количестве бразильцев в «Зените».

Защитник «Зенита» прокомментировал слова об ориентации клуба на бразильских футболистов. В марте прошлого года форвард высказался об уходе из клуба: «Понимал, что «Зенит» превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Это неправильно, должен быть костяк россиян. Обратно нет смысла идти, я не бразилец».

В нынешнем сезоне в составе команды из Санкт-Петербурга числится 11 игроков, родившихся в Бразилии. Двое из них – Роберт Ренан и Ду Кейрос – отданы в аренду.

«Если бы их было слишком много, их бы тут не было. Считаю, что все последние годы «Зенит» побеждал и становился чемпионом при командной работе российских и бразильских футболистов. Это классная связка.

А знаете, мне кажется, это прекрасная смесь – Петербург и другие города, в которых родились нынешние футболисты «Зенита». Русские или иностранцы – это неважно. В комбинации этих городов под знаменем «Зенита» мы шестой год подряд придем первыми», – сказал защитник « ».