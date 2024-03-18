Дуглас Сантос о «Зените» Рио-де-Жанейро: «Команда побеждает благодаря связке российских и бразильских футболистов. Петербург и другие города, где родились игроки – прекрасная смесь»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Дуглас Сантос Р-Спорт Футбол

Дуглас Сантос высказался о большом количестве бразильцев в «Зените».

Защитник «Зенита» прокомментировал слова Артема Дзюбы об ориентации клуба на бразильских футболистов. В марте прошлого года форвард высказался об уходе из клуба: «Понимал, что «Зенит» превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Это неправильно, должен быть костяк россиян. Обратно нет смысла идти, я не бразилец».

В нынешнем сезоне в составе команды из Санкт-Петербурга числится 11 игроков, родившихся в Бразилии. Двое из них – Роберт Ренан и Ду Кейрос – отданы в аренду.

«Если бы их было слишком много, их бы тут не было. Считаю, что все последние годы «Зенит» побеждал и становился чемпионом при командной работе российских и бразильских футболистов. Это классная связка.

А знаете, мне кажется, это прекрасная смесь – Петербург и другие города, в которых родились нынешние футболисты «Зенита». Русские или иностранцы – это неважно. В комбинации этих городов под знаменем «Зенита» мы шестой год подряд придем первыми», – сказал защитник «Зенита».

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41 комментарий
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Дуглас как всегда корректен.
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Зенит ничего не нарушает

Регламентом РПЛ разрешено 13 легионеров в заявке. Ограничений по странам нет, как и пункта о том, что иностранные игроки не должны быть из одной страны.

Стартовый состав Зенита на матчи определяется исключительно игровыми качествами футболистов и их функциональной готовностью. Играют лучшие из доступных в заявке.

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Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
Больше 20 подряд чемпионств цска в баскетболе ничего не нарушали или больше 40 подряд побед московских клубов в чемпионате СССР по хоккею? Возможности равные были?
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Какая разница откуда легионеры - главное, чтобы в лимит вписывались.

А Дуглас - красавец, уже легенда Зенита.
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Ответ Dj_dale
Грустно это говорить, но в заявке Зенита сейчас только два человека, родившиеся в СПб. Это вратарь Васютин и Дмитрий Васильев. И всё. Ну и Керж из Кингисеппа. Это на 24 человека.
Ты знаешь сколько играет в "Баварии" уроженцев Мюнхена? Ни одного.
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Ответ Ковид 07.10.52
То что бразильцев-это полбеды, а вот то, что на народные деньги -это беда. а то, что без спроса народа и в один клуб для личной забавы одного типа во главе госкорпорации - это ....
Насчет "клуб для личной забавы" это вам к Спартаку для Заремы.
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А в каком клубе играют одни уроженцы? Таких клубов в мире просто нет. Можно подумать в Спартаке или ЦСКА играют одни россияне. Руководство клуба приглашает тех, кто приносит клубу результат. Если у Зенита это бразильцы, значит будут бразильцы.
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Дзюба считает что нет смысла идти обратно в Зенит? 😂. А я от номинации на Оскар отказался и уступил приз Киллиану Мëрфи
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Ответ Назар Игорь
Ты знаешь сколько играет в "Баварии" уроженцев Мюнхена? Ни одного.
Ну, во-первых, Павлович из Мюнхена. Да и Мюллер Баварец, насколько помню. А во-вторых, причём тут вообще Бавария? Сантос говорит: "Петербург и другие города, в которых родились нынешние футболисты Зенита..." Я пишу, что в Петербурге то из нынешних и не родился никто практически, и это грустно. Из Сан-Пауло трое, а из СПб двое.
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"Если бы их было слишком много - их бы тут не было"

Что-то на уровне Оруэлла
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Ответ Ковид 07.10.52
Нарушали, поэтому противно, что те, кто страдал от этого , стали творить то же безобразие
Ну а кто виноват что в Локомотиве постоянные разборки, смена руководства, непонятные отставки тренеров. Про Спартак можно и не говорить. Вот уже 2 клуба, которые при нормальном руководстве могли бы постоянно бороться за чемпионство
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Ответ Ааааа88888
Нарушали. И это было отвратительно. Почему сейчас это вдруг будет ОК? У меня нет претензий к Зениту, просто без конкуренции хотя бы 2-4 клубов турнир становится менее интересным
Так сейчас 3 клуба за золото борятся. В Италии сколько лет Ювентус доминировал. Бавария до этого и прошлого года в одну калитку 10 лет всех выносила
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В комментариях всё старо, как мир... Горячий подрыв имени пятых точек поклонников москлубов... Значит, верной дорогой идём, товарищи!
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Ответ murzzzzzilka
Связке?😂😂😂 2 россиянина в старте - это связка?:)))
Клаудиньо и Фернандес тоже россияне.
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Ответ Lavochkin12
доставляют шавермные кенты, которые на голубом глазу пытаются лепетать "а что такого, ничего же не нарушается" ))) вы реально настолько не вдупляете или "если я проигнорирую это - оно само исчезнет"? )))
С чего вы взяли, что перед вами кто-то должен оправдываться?
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Ответ мутятя
Скорее Газпром в каком нибудь районе Питера фавелы построит, чем увидим на поле воспитанника Зенита
в лимит вписываемся? так к чему тогда ваша постоянное нытьё?
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Ответ мутятя
Скорее Газпром в каком нибудь районе Питера фавелы построит, чем увидим на поле воспитанника Зенита
а что это за показатель такой свои воспитанники? у вас вот бегают свои, но мимо чемпионств катаетесь
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Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
Ну опять начались разговоры "за справедливость".

Даже во времена СССР при пропагандируемом "всеобщем равенстве" и коммунизме - столичные ведомственные клубы РСФСР и УССР снабжались не в пример лучше остальных.

Как-то это глаз не резало. Особенно болельщикам этих клубов.
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Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
а когда у нас было равное финансирование?
что-то не припомню возмущений от мос команд при ссср)
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Ответ Назар Игорь
Ты знаешь сколько играет в "Баварии" уроженцев Мюнхена? Ни одного.
Комментарий удален модератором
Ответ Назар Игорь
Ты знаешь сколько играет в "Баварии" уроженцев Мюнхена? Ни одного.
Павлович
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