Дуглас Сантос о «Зените» Рио-де-Жанейро: «Команда побеждает благодаря связке российских и бразильских футболистов. Петербург и другие города, где родились игроки – прекрасная смесь»
Дуглас Сантос высказался о большом количестве бразильцев в «Зените».
Защитник «Зенита» прокомментировал слова Артема Дзюбы об ориентации клуба на бразильских футболистов. В марте прошлого года форвард высказался об уходе из клуба: «Понимал, что «Зенит» превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Это неправильно, должен быть костяк россиян. Обратно нет смысла идти, я не бразилец».
В нынешнем сезоне в составе команды из Санкт-Петербурга числится 11 игроков, родившихся в Бразилии. Двое из них – Роберт Ренан и Ду Кейрос – отданы в аренду.
«Если бы их было слишком много, их бы тут не было. Считаю, что все последние годы «Зенит» побеждал и становился чемпионом при командной работе российских и бразильских футболистов. Это классная связка.
А знаете, мне кажется, это прекрасная смесь – Петербург и другие города, в которых родились нынешние футболисты «Зенита». Русские или иностранцы – это неважно. В комбинации этих городов под знаменем «Зенита» мы шестой год подряд придем первыми», – сказал защитник «Зенита».
Регламентом РПЛ разрешено 13 легионеров в заявке. Ограничений по странам нет, как и пункта о том, что иностранные игроки не должны быть из одной страны.
Стартовый состав Зенита на матчи определяется исключительно игровыми качествами футболистов и их функциональной готовностью. Играют лучшие из доступных в заявке.
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А Дуглас - красавец, уже легенда Зенита.
Что-то на уровне Оруэлла
Даже во времена СССР при пропагандируемом "всеобщем равенстве" и коммунизме - столичные ведомственные клубы РСФСР и УССР снабжались не в пример лучше остальных.
Как-то это глаз не резало. Особенно болельщикам этих клубов.
что-то не припомню возмущений от мос команд при ссср)