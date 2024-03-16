Акинфеев о реформе футбола в России: «Я бы начал с академий. Все надо менять, нужен комфорт. В ОАЭ тысячи полей, бесплатных секций – у нас такого нет»
Игорь Акинфеев сказал, что начал бы реформу российского футбола с академий.
«Раньше академии работали замечательно, сборная России была на 6-м месте в рейтинге ФИФА. Ушло старое поколение – произошел провал.
Видимо, надо изменения с академий начинать. Но это заезженная тема. Я был маленький, и все говорили, что надо с академий начинать. Сейчас мне скоро уже 50 лет, и теперь я рассказываю, что надо с академиями что-то делать. Но это правда, это касается всех видов спорта. Приезжайте в регионы, посмотрите, что там творится.
Если бы у меня была возможность что-то изменить, я бы начал с академий. Все полностью надо менять: от полей и раздевалок до тренеров. Человеку нужен комфорт.
Когда мы были в Абу-Даби, я поразился количеству детских площадок; тысячи полей, бесплатных секций. У нас такого нет – это одна из главных проблем», – сказал вратарь ЦСКА.
А знаете, что будет через десять лет?! Будут говорить, что полей нет и ещё чего-то нет.
Тут вспоминается диалог Михалкова из фильма 13
В России ведь такого нет…
А, стоп
А в РФ рента от природных ресурсов делится на граждан? Можно узнать тогда, почему бюджеты на образование и медицину сокращаются три года подряд? Зато спецполк МВД в Москве получает дотации в 10 раз больше, чем в 2012 году (даже с поправкой на инфляцию)
все развалено, ничего не развивается, полей нет, секций нет, воруют
а с другой стороны хвалят президента который 25 лет обещает развивать спорт, дает указы и поручения. бубнеж про "надо начать с детского спорта" мы слышим 25 лет путина у власти, при этом до сих пор почему-то никто не начал а ОАЭ впереди нас за пару лет
кто там в этих т.н. академиях преподаёт ???
чему могут научить люди которые сами ничего не умеют ???