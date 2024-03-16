Акинфеев о реформе футбола в России: «Я бы начал с академий. Все надо менять, нужен комфорт. В ОАЭ тысячи полей, бесплатных секций – у нас такого нет»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Сборная России по футболу детский футбол Чемпионат.com Футбол

Игорь Акинфеев сказал, что начал бы реформу российского футбола с академий.

«Раньше академии работали замечательно, сборная России была на 6-м месте в рейтинге ФИФА. Ушло старое поколение – произошел провал.

Видимо, надо изменения с академий начинать. Но это заезженная тема. Я был маленький, и все говорили, что надо с академий начинать. Сейчас мне скоро уже 50 лет, и теперь я рассказываю, что надо с академиями что-то делать. Но это правда, это касается всех видов спорта. Приезжайте в регионы, посмотрите, что там творится.

Если бы у меня была возможность что-то изменить, я бы начал с академий. Все полностью надо менять: от полей и раздевалок до тренеров. Человеку нужен комфорт.

Когда мы были в Абу-Даби, я поразился количеству детских площадок; тысячи полей, бесплатных секций. У нас такого нет – это одна из главных проблем», – сказал вратарь ЦСКА

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68 комментариев
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Все-таки интересный человеческий мозг, с одной стороны "Надо все менять, ничего не развивается", с другой стороны доверенное лицо президента и "патриот"
+151
-11
+140
Это называется стабильность. Дай бог ещё два срока по 6 лет будет необходимо начинать с академий.
+94
-10
+84
То есть в великой стране кто то не поддержал старое , разрушил и нужно новое? А президент обещает 24 года что это нужно делать с детским спортом и воруют деньги? Ого, Ничего Игорю не будет?
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-6
+57
Сколько лет уже об этом говорят, что полей нет и ещё чего-то нет.
А знаете, что будет через десять лет?! Будут говорить, что полей нет и ещё чего-то нет.
Тут вспоминается диалог Михалкова из фильма 13
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-2
+33
В ОАЭ больше количество природных ресурсов. У них деньги буквально в земле зарыты.

В России ведь такого нет…
А, стоп
+37
-4
+33
Как только выборы закончатся сразу начнут укладывать поля и открывать бесплатные секции. Потерпи, Игорь.
+33
-2
+31
Кто будет платить за всё это, Игорь вернись на землю, поживи хотя бы на 150 тысяч ₽ с ипотекой и двумя, тремя детьми
+26
-1
+25
Ответ Моутиньо оформляет 40
Комментарий скрыт
Угу. Мы видели как президент поступил с конституцией. Как со мной в тюрьме.
+25
-3
+22
Ответ pashko
Все-таки интересный человеческий мозг, с одной стороны "Надо все менять, ничего не развивается", с другой стороны доверенное лицо президента и "патриот"
Беспринципный рекордсмен он
+25
-4
+21
К сожалению проблема намного глубже. Посмотри как в этих самых регионах народ живёт. В каких условиях. А тут ещё и территория расширяется..
+17
-3
+14
Ответ riverman1980
Комментарий скрыт
А для не либерала закрыты знания о том, что на огромной территории России из природных ресурсов есть практически всё? Да и на население эти ресурсы никто не делит, пока "особенное" население пользуется всеми благами по полной, остальные получают крохи и громкие слова о национальном достоянии
+12
0
+12
Ответ riverman1980
Столько хороших и доступных полей как сейчас в стране не было никогда. В одной Москве их больше чем во всей Хорватии вместе взятой. Нет футбольной культуры, тысяч тренеров понимающих в игре, способных разглядеть талантливого игрока и его развить. И это не купишь за деньги, проверено китайцами и теми же арабами на которых ссылается недалекий Игарь. Плюс чисто физиология: футбол игра пластичных южных народов. Немцы до поры до времени компенсировали это физухой и организацией игры, но сейчас проигрывают внутри своей же сборной конкуренцию мигрантам и со всеми своими полями не могут вырастить топового форварда.
Да когда вы поймете что страна не ограничивается вашей жирующей Москвой
+9
0
+9
В подготовке молодых футболистов есть какая-то фундаментальная проблема, и дело не в количестве полей. В Москве живет 10 миллионов человек, огромное количество полей, в каждом дворе практически и точно в каждой школе, академии топ клубов, куча коммерческих секций. Проблема в другом.
+9
-1
+8
Ответ Marcus Dupree
Комментарий скрыт
Так помрём все и не узнаем никогда как без Володьки, да?))
+8
-1
+7
Живу в Дубае. Футбольные поля только при школах. секции все платные. Просто так сходить с сыном по воротами постучать - без вариантов. Баскетбольные площадки есть, футбольных - нет
+7
-2
+5
Все будет, всего лишь нада потерпеть!!1
+7
-3
+4
А что в ОАЭ выросло много хороших футболистов?
+5
-1
+4
Всё нужно начинать с победы над идеологией "Хапну так, чтобы даже внучок шоколадничал". Жадность, постоянная боязнь, что завтра судный день, поэтому надо грести, грести, грести, ведь сейчас настал тот момент, когда я у кормушки, обожрусь, как свинья с украинского хутора. Пока такая идеология в головах абсолютно неважно, кто будет президентом, хоть обнулённый, хоть новый.
+4
-1
+3
Ответ riverman1980
Комментарий скрыт
Вы предлагаете поделить ренту от нефти ОАЭ на число их граждан. Окей.

А в РФ рента от природных ресурсов делится на граждан? Можно узнать тогда, почему бюджеты на образование и медицину сокращаются три года подряд? Зато спецполк МВД в Москве получает дотации в 10 раз больше, чем в 2012 году (даже с поправкой на инфляцию)
+3
0
+3
Ответ Дядя ТУРА
Сколько лет уже об этом говорят, что полей нет и ещё чего-то нет. А знаете, что будет через десять лет?! Будут говорить, что полей нет и ещё чего-то нет. Тут вспоминается диалог Михалкова из фильма 13
"12" только, а так да
+3
0
+3
Все это необходимо, но с другой стороны при убогой инфраструктуре в родной стране игроки из Хорватии играют в топовых чемпионатах и в финалах ЧМ. У нас в первую очередь отсутствует селекция. Никто не ищет таланты во дворах, а выбирают из тех, кого папка привел в футбольную школу. Агенты и игроки пилят гос деньги, высокие зарплаты лавочникам и прочим деревянным мажорам исключают любую мотивацию развиваться. Футбол это большой бизнес, менять ситуацию в нем никому не интересно.
+4
-1
+3
поддержу комментаторов. очень интересно как эти люди избегают когнитивного диссонанса когда об одной и той же вещи говорят сначала что

все развалено, ничего не развивается, полей нет, секций нет, воруют

а с другой стороны хвалят президента который 25 лет обещает развивать спорт, дает указы и поручения. бубнеж про "надо начать с детского спорта" мы слышим 25 лет путина у власти, при этом до сих пор почему-то никто не начал а ОАЭ впереди нас за пару лет
+6
-3
+3
Плюсхантеры отбомбились? Давайте теперь без лозунгов посмотрим. Есть спортшколы, которые берут деньги у государства и воспитывают футболистов. И всё. Но ведь они могут на этих футболистах зарабатывать. Но для этого нужно менять мышление сотрудников этих академий. Тот же Гарик Денисов очень здорово про это рассказывал: все заточено на жестяные кубки и медальки областных первенств, а не на бизнес-процессы.
+4
-1
+3
А толку от этих тысяч полей в оаэ. Что оаэ выиграли?
+4
-2
+2
Игорёк ))) ты в какой стране живёшь то
+4
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Осталось найти на это денег. Ну и климат заодно поменять на "вечное лето". И не забыть, что в очереди ещё хоккеисты, волейболисты, гребцы, боксёры, гонщики Ф-1. Кого ещё забыл?
+3
-1
+2
У украинцев тоже полей нет а качественные игроки появляются гораздо чаще, с учетом размера населения и совсем неприлично чаще. Один Довбик чего стоит, в Реале украинский вратарь, куча игроков в топ чемпионатах. Даже во времена СССР оба полевых игрока обладателя золотых мячей были из УССР, еврокубки ни разу не выигрывала команда из РСФСР, грузины и украинцы. Так что русские просто не умеют играть в футбол. И никакие поля это не изменят.
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да хоть 100500 академий комфортных построй и полстраны в поля футбольные преврати ничего не изменится...
кто там в этих т.н. академиях преподаёт ???
чему могут научить люди которые сами ничего не умеют ???
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Ответ Borsiano
А для не либерала закрыты знания о том, что на огромной территории России из природных ресурсов есть практически всё? Да и на население эти ресурсы никто не делит, пока "особенное" население пользуется всеми благами по полной, остальные получают крохи и громкие слова о национальном достоянии
Перестаньте раскачивать лодку! Надо потерпеть и не бухтеть!
+1
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Потому что у них нефти много! Хотя погодите ка …
+3
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