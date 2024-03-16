Акинфеев о реформе футбола в России: «Я бы начал с академий. Все надо менять, нужен комфорт. В ОАЭ тысячи полей, бесплатных секций – у нас такого нет»

Игорь Акинфеев сказал, что начал бы реформу российского футбола с академий.

«Раньше академии работали замечательно, сборная России была на 6-м месте в рейтинге ФИФА. Ушло старое поколение – произошел провал.

Видимо, надо изменения с академий начинать. Но это заезженная тема. Я был маленький, и все говорили, что надо с академий начинать. Сейчас мне скоро уже 50 лет, и теперь я рассказываю, что надо с академиями что-то делать. Но это правда, это касается всех видов спорта. Приезжайте в регионы, посмотрите, что там творится.

Если бы у меня была возможность что-то изменить, я бы начал с академий. Все полностью надо менять: от полей и раздевалок до тренеров. Человеку нужен комфорт.

Когда мы были в Абу-Даби, я поразился количеству детских площадок; тысячи полей, бесплатных секций. У нас такого нет – это одна из главных проблем», – сказал вратарь .