🔥 «Шериф» обыграл «Реал» в Мадриде – 2:1

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» дома проиграл «Шерифу» (1:2).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
За молдавский клуб забили Жасур Яхшибоев и Себастьян Тилль, отличившийся на 89-й минуте, за «Реал» – Карим Бензема с пенальти.
- Дата проведения
- 28 сентября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал Мадрид –
Куртуа, Начо (Родриго, 66), Милитао, Алаба, Мигель Гутьеррес (Кроос, 66), Вальверде, Каземиро (Модрич, 66), Камавинга, Азар (Йович, 66), Бензема, Винисиус Жуниор.
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Шериф –
Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Траоре, Кастаньеда (Джульен, 78), Коловос (Николов, 90), Аддо, Тилль, Яхшибоев (Бруно, 57).