🔥 «Шериф» обыграл «Реал» в Мадриде – 2:1

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов дома проиграл (1:2).

проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

За молдавский клуб забили и , отличившийся на 89-й минуте, за «Реал» – с пенальти.

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