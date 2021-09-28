🔥 «Шериф» обыграл «Реал» в Мадриде – 2:1

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Шериф Sports.ru Себастьян Тилль Жасур Яхшибоев Футбол

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» дома проиграл «Шерифу» (1:2). 

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

За молдавский клуб забили Жасур Яхшибоев и Себастьян Тилль, отличившийся на 89-й минуте, за «Реал» – Карим Бензема с пенальти.

Реал Мадрид Испания – Шериф Молдова 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
28 сентября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 25 Яхшибоев, 1:1 – 65, пенальти Бензема, 1:2 – 89 Тилль.
Реал МадридКуртуа, Начо (Родриго, 66), Милитао, Алаба, Мигель Гутьеррес (Кроос, 66), Вальверде, Каземиро (Модрич, 66), Камавинга, Азар (Йович, 66), Бензема, Винисиус Жуниор.
ШерифАтанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Траоре, Кастаньеда (Джульен, 78), Коловос (Николов, 90), Аддо, Тилль, Яхшибоев (Бруно, 57).
Предупреждения:
Арболеда (17), Каземиро (39), Аддо (45), Дуланто (46), Йович (81), Тилль (90).

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