Абаскаль продолжит работу в «Спартаке». Вопрос о его отставке пока не стоит (Metaratings.ru)
Вопрос об увольнении Гильермо Абаскаля из «Спартака» пока не стоит.
Как пишет Metaratings.ru, Абаскаль продолжит работу в «Спартаке», вопрос о его отставке пока не стоит. Испанец будет готовить команду к предстоящим матчам весенней части сезона.
Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года. Московский клуб занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ.
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