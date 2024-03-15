Абаскаль продолжит работу в «Спартаке». Вопрос о его отставке пока не стоит (Metaratings.ru)

Вопрос об увольнении Гильермо Абаскаля из «Спартака» пока не стоит.

Как пишет Metaratings.ru, Абаскаль продолжит работу в « », вопрос о его отставке пока не стоит. Испанец будет готовить команду к предстоящим матчам весенней части сезона.

тренирует «Спартак» с лета 2022 года. Московский клуб занимает 6-е место в таблице Мир .

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