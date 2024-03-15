Абаскаль продолжит работу в «Спартаке». Вопрос о его отставке пока не стоит (Metaratings.ru)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Гильермо Абаскаль Футбол

Вопрос об увольнении Гильермо Абаскаля из «Спартака» пока не стоит.

Как пишет Metaratings.ru, Абаскаль продолжит работу в «Спартаке», вопрос о его отставке пока не стоит. Испанец будет готовить команду к предстоящим матчам весенней части сезона.

Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года. Московский клуб занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ.

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49 комментариев
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уже третий раз увольняют и никак
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Ну и ладушки. Все команды могут быть спокойны
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Антифедунизм. 18 тренеров за 20 лет, а теперь Абаскаля будем 10 лет выгонять)))))
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Шикарная новость для всех любителей футбола России.
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это писец
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"Это просто праздник какой-то."
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Руководство всё устраивает. Еще и премии всем выпишут по итогам года!
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Надежда только в том что это metaratings...., но если вдруг правда, то идиоты, все кто там в руководстве решения принимают, а точнее не принимают, и на команду просто забили. Засуньте себе своего Абаскаля думаю понятно куда, с планшетом поперек
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Мостовой пошёл в аптеку за валидолом. Он такой подлости от руководства Спартака не перенесёт.
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Ура.Будет и дальше радовать болельщиков страны.
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Ответ Jurgen Klinsmann
по сути ничего такого за что можно было бы уволить после паузы не произошло. только поражение от факела, в двух других играх сыграли нормально. откуда это нагнетание непонятно.
За весну не произошло, а за 2 года?)) весенний провалище прошлого года и 6 место в этом. Все это на фоне полного отсутствия игры, деградация игроков, систематические проблемы, которые не решаются месяцами. Это ли не веские причины выгнать его?
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Бомбежка Мостового через 3, 2, 1....
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по сути ничего такого за что можно было бы уволить после паузы не произошло. только поражение от факела, в двух других играх сыграли нормально. откуда это нагнетание непонятно.
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ну тогда пока,до лета
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Кузьмич и Борзыкин негодуют! :)
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Десятки раз мы это слышали. Семь пятниц на неделе, завтра проснусь а Рыжий уволен. Мы умеем
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Журналисты потирают руки и спешно звонят мостовому по этому поводу
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А я же говорил, что его уволят после матча с Оренбургом! В сезоне 2029-2030
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Ну слава яйцам,представление продолжается
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Ответ Mixos Demid
Просто у Спартака к новому тренеру очень серьезные требования - судимость за особо тяжкое преступление. Ну там убийство или хотя бы похищение людей. Амарал пока не может найти.
А-а-а-! Пацталом!
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Ответ And Justice for All
Бомбежка Мостового через 3, 2, 1....
Не бомбёжка, а чеканка
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Ответ pav11k
Не понимаю ставку на иностранных тренеров. Костяк игроков русский, а тренер из-за рубежа. Ну, если не сейчас, то по окончании сезона все равно на выход. Если нет, очень плохо
Да по фиг откуда тренер, главное адекватный и квалифицированный, пусть даже не топ, топы и не поедут. Но не это же чудище
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Да и пусть канело работает. С его уходом многое не поменяется. Видимо дело не в нём.
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Ну, слава Богу!! Ждем всем миром Мостового. Держись, рыжий!!!
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Ну не стоит, так не стоит🤷
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Халявные очки для всех команд, кайф!
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Как там с лицом у царя? Кто видел?
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Ответ sergio_lunatico
да вы чего, с ума сошли? он даже в футбол не играл а Мостовой — играл!
Да играл вроде ,но в Сельте не играл и Реалу не забивал)))
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Получается ,Карпов 🤡?😁
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... но уже поднимается
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