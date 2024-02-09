Абаскаль не хочет подписывать опорника в «Спартак», несмотря на позицию Амарала. Спортивный директор пытается переубедить тренера (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Гильермо Абаскаль Томаш Амарал Футбол

Гильермо Абаскаль не хочет подписывать опорника в «Спартак».

По данным Metaratings.ru, главный тренер «Спартака» холоден к идее подписания в команду опорного полузащитника, на чем настаивает новый спортивный директор клуба Томаш Амарал.

Подчеркивается, что Абаскаль иначе видит футбол «Спартака» и отмечает, что опорному хавбеку при нынешней схеме нет места. Амарал пытается убедить тренера в обратном.

Ранее сообщалось, что «Спартак» интересуется 21-летним опорником «Боки» Фернандесом.

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59 комментариев
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Есть же Максименко, зачем еще один опорник?
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Зачем покупать опорника, там играет Литвинов и в целом неплохо справляется.
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А ведь у Спартака позиция опорной зоны уже давно самая проблемная.
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Странная позиция тренера. Опорника у нас давно нет. Ближе всего к этой позиции Литвинов. Но он молод, травмы.
Опять же новость может быть не точная. Может он не хочет конкретного игрока. К примеру , какой бы тренер отказался от игрока уровня Барриоса?
+14
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+11
Честно говоря, для схемы 4-4-2 игроки больше не нужны. Как минимум до проведения чистки состава.
А для схемы 4-3-3 или 4-2-3-1, видимо, не нужен сам Абаскаль, т.к. у него не получается.
+10
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+7
Ответ Владимир Молявин
Комментарий скрыт
Мартинс не опорник по своему функционалу,а больше бокс-ту-бокс.классического опорника в Спартаке нет примерно с времён Моцарта )))
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Спроси Анчелотти, нужно ли ему усиление. Уверен, ответит утвердительно. А этого ноунейма все устраивает. Пора домой.
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+4
Сами придумали новость, чтоб ее потом и опровергнуть.
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+3
Ответ Marina_Greta
А ведь у Спартака позиция опорной зоны уже давно самая проблемная.
Есть Литвинов, Пруцев, Мартинс, Умяров.
+12
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+3
Ответ Вячеслав Припузов
Я уже туда не лезу особо)))
В таком случае, вы молодец 😊 ну я же ничего плохого не пишу и всегда стараюсь адекватно и конструктивно общаться, вне зависимости от клубных предпочтений)
+5
-3
+2
Ответ dimonivanov
Только если от Мартинса избавляться при этом, и только если реально сильный опорник. Средних игроков на эту позицию и так хватает
Мартинс - бокс-ту-бокс, навыков опорника у него нет.
+1
0
+1
Ответ Евгений Семенченко
Мартинс не опорник по своему функционалу,а больше бокс-ту-бокс.классического опорника в Спартаке нет примерно с времён Моцарта )))
где-то плачет Фернандо
+2
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+1
Ответ Spartakus1984
При 4-4-2 нужен атакующий полузащитник(распасовщик)
Как раз при 4-4-2 он и не нужен особо, т.к. есть второй нап, функцию распасовки частично берёт на себя.
Нужен он при 4-3-3 или 4-2-3-1 и у нас сейчас такого нет - Игнатьев не тянет, Мозес на пенсии (да и не его это позиция), Медина не умеет.
Теоретически есть Зорин, но его уровень неизвестен.
+3
-2
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Ответ redwhiteteam
Странная позиция тренера. Опорника у нас давно нет. Ближе всего к этой позиции Литвинов. Но он молод, травмы. Опять же новость может быть не точная. Может он не хочет конкретного игрока. К примеру , какой бы тренер отказался от игрока уровня Барриоса?
Литвинову не хватает конкретики. Он застрял между двумя позициями и ни там, ни сям не может сыграть так, чтобы было видно, что позиция его и она закрыта. Как ЦЗ ему не хватает мяса, надёжности и навыков, как опорнику - скорости и чёткости в отборе. Парень хороший, но боюсь, что с ним по итогу выйдет, как с Павленко, который тоже провел всю спартаковскую карьеру без определённого амплуа, проигрывая конкуренцию чистым спецам.
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Ответ Igor Ryabchikov
Зачем покупать опорника, там играет Литвинов и в целом неплохо справляется.
так он литвинова куда угодно ставит кроме опорки
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Ответ Моё Моя
Есть Литвинов, Пруцев, Мартинс, Умяров.
Умяров привоз номер один,в дубль его....
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Переживаю за Спартак давно, еще со времен Павленко, Пьянович, Тамаш. Стресс из-за проигрыша Киеву, обида за вторые места при Карпине и наконец-то долгожданное чемпионство при Каррере.
Абаскаль пришел, игра в атаку интересно было, но Спартаку нужен результат и тренера нужно менять, хоть мое мнение каждому тренеру нужно время.
Зачем брать иностранного спортивного директора, если РПЛ еще несколько лет не будет в еврокубках, нужно сосредоточиться на своем рынке, перекупать у конкурентов, за деньги Угальде можно было купить Гарре с Миранчуком. И тд искать игроков в РПЛ.
Состав у Спартака хороший, нужен тренер сильный.
Карпин, даже Слуцкий с этим составом боролись бы за чемпионство.
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Я не фанат Спартака, но опять скажу: хотите видеть клуб в реальной борьбе за чемпионство - увольте, наконец, этого испанского ноунейма, который приехал сюда учиться, да и резюме свое подправить! У него не получается быть тренером топ-клуба!
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Добром не кончится.
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Абаскаль пытается предотвратить амаральный грабеж))
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Рыжий неправ. Сильно неправ.
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Ответ DoDidDone
Да, я помню расстановку при Романцеве. Но если в 2024-м играть ромбом, то не нужны почти все наши атакующие крайки - Зиньковский, Бонгонда, Медина - не получится их в ромб запихнуть, т.к. они вообще не про оборону. В атаке Соболев, Угальде, Промес и Игнатов (или Мелёшин), потом 10-ка, опорник, а по краям ромба игроки типа Мартинса, Пруцева и Зобнина - с объёмом.
И вообще, что 4-4-2, что ромб, это всё схемы "для бедных". Почти все команды лидеры своих чемпионатов играют 4-3-3, с вариациями на 3-4-3, т.к. это даёт максимум возможностей для контроля. И нам того же желаю.
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Ответ Spartakus1984
Так играл Спартак Романцева 4-4-2 с распаковщиком в роли Титова. Одно ясно что под Угальде нужен плеймейкер иначе он будет как в матче с Ростовом просто бегать без мяча. Хотя конечно нужно посмотреть его в связке с Соболевым.
Да, я помню расстановку при Романцеве.
Но если в 2024-м играть ромбом, то не нужны почти все наши атакующие крайки - Зиньковский, Бонгонда, Медина - не получится их в ромб запихнуть, т.к. они вообще не про оборону.
В атаке Соболев, Угальде, Промес и Игнатов (или Мелёшин), потом 10-ка, опорник, а по краям ромба игроки типа Мартинса, Пруцева и Зобнина - с объёмом.
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Он что чокнутый, солист твой? ©
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Ответ DoDidDone
Честно говоря, для схемы 4-4-2 игроки больше не нужны. Как минимум до проведения чистки состава. А для схемы 4-3-3 или 4-2-3-1, видимо, не нужен сам Абаскаль, т.к. у него не получается.
При 4-4-2 нужен атакующий полузащитник(распасовщик)
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господи,ну когда рыжего уберут,похоже этот сезон,он хочет окончательно угробить
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Ответ Igor Ryabchikov
Зачем покупать опорника, там играет Литвинов и в целом неплохо справляется.
И что Литвинов, прям такой уровень якобы... Да и форсмажорные ситуации никто не отменял. А здоровая конкуренция пойдёт только на пользу
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Ответ Demetrio-77
2007 год. Зачем нам правый защитник, у нас же есть Шишкин! 2008 год. Зачем нам левый защитник, у нас же есть Иванов и Кудряшов 2009 год. Зачем нам левый полузащитник, у нас же есть Яковлев! 2010 год. Зачем нам крайние защитники, у нас же есть Паршивлюк и Макеев! 2011-12. Зачем нам центральный защитник, у нас же есть Брызгалов! 2012-14. Зачем нам десятка, у нас же есть Ананидзе! 2014-15. Зачем нам нападающий, у нас же есть Ме... Денис Давыдов! 2015-16. Зачем нам крайний полузащитник, у нас же есть Зуев! 2016-18. Зачем нам центральный защитник, у нас же есть Кутепов! 2018-21. Зачем нам вратарь, у нас же есть Максименко! 2018-21. Зачем нам правый защитник, у нас же есть Коля Рассказов! 2019-20. Зачем нам 10-ка, у нас же есть Бакаев! 2020-21. Зачем нам центральный защитник, у нас же есть Паша Маслов!
А причем тут все эти игроки? Я про них ничего никогда не говорил.
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Ответ Igor Ryabchikov
Зачем покупать опорника, там играет Литвинов и в целом неплохо справляется.
2007 год. Зачем нам правый защитник, у нас же есть Шишкин!
2008 год. Зачем нам левый защитник, у нас же есть Иванов и Кудряшов
2009 год. Зачем нам левый полузащитник, у нас же есть Яковлев!
2010 год. Зачем нам крайние защитники, у нас же есть Паршивлюк и Макеев!
2011-12. Зачем нам центральный защитник, у нас же есть Брызгалов!
2012-14. Зачем нам десятка, у нас же есть Ананидзе!
2014-15. Зачем нам нападающий, у нас же есть Ме... Денис Давыдов!
2015-16. Зачем нам крайний полузащитник, у нас же есть Зуев!
2016-18. Зачем нам центральный защитник, у нас же есть Кутепов!
2018-21. Зачем нам вратарь, у нас же есть Максименко!
2018-21. Зачем нам правый защитник, у нас же есть Коля Рассказов!
2019-20. Зачем нам 10-ка, у нас же есть Бакаев!
2020-21. Зачем нам центральный защитник, у нас же есть Паша Маслов!
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Во-первых, источник информации не заслуживает никакого доверия.
Во-вторых, лично я не уверен, что Абаскаль сам знает, в какой футбол и по какой схеме должен играть Спартак.
А в-третьих, не совсем понятно, зачем сейчас кого-то покупать, если можно отложить покупки до лета, уже под нового, квалифицированного тренера?
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