Абаскаль не хочет подписывать опорника в «Спартак», несмотря на позицию Амарала. Спортивный директор пытается переубедить тренера (Metaratings)
Гильермо Абаскаль не хочет подписывать опорника в «Спартак».
По данным Metaratings.ru, главный тренер «Спартака» холоден к идее подписания в команду опорного полузащитника, на чем настаивает новый спортивный директор клуба Томаш Амарал.
Подчеркивается, что Абаскаль иначе видит футбол «Спартака» и отмечает, что опорному хавбеку при нынешней схеме нет места. Амарал пытается убедить тренера в обратном.
Ранее сообщалось, что «Спартак» интересуется 21-летним опорником «Боки» Фернандесом.
Опять же новость может быть не точная. Может он не хочет конкретного игрока. К примеру , какой бы тренер отказался от игрока уровня Барриоса?
А для схемы 4-3-3 или 4-2-3-1, видимо, не нужен сам Абаскаль, т.к. у него не получается.
Нужен он при 4-3-3 или 4-2-3-1 и у нас сейчас такого нет - Игнатьев не тянет, Мозес на пенсии (да и не его это позиция), Медина не умеет.
Теоретически есть Зорин, но его уровень неизвестен.
Абаскаль пришел, игра в атаку интересно было, но Спартаку нужен результат и тренера нужно менять, хоть мое мнение каждому тренеру нужно время.
Зачем брать иностранного спортивного директора, если РПЛ еще несколько лет не будет в еврокубках, нужно сосредоточиться на своем рынке, перекупать у конкурентов, за деньги Угальде можно было купить Гарре с Миранчуком. И тд искать игроков в РПЛ.
Состав у Спартака хороший, нужен тренер сильный.
Карпин, даже Слуцкий с этим составом боролись бы за чемпионство.
Но если в 2024-м играть ромбом, то не нужны почти все наши атакующие крайки - Зиньковский, Бонгонда, Медина - не получится их в ромб запихнуть, т.к. они вообще не про оборону.
В атаке Соболев, Угальде, Промес и Игнатов (или Мелёшин), потом 10-ка, опорник, а по краям ромба игроки типа Мартинса, Пруцева и Зобнина - с объёмом.
2008 год. Зачем нам левый защитник, у нас же есть Иванов и Кудряшов
2009 год. Зачем нам левый полузащитник, у нас же есть Яковлев!
2010 год. Зачем нам крайние защитники, у нас же есть Паршивлюк и Макеев!
2011-12. Зачем нам центральный защитник, у нас же есть Брызгалов!
2012-14. Зачем нам десятка, у нас же есть Ананидзе!
2014-15. Зачем нам нападающий, у нас же есть Ме... Денис Давыдов!
2015-16. Зачем нам крайний полузащитник, у нас же есть Зуев!
2016-18. Зачем нам центральный защитник, у нас же есть Кутепов!
2018-21. Зачем нам вратарь, у нас же есть Максименко!
2018-21. Зачем нам правый защитник, у нас же есть Коля Рассказов!
2019-20. Зачем нам 10-ка, у нас же есть Бакаев!
2020-21. Зачем нам центральный защитник, у нас же есть Паша Маслов!
Во-вторых, лично я не уверен, что Абаскаль сам знает, в какой футбол и по какой схеме должен играть Спартак.
А в-третьих, не совсем понятно, зачем сейчас кого-то покупать, если можно отложить покупки до лета, уже под нового, квалифицированного тренера?