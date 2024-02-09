Абаскаль не хочет подписывать опорника в «Спартак», несмотря на позицию Амарала. Спортивный директор пытается переубедить тренера (Metaratings)

Гильермо Абаскаль не хочет подписывать опорника в «Спартак».

По данным Metaratings.ru, главный тренер « » холоден к идее подписания в команду опорного полузащитника, на чем настаивает новый спортивный директор клуба .

Подчеркивается, что иначе видит футбол «Спартака» и отмечает, что опорному хавбеку при нынешней схеме нет места. Амарал пытается убедить тренера в обратном.

Ранее сообщалось, что «Спартак» интересуется 21-летним опорником «Боки» Фернандесом.