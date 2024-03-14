Фанаты «Локо» освистали Дзюбу и скандировали нецензурные кричалки после незабитого пенальти в матче с «Балтикой»
Болельщики «Локомотива» освистали Артема.
После незабитого пенальти в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Балтики» (1:1) форварда «Локомотива» освистали болельщики железнодорожников и скандировали содержащие ненормативную лексику кричалки.
«Локомотив» проиграл «Балтике» в серии пенальти со счетом 6:7. Дзюба не реализовал 11-метровый при счете 4:3.
паровозы будут теперь через путь регионов или всё уже закончили ?
Если без смеха, то в общем то отличная карьера и вот так под конец футбольной жизни самому себе все обгадить. В Китай нужно, к дружку своему по слабоумию.
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Миша Г