Фанаты «Локо» освистали Дзюбу и скандировали нецензурные кричалки после незабитого пенальти в матче с «Балтикой»

Болельщики «Локомотива» освистали Артема.

После незабитого пенальти в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Балтики» (1:1) форварда « » освистали болельщики железнодорожников и скандировали содержащие ненормативную лексику кричалки.

«Локомотив» проиграл «Балтике» в серии пенальти со счетом 6:7. Дзюба не реализовал 11-метровый при счете 4:3.