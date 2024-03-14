Фанаты «Локо» освистали Дзюбу и скандировали нецензурные кричалки после незабитого пенальти в матче с «Балтикой»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Футбол

Болельщики «Локомотива» освистали Артема.

После незабитого пенальти в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Балтики» (1:1) форварда «Локомотива» освистали болельщики железнодорожников и скандировали содержащие ненормативную лексику кричалки.

«Локомотив» проиграл «Балтике» в серии пенальти со счетом 6:7. Дзюба не реализовал 11-метровый при счете 4:3.

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53 комментария
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Пора Дзюбе к Криду на стс. Можно и Галактионова прихватить
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Ответ Stas Politik
Комментарий скрыт
Ну а-то. Ведь на матч "Локомотив-Балтика" спецом ультрас Спартака пришёл
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помню на стадионе включали интершум,когда гадости говорили про Смородскую
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##ю#а!
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+15
Говорят среди болел был замечен Гризманн, который кричал, что Дзюба ссыкун
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+14
о Дзюбе хорошо только в Ростове)
+12
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Надо не Дзюбу освистывать, а того кто его на поле выпускает.
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Согласен с болельщиками Локо,ну если ты не тянешь,скажи честно,бэйдж на стол и в кинематограф
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Ответ Оригинальный Ник
Комментарий удален модератором
Кого он тащит? Тебя? Ты матч то смотрел?
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Ответ 9wkbc9rjcb
Комментарий скрыт
Его в игре нет. Только обрезы и привозы.
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Шо, опять?)
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Как говорили знающие люди, с Дзюбой контракт надо подписывать строго на один сезон, тогда он выдает свой максимум. В противном случае он перестает играть просто. Что мы и наблюдаем сейчас регулярно.
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Просто Дзюба днище,я был на матче и это позор,не забить столько раз
+5
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+4
Ответ Дмитрий9779
Путь регионов.
благодарю 🙏
+4
0
+4
а скажите пожалуйста
паровозы будут теперь через путь регионов или всё уже закончили ?
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0
+4
думаю дюбе глубоко,он полностью руководит Локо ,а физрук на подхвате.
+8
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+4
Не мешайте артемки он на канале пятница прячеться за 500 к а вы его играть заставляете
+4
-1
+3
Ответ ulanov.vladislav95@list.ru
а скажите пожалуйста паровозы будут теперь через путь регионов или всё уже закончили ?
Путь регионов.
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Ответ Оригинальный Ник
Комментарий удален модератором
тащит на дно ?
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Ишь негодяи какие))
Если без смеха, то в общем то отличная карьера и вот так под конец футбольной жизни самому себе все обгадить. В Китай нужно, к дружку своему по слабоумию.
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Заслуженно!"первый" потсамоотдаче.
+4
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+3
Ответ NIK7478
Как говорили знающие люди, с Дзюбой контракт надо подписывать строго на один сезон, тогда он выдает свой максимум. В противном случае он перестает играть просто. Что мы и наблюдаем сейчас регулярно.
Так оно и есть. Вся его карьера, за исключением короткого отрезка в Зените, это постоянные попытки доказать всем, что он действительно хороший игрок. Примеры Арсенала или Ростова доказывают, что мотивации Артема обычно хватает на половину сезона или сезон. На второй год, после заключения долгосрочного контракта, Дзюба считает, что всем уже все доказал и можно перестать играть
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А в голове один мотив...
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Артёму надо напечатать наконец футболку, как у Балотелли
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Освистывать надо тот, кто поставил его на серию. С его дикой статистикой пенальти.
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Ответ 9wkbc9rjcb
Комментарий скрыт
Это из серии
Смолов в 2018: "Майкл Джордан тоже не всегда забрасывал штрафные броски"
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Комментарий удален модератором
Ответ LAOWAI
на стс дзюбу , спрятать и не найти до конца чемпа ! Ну и тренеришку галактионова заодно вообще потерять !
Меня легко найти, трудно потерять и невозможно забыть !))
Миша Г
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Ответ Контрольный выстрел
Ишь негодяи какие)) Если без смеха, то в общем то отличная карьера и вот так под конец футбольной жизни самому себе все обгадить. В Китай нужно, к дружку своему по слабоумию.
А раньше то конфликтов и посредственной формы у него не бывало... "под конец карьеры" ))
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Ответ Александр Чижов
Не мешайте артемки он на канале пятница прячеться за 500 к а вы его играть заставляете
Спасибо за напоминание) надо посмотреть))
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