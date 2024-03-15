Акинфеев об антирекордной серии в ЛЧ: «Задевало временами. Но я понимал, что в каждом матче все ждут пропущенного, чтобы обосрать»
Игорь Акинфеев высказался об антирекордной серии в еврокубковых матчах.
Вратарь ЦСКА пропускал голы на протяжении 43 матчей основного турнира Лиги чемпионов (без учета квалификации). Серия продлилась 11 лет и прервалась 22 ноября 2017 года в домашнем матче против «Бенфики» (2:0).
«Пять лучших своих матчей в еврокубках не назову.
Я всегда только один называю – с «Арсеналом» в 2006 году, после которого моя серия в Лиге чемпионов и началась. Это был не мой лучший матч, а лучшие ворота у нас тогда были, все их облетало.
Мы тогда, кстати, играли почти на Хэллоуин. Видимо, тогда кто-то меня и проклял.
Слава богу, что я на ту серию спокойно реагировал. Да, временами задевало. Но я прекрасно понимал, что в каждом матче все ждут, когда я пропущу, чтобы меня обосрать», – рассказал вратарь ЦСКА.
Они бы рассказали об этом нам в комментах, но долларовым миллионерам есть чем развлечься в пятницу вечером.
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Да, да, все помнят как он психовал на поле и орал на защитников
Хотя понятно, что большинство соскочило бы на пятом-шестом матче.