Акинфеев об антирекордной серии в ЛЧ: «Задевало временами. Но я понимал, что в каждом матче все ждут пропущенного, чтобы обосрать»

Игорь Акинфеев высказался об антирекордной серии в еврокубковых матчах.

Вратарь ЦСКА пропускал голы на протяжении 43 матчей основного турнира чемпионов (без учета квалификации). Серия продлилась 11 лет и прервалась 22 ноября 2017 года в домашнем матче против «Бенфики» (2:0).

«Пять лучших своих матчей в еврокубках не назову.

Я всегда только один называю – с « » в 2006 году, после которого моя серия в Лиге чемпионов и началась. Это был не мой лучший матч, а лучшие ворота у нас тогда были, все их облетало.

Мы тогда, кстати, играли почти на Хэллоуин. Видимо, тогда кто-то меня и проклял.

Слава богу, что я на ту серию спокойно реагировал. Да, временами задевало. Но я прекрасно понимал, что в каждом матче все ждут, когда я пропущу, чтобы меня обосрать», – рассказал вратарь ЦСКА.