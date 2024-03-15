Акинфеев об антирекордной серии в ЛЧ: «Задевало временами. Но я понимал, что в каждом матче все ждут пропущенного, чтобы обосрать»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Лига чемпионов УЕФА Чемпионат.com брань Футбол

Игорь Акинфеев высказался об антирекордной серии в еврокубковых матчах.

Вратарь ЦСКА пропускал голы на протяжении 43 матчей основного турнира Лиги чемпионов (без учета квалификации). Серия продлилась 11 лет и прервалась 22 ноября 2017 года в домашнем матче против «Бенфики» (2:0).

«Пять лучших своих матчей в еврокубках не назову.

Я всегда только один называю – с «Арсеналом» в 2006 году, после которого моя серия в Лиге чемпионов и началась. Это был не мой лучший матч, а лучшие ворота у нас тогда были, все их облетало.

Мы тогда, кстати, играли почти на Хэллоуин. Видимо, тогда кто-то меня и проклял.

Слава богу, что я на ту серию спокойно реагировал. Да, временами задевало. Но я прекрасно понимал, что в каждом матче все ждут, когда я пропущу, чтобы меня обосрать», – рассказал вратарь ЦСКА.

29 комментариев
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Благодаря Конифею были ржачные комментарии тогда в спортсе)
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А ведь есть люди, которые озолотились, ставя на это.
Они бы рассказали об этом нам в комментах, но долларовым миллионерам есть чем развлечься в пятницу вечером.
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"Слава богу, что я на ту серию спокойно реагировал. Да, временами задевало"
...
Да, да, все помнят как он психовал на поле и орал на защитников
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+22
Знатно тогда покуражились в комментариях, весело было. А вот сейчас другая серия получилась - без лиги чемпионов, и неизвестно сколько она продлится. И уже не так смешно...
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Ответ космонавт на дереве
"Слава богу, что я на ту серию спокойно реагировал. Да, временами задевало" ... Да, да, все помнят как он психовал на поле и орал на защитников
Или: "Я с позитивом и юмором к этому отношусь... НО ЗАТО Я В ЛЧ ИГРАЮ, А ТЫ С ЖИГУЛЁВСКИМ НА ДИВАНЕ НА МЕНЯ СМОТРИШЬ!!!"
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Ответ Алексей Горланов
А ведь есть люди, которые озолотились, ставя на это. Они бы рассказали об этом нам в комментах, но долларовым миллионерам есть чем развлечься в пятницу вечером.
Так там коэф наверно был каждый раз нулевой, это же было самое ожидаемое событие всегда
+17
-5
+12
Ответ Born is the King
Благодаря Конифею были ржачные комментарии тогда в спортсе)
Да. Особенно запомнилось, когда с Вольфсбургом играли. Счет 0:0 пару минут до конца матча, команды уже спокойно доигрывали, уже почти никто не верил, что пропустит и тут Акинфеев после простого прострела в свои ворота мяч заносит
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+10
Легендарная серия, жаль что прервалась
+12
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+6
Эх, золотое было время, вся страна смотрела этот сериал
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Ответ Алексей Горланов
А ведь есть люди, которые озолотились, ставя на это. Они бы рассказали об этом нам в комментах, но долларовым миллионерам есть чем развлечься в пятницу вечером.
Эти люди, скорее всего, по классике всё слили в других экспрессах
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Убойная серия, по факту навряд ли кто её превзойдет.
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Легенда#43
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Желали обосраться, что бы снова обосрать. В общем, обосранцы. 😁
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Это проблемами не только вратаря, но и деревянных защитников, а мы помним кто там был)
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Все ждали, что пропустишь и всегда дожидались! Что плохого?
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Ответ Born is the King
Благодаря Конифею были ржачные комментарии тогда в спортсе)
Недавно видел в комментах одного у которого ник про эту серию.
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ну тут есть и обратная сторона, немногие столько играли в лиге чемпионов целых 75, легенда
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Ответ Алексей Горланов
А ведь есть люди, которые озолотились, ставя на это. Они бы рассказали об этом нам в комментах, но долларовым миллионерам есть чем развлечься в пятницу вечером.
Конечно, есть, станочник же часто в плюсе.
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Помню, считали, какой бы был выигрыш, если ставить на пропущенный гол ЦСКА с Акинфеевым в воротах и переставлять выигрыш на следующий матч. В общем, начав с тысячи рублей, под конец серии можно было стать долларовым миллионером )

Хотя понятно, что большинство соскочило бы на пятом-шестом матче.
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Сам виноват
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Там чудили не только конифей, там деревянные берёзы да игнашевич такие привозы устраивали- мама не горюй. То в своего пнет- и мяч в свои ворота залетит, то ещё что. Умора
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Все ждали, и ты 43 раза не подводил. Помню как весело было здесь в коментах. Настоящее единение всей страны! )
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Мы тогда, кстати, играли почти на Хэллоуин. Видимо, тогда кто-то меня и проклял.-Все так, Игорян, дело вообще не в тебе, чисто проклятье. Филимонов не даст соврать, ему как то в перчатки жидко накакали, мяч удержать не смог
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Стабильность - признак класса)
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Не обсерайся - да не обосран будешь.
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Легенда № 43
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