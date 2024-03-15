Гвардиола о «Реале» в ЛЧ: «Ман Сити» будет играть с королями турнира третий год подряд. Это уже похоже на традицию»
Пеп Гвардиола назвал «Реал» королями Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» встретится с испанским клубом в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«У нас нет другого выбора. Это уже похоже на традицию: третий год подряд мы будем играть с королями этого турнира.
Надеюсь, мы подойдем к этим матчам в хороший момент.
Жеребьевка – это то, что нельзя контролировать, и если люди говорят, что она легкая, то потому, что недооценивают соперников», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
«Реал» – «Сити» уже в 1/4 финала ЛЧ! «Бавария» на «Арсенал», «Барса» с «ПСЖ»
Впереди два великолепных матча в исполнении величайших игроков!
Читай внимательно)
Вот это была бы битва так битва!
Роналду безусловно вписал свое имя золотыми буквами в историю Мадрида. Но мне смешно читать, когда Вы пытаетесь манипулировать и приподносить это только с величием этого игрока, принижая заслуги остальной всей команды в общем успехе. Футбол - не индивидуальный вид спорта, а командный.
После сборных будет личка МС-Арс, а потом через 2 дня тур + выходные тур + ЛЧ в будни.
Тут многое будет решать доступность игроков после сборных и во время этого безумного родео.
С 31 марта по 20 апреля 7 матчей у горожан:
Арсенал
Астон Вилла
Кристал Пэлас выезд
Реал выезд
Лутон
Реал
Тоттенхэм выезд