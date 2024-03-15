Гвардиола о «Реале» в ЛЧ: «Ман Сити» будет играть с королями турнира третий год подряд. Это уже похоже на традицию»

Пеп Гвардиола назвал «Реал» королями Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» встретится с испанским клубом в четвертьфинале .

«У нас нет другого выбора. Это уже похоже на традицию: третий год подряд мы будем играть с королями этого турнира.

Надеюсь, мы подойдем к этим матчам в хороший момент.

Жеребьевка – это то, что нельзя контролировать, и если люди говорят, что она легкая, то потому, что недооценивают соперников», – сказал главный тренер « » .

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