Гвардиола о «Реале» в ЛЧ: «Ман Сити» будет играть с королями турнира третий год подряд. Это уже похоже на традицию»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола назвал «Реал» королями Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» встретится с испанским клубом в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«У нас нет другого выбора. Это уже похоже на традицию: третий год подряд мы будем играть с королями этого турнира.

Надеюсь, мы подойдем к этим матчам в хороший момент.

Жеребьевка – это то, что нельзя контролировать, и если люди говорят, что она легкая, то потому, что недооценивают соперников», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

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87 комментариев
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Уже становится европейской классикой.
+86
-10
+76
Ответ meringue
То чувство когда Пеп уважает своего соперника, и понимает что легко никому не будет. А глоры Сити бегают и поливают всех грязью, думая что будет им лёгкая прогулка. Прогулки не будет.
Глоры да. А норм болельщики обеих команд займутся беззлобным трештоком в ожидании отличного футбола.
+31
0
+31
Чаще Мадрид только с «Баварией» играет. Статистика не в пользу «мюнхенцев». С Манчестером пока 1/1. При чем примечательно, когда в прошлые сезоны проходили друг друга, потом брали ЛЧ
+37
-7
+30
Ответ Cruel Snake
Чаще Мадрид только с «Баварией» играет. Статистика не в пользу «мюнхенцев». С Манчестером пока 1/1. При чем примечательно, когда в прошлые сезоны проходили друг друга, потом брали ЛЧ
2/2
+32
-3
+29
То чувство когда Пеп уважает своего соперника, и понимает что легко никому не будет. А глоры Сити бегают и поливают всех грязью, думая что будет им лёгкая прогулка. Прогулки не будет.
+28
-12
+16
Ответ Cruel Snake
Чаще Мадрид только с «Баварией» играет. Статистика не в пользу «мюнхенцев». С Манчестером пока 1/1. При чем примечательно, когда в прошлые сезоны проходили друг друга, потом брали ЛЧ
Наверное все таки 2/1, Мадрид ещё в 2016 проходил МС Пеллегрино
+15
-7
+8
Ответ corazon blanco
Уже становится европейской классикой.
Текущему формату ЛЧ осталось жить полгода, а с новым форматом топ-матчей на общем этапе будет больше так что привыкаем.
+7
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+6
Две величайшие команды на современном этапе. Два величайших тренера!
Впереди два великолепных матча в исполнении величайших игроков!
+11
-5
+6
Ответ fallout
Пеп, пройдитесь катком по кабинету
Так он не с бчк играет,а с королями ЛЧ
Читай внимательно)
+11
-5
+6
Ответ Cruel Snake
Чаще Мадрид только с «Баварией» играет. Статистика не в пользу «мюнхенцев». С Манчестером пока 1/1. При чем примечательно, когда в прошлые сезоны проходили друг друга, потом брали ЛЧ
За всю историю с Манчестером 2:2 по проходам.
+7
-2
+5
Лучше бы вы в финале сыграли!
Вот это была бы битва так битва!
+5
0
+5
Ответ Leganessi
С Роналду была уверенность что все ЛЧ - в кармане. 4 ЛЧ за последние 5 лет благодаря Королю, который был во всех лучшим игроком и бомбардиром всех победных ЛЧ - вот это база. После ухода Роналду - Реал 1 ЛЧ за последние 5 лет и цифра будет только увеличиваться. Роналду вознес Реал до небес, после ухода Реал спустился на свой прежний обычный уровень. МС с победой во 2 розыгрыше ЛЧ подряд.
Роналду как ушел из Мадрида, ничего особенно не добился на международном арене, в то время как Мадрид выиграл одну Лигу чемпионов и несколько раз останавливался в шаге от финала. Именно благодаря партнерам, играющим в Мадриде Роналду добился таких успехов и выиграл много индивидуальных трофеев, но никак не наоборот.
+6
-2
+4
Ответ CHELSEA_2008
То есть в 2020 Пеп не Реал Зидана вышвыривал, дважды обыграв, дома и на выезде? 😃
Было. Варан "геройствовал"
+3
0
+3
с реалом лучше до финала играть, сити их не заметит и в полуфинале сыграет с арсеналом...видимо
+9
-6
+3
Ответ corazon blanco
Роналду как ушел из Мадрида, ничего особенно не добился на международном арене, в то время как Мадрид выиграл одну Лигу чемпионов и несколько раз останавливался в шаге от финала. Именно благодаря партнерам, играющим в Мадриде Роналду добился таких успехов и выиграл много индивидуальных трофеев, но никак не наоборот.
Ну конечно, Роналду просто так признавался лучшим игроком и бомбардиром всех победных 5 ЛЧ. И 450+121 438 матчах за Реал - пустышка. Да и то что Рон лучший АССИСТЕНТ и бомбардир Реала с 2009-2018 - тоже не показатель. И второе : Роналду не добился на международной арене после Реала, потому что ему уже было 34 года. Молодой Роналду выиграл ЛЧ и в МЮ и в Реале. Но ты пытаешься манипулировать статой пенсионного Роналду. В общем, не позорься)
+3
-1
+2
Ответ Leganessi
Реал с Роналду за последние 5 лет - 4 ЛЧ. Реал после ухода Роналду - 1 ЛЧ за 5? лет. И цифра будет только увеличиваться. Вывод : Роналду тащил твой середняк. Запомни это).
Мадрид был великим и до Роналду и вместе с ним и после него. Благодаря сильнейшим партнерам Роналду смог проявить свои лучшие качества и дать такой результат в Мадриде. Почему Вы это упускаете или он один в поле выходил? Мне жаль Вас, как Вы видите закат карьеры своего кумира. Кстати, когда он закончит, Вы прекратите смотреть футбол? Или будете ностальгировать по былым временам?

Роналду безусловно вписал свое имя золотыми буквами в историю Мадрида. Но мне смешно читать, когда Вы пытаетесь манипулировать и приподносить это только с величием этого игрока, принижая заслуги остальной всей команды в общем успехе. Футбол - не индивидуальный вид спорта, а командный.
+4
-2
+2
Пусть победит сильнейший, надеюсь обе команды подойдуд без травм и проблем, ждём огненный матч 🔥🔥🔥
+4
-2
+2
Хотелось бы посмотреть их противостояния с другими командами на этой стадии
+3
-1
+2
Ответ serginn
Глоры да. А норм болельщики обеих команд займутся беззлобным трештоком в ожидании отличного футбола.
В прошлом году УГ футбол был. В позапрошлом интересный
+3
-1
+2
Ответ Случайно заскочил
А не 4-й ли год подряд МС будет играть с Реалом? По-моему они до этого три года подряд играли. 21, 22 и 23 годы
Не. В 21-м Реал играл с Челси.
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Лучше бы вы в финале сыграли! Вот это была бы битва так битва!
лучше в серии из двух матчей, в финале реал встанет в позу и будет ждать момента, а тут их пропущенный гол бегать заставит
+4
-3
+1
Две самые сильные команды встретились раньше времени ,досрочный финал как говорится , верим в победу Реала 😎🔝
+1
0
+1
Ответ Dottore
Надеюсь в этом году победит Реал!!!
Надежды юношей питают...
+12
-11
+1
Удачи Реалу.
+1
0
+1
Ответ serginn
Глоры да. А норм болельщики обеих команд займутся беззлобным трештоком в ожидании отличного футбола.
Нормальных болельщиков не интересует трешток, они в ожидании замечательных матчей 🙏
+1
0
+1
Если вынести за скобки чудо на 90+мин в ответке 2022, (исключительно на индивидуальном мастерстве и характере звезд Реала), в последних противостояниях (2022 и 2023) Гвардиола уделывает Карло в одну калитку. Реалу нужен тренер, который умеет не только парковать автобусный парк и бегать в контратаку по левой бровке.
+1
-1
0
Ответ jordy
Желательно, чтобы подошли к матчам в хороший момент, так как сейчас Сити выглядит значительно хуже себя прошлогоднего. К тому же график у Сити и борьба за титул в АПЛ нешуточная. Сосредоточиться на ЛЧ, как может себе позволить Реал, не получится.
проблему сама АПЛ создаёт, создав дополнительный тур посреди недели.
После сборных будет личка МС-Арс, а потом через 2 дня тур + выходные тур + ЛЧ в будни.
Тут многое будет решать доступность игроков после сборных и во время этого безумного родео.
С 31 марта по 20 апреля 7 матчей у горожан:
Арсенал
Астон Вилла
Кристал Пэлас выезд
Реал выезд
Лутон
Реал
Тоттенхэм выезд
0
0
0
Ответ Cruel Snake
Чаще Мадрид только с «Баварией» играет. Статистика не в пользу «мюнхенцев». С Манчестером пока 1/1. При чем примечательно, когда в прошлые сезоны проходили друг друга, потом брали ЛЧ
в ковидный сезон нет
0
0
0
Пеп, пройдитесь катком по кабинету
+15
-15
0
Реал уже 3-й год подряд в сетке с сильнейшими
+2
-2
0
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