Угальде о Промесе: «Классный парень, веселый, общительный. Мы сразу нашли общий язык, было о чем поговорить»
Манфред Угальде назвал Квинси Промеса классным и общительным парнем.
Ранее форвард «Спартака» был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены требовать экстрадиции футболиста.
«Классный парень, веселый, общительный. Мы сразу нашли общий язык, ведь в Нидерландах мы играли за одну команду – «Твенте».
Так что было о чем поговорить. Он мне очень понравился», – сказал нападающий «Спартака» Манфред Угальде.
Вот и определился преемник Промеса по поставкам кокаина в Спартак...
Не смешно, это то, что Спартак все это время пытается выгородить игрока ради мнимой борьбы за чемпионство, а вот то, что ваш игрок банчер 80левла - это очень смешно)