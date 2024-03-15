Угальде о Промесе: «Классный парень, веселый, общительный. Мы сразу нашли общий язык, было о чем поговорить»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Спорт-Экспресс Манфред Угальде Футбол

Манфред Угальде назвал Квинси Промеса классным и общительным парнем.

Ранее форвард «Спартака» был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены требовать экстрадиции футболиста.

«Классный парень, веселый, общительный. Мы сразу нашли общий язык, ведь в Нидерландах мы играли за одну команду – «Твенте».

Так что было о чем поговорить. Он мне очень понравился», – сказал нападающий «Спартака» Манфред Угальде.

36 комментариев
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Было о чём поговорить и обсудить график поставок🤓
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Веселый , общительный парень не может быть преступником ? Какие же вы мерзкие … тьфу
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Ответ Легато
Комментарий скрыт
Жизнь вообще не смешная штука, увы. Хорошо, что есть спартак и его труппа, развлекающая честной народ🙏
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"Мы сразу нашли общий язык"
Вот и определился преемник Промеса по поставкам кокаина в Спартак...
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маньяки ,педофилы то же хорошие в общении как показывает статистика
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Партнёрами стали
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Ответ Боевой Пчеловод
маньяки ,педофилы то же хорошие в общении как показывает статистика
Чикатило был исполняющим обязанности директора школы
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Хватит уже осветлять барыгу! Ему место в тюрьме
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Этот товарищ шмыгал когда говорил? Что по ноздрям?
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в пору спрашивать, будет ли он, братухе, передачки отправлять
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Обсуждали особенности поставки товара в разных странах. Подумывают открыть предприятие, которое будет использовать лучший опыт как европейских хозяйств, так и хозяйств центральной Америки.
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Классный парень, веселый, общительный. И всегда с дозой поможет.
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Антоха просто искал новые рынки поставок и сбыта… хитрый голландский жук!
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Ответ pogbadrogba
Не смешно??? Не смешно, это то, что Спартак все это время пытается выгородить игрока ради мнимой борьбы за чемпионство, а вот то, что ваш игрок банчер 80левла - это очень смешно)
Я вообще не болею за Спартак, шутка просто так себе, а этот чел плюсодрочер. Иногда выдает неплохие перлы, но в этот раз мне не зашло, вот и все.
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В Спартаке будто пиар-отдела нет. Уж сказали бы им не говорить такие глупости, это же преступник и барыга
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Тут, если не нож, то кайф!
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Ответ Кирилл Голивец
Чикатило был исполняющим обязанности директора школы
вот вот. так что характер человека обманчив
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В камере скучать не будут
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Ответ Боевой Пчеловод
маньяки ,педофилы то же хорошие в общении как показывает статистика
ты прав на 100%
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Ответ Легато
Комментарий скрыт
Не смешно???
Не смешно, это то, что Спартак все это время пытается выгородить игрока ради мнимой борьбы за чемпионство, а вот то, что ваш игрок банчер 80левла - это очень смешно)
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Было о чём поговорить и обсудить график поставок🤓
Феноменальная шутка.. Образец остроумия.. Шедевр..Отдохнуть тебе надо.. выложился по полной..
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Ответ Мукунку хороший
Феноменальная шутка.. Образец остроумия.. Шедевр..Отдохнуть тебе надо.. выложился по полной..
Некогда отдыхать, Виктор Харитоныч, спартак в опасности©️ - враги оклеветали лучшего игрока и подкинули ему 1300 кг муки😭
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Классный парень, но барыга. К сожалению.
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И общую дорожку...
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Теперь только на фене разговаривать..
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Угальде о Промесе: Классный парень, веселый, общительный, повезёт его сокамерникам...
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