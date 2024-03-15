Угальде о Промесе: «Классный парень, веселый, общительный. Мы сразу нашли общий язык, было о чем поговорить»

Манфред Угальде назвал Квинси Промеса классным и общительным парнем.

Ранее форвард «Спартака» был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены требовать экстрадиции футболиста.

«Классный парень, веселый, общительный. Мы сразу нашли общий язык, ведь в Нидерландах мы играли за одну команду – «Твенте».

Так что было о чем поговорить. Он мне очень понравился», – сказал нападающий « » .