Мусаев может возглавить «Краснодар» до конца сезона. С тренером провели предварительные переговоры после игры с «Рубином» («РБ Спорт»)

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Мурад Мусаев Футбол

Мурад Мусаев может вернуться в «Краснодар».

Сегодня клуб объявил о расторжении контракта с Владимиром Ивичем.

По информации «РБ Спорт», Мусаев готов возглавить «Краснодар» до конца сезона. С тренером уже были проведены предварительные переговоры после матча с «Рубином» в 19-м туре (1:1).

Последним местом работы Мусаева был азербайджанский «Сабах», который он покинул в начале февраля.

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86 комментариев
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Анекдот какой-то
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+95
То есть уволили тренера даже не найдя замену? Галицкий вообще какой-то бред сотворил
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Удивительная карьера. Лавочник Балтики - главный бомбардир ЦСКА - гл.тренер Краснодара и такое развитие всего за месяц!
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Ответ Aleksey Yashin
Анекдот какой-то
Причём совсем несмешной, по крайней мере для болельщиков Краснодара уж точно)
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Ответ kex18
Судя по тому что Мусаев недавно сам ушёл из Сабаха, может и готовились уже к такому сценарию
Тогда получается не Ивич за спиной Краснодара вёл переговоры со Спартаком, а Краснодар за спиной Ивича вёл переговоры с Мусаевым. Хотя ничья с Рубином не была результатом из-за которого следовало увольнять Ивича
+23
-2
+21
Абаскаля в Краснодар, Ивича в Спартак
+19
-2
+17
Ответ alexus-1990
Абаскаля в Краснодар, Ивича в Спартак
А Мостового? Его куда? оПЯТЬ НА мАТЧ тВ??? Не переживет же ,два вакантных места ,а он мимо))
+17
-4
+13
Это гениально
+15
-3
+12
А того же Мусева весной 2021 этот же Галицкий терпел. Хотя там положение было хуже. Поэтому советую иностранным тренерам не идти в Краснодар, вы сразу будете не любимчиками Галицкого в отличие от какого-нибудь физрука из академии.
+13
-2
+11
А представляете поворот? Галицкий ловит синдром Роттенберга и сам начинает тренировать Краснодар?
Еще и окажется, что он втихую отучился на категорию PRO.
+15
-5
+10
Да в принципе, это команда Галицкого, он сам ее создал, сам ее поднял. Его личное дело что и как делать. У Федуна все таки была команда с историей и самой большой армией болельщиков по стране, так что сравнения не совсем корректные.
+7
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Выстрел в ногу
+6
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+6
И правда! Кому нужны эти бесполезные трофеи, борьба за титул… вот катать яйца, по 60-70% владея мячом, и набивать xG за матч - это тема! Вы ещё Шалимова назначьте, клоуны
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пусть сам Галицкий и тренирует, зачем карманный Мусаев то?
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+5
Это как увольнение Муслина из Локомотива в 2006. Бред полнейший.
+5
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+4
Как создавали спартак…😂
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Ответ ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
А того же Мусева весной 2021 этот же Галицкий терпел. Хотя там положение было хуже. Поэтому советую иностранным тренерам не идти в Краснодар, вы сразу будете не любимчиками Галицкого в отличие от какого-нибудь физрука из академии.
Лучше идти сразу в академию Краснодара и ждать повышения.
+4
0
+4
Да чего уж там, Мостового Сашку давайте, гулять так гулять
+5
-1
+4
Ответ TFP_Sports
Выстрел в ногу
в голову
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+4
Ответ Давид Agabekyan
То есть уволили тренера даже не найдя замену? Галицкий вообще какой-то бред сотворил
А если Ивич возглавит Спартак, то вопросы отпадут? Видимо его уволили не за результаты и спад в игре а за мутки со Спартаком так как у самого Ивича контракт кончался в этом году (в декабре) он вполне мог по тихому уже искать себе новое место но тут влез Спартак а по тихому там не умеют...
+7
-3
+4
- Вы тренеров продаете?
- Нет, просто показываем
- Красивое
+4
-1
+3
Ответ schwein
А представляете поворот? Галицкий ловит синдром Роттенберга и сам начинает тренировать Краснодар? Еще и окажется, что он втихую отучился на категорию PRO.
😂и берет золото рпл
+3
0
+3
Ответ Андрей Андреевич
А Мостового? Его куда? оПЯТЬ НА мАТЧ тВ??? Не переживет же ,два вакантных места ,а он мимо))
Мостового сразу и в Спартак, и Краснодар можно. Потянет.
+2
0
+2
Ответ Карина Не-Задано
😂и берет золото рпл
Тоглда Роттенберг лопнет просто
+3
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Ответ Давид Agabekyan
То есть уволили тренера даже не найдя замену? Галицкий вообще какой-то бред сотворил
Судя по тому что Мусаев недавно сам ушёл из Сабаха, может и готовились уже к такому сценарию
+2
0
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Галицкому нужно определиться чего он хочет - ручных тренеров, которые ему будут на вопросы отвечать или конкурентный клуб.
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Ответ flash166
в голову
Ага, без ивича Краснодар существовать перестанет видимо. Хватит писать ахинею
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Тоже самое что в гонке идти ноздря в ноздрю и во второй половине последнего круга взять и так "Да пошло оно на.." и по тормозам.
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Ответ sebastian1410
Давно уже известно, что руководство Краснодара самое слабое место в клубе. Провалили трансферную кампанию и уволили тренера, который прыгнул с текущем составом выше головы.
Галицкий создавший команду,выделяющий свои средства самое слабое место?Ты бредишь.
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Подтверждение того, что вся эта история родилась вот только сейчас, а не планировалась изначально. Что-то точно случилось
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