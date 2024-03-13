Мусаев может возглавить «Краснодар» до конца сезона. С тренером провели предварительные переговоры после игры с «Рубином» («РБ Спорт»)

Мурад Мусаев может вернуться в «Краснодар».

Сегодня клуб объявил о расторжении контракта с Владимиром Ивичем.

По информации «РБ Спорт», Мусаев готов возглавить « » до конца сезона. С тренером уже были проведены предварительные переговоры после матча с «Рубином» в 19-м туре (1:1).

Последним местом работы был азербайджанский «Сабах», который он покинул в начале февраля.