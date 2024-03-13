Мусаев может возглавить «Краснодар» до конца сезона. С тренером провели предварительные переговоры после игры с «Рубином» («РБ Спорт»)
Мурад Мусаев может вернуться в «Краснодар».
Сегодня клуб объявил о расторжении контракта с Владимиром Ивичем.
По информации «РБ Спорт», Мусаев готов возглавить «Краснодар» до конца сезона. С тренером уже были проведены предварительные переговоры после матча с «Рубином» в 19-м туре (1:1).
Последним местом работы Мусаева был азербайджанский «Сабах», который он покинул в начале февраля.
Еще и окажется, что он втихую отучился на категорию PRO.
- Нет, просто показываем
- Красивое