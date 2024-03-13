Защитник «Спартака» Рябчук: «Я делил позицию с Марсело в «Олимпиакосе». Меня тяжело напугать конкуренцией после этого»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олимпиакос Марсело Олег Рябчук Томаш Тавареш Футбол

Олег Рябчук высказался о конкуренции в «Спартаке».

– С возвращением в общую группу Тавареша конкуренция на твоей позиции станет еще выше.

– В прошлом году в «Олимпиакосе» я делил позицию с Марсело! После этого меня тяжело напугать конкуренцией. Все мы здесь, чтобы помогать «Спартаку». Я не влияю на выбор тренера, зато на свою работу – да.

– Марсело успел чему-то научить тебя?

– Мне кажется, это невозможно, ведь он уже родился таким. Совершенно другой уровень! Это сильнейший партнер, с которым я играл, – сказал защитник «Спартака».

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32 комментария
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Ждали икру черную, а приехала баклажанная… Провальный трансфер, в атаке ноль, в защите тоже. стиль игры - курица без головы.
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Марсело:
– В прошлом году в «Олимпиакосе» я делил позицию с Рябчиком! После этого меня тяжело удивить.
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Ответ Рокко Сиффредди
Марсело в Олимпиакосе был медленным и пузатым.
Марсело и с пузом сыграет лучше, чем почти все защитники РПЛ. На клубном ЧМ был хорош.
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Ответ Макс Отицкий
Рябчик... это пять
"Чувак, это Рябчик"😁
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Ответ evgen-elektromen
Ждали икру черную, а приехала баклажанная… Провальный трансфер, в атаке ноль, в защите тоже. стиль игры - курица без головы.
Нормальный трансфер, с новым тренером посмотрим как оно. У рыжего деградировали вообще все, потому что "стиль" такой тренерский, на поле все курицы без головы - толпа вперёд, толпа назад
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Рябчик... это пять
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Я смотрел все серии Кошмаров на улице Вязов
Меня тяжело напугать трансляциями Спартака после этого
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Марсело в Олимпиакосе был медленным и пузатым.
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Ответ AminO2
Марсело: – В прошлом году в «Олимпиакосе» я делил позицию с Рябчиком! После этого меня тяжело удивить.
Марсело повезло, что не делил позицию с Денисовым или Хлусевичем
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при всем уважении к Рябчуку: единственное, что я слышал про этап карьеры Марсело в Олимпиакосе - это его откровенный спад с точки зрения профессиональных качеств. не умаляю умений Рябчукаа, но все же
+2
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Ответ Сергей
при всем уважении к Рябчуку: единственное, что я слышал про этап карьеры Марсело в Олимпиакосе - это его откровенный спад с точки зрения профессиональных качеств. не умаляю умений Рябчукаа, но все же
можно представить, старый и просто забивший на физику Марсело был лучше Рябчука
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0
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Кто такой Рябчик?
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Ответ DVS1
Нормальный трансфер, с новым тренером посмотрим как оно. У рыжего деградировали вообще все, потому что "стиль" такой тренерский, на поле все курицы без головы - толпа вперёд, толпа назад
Бред.Стиль тренерский нормальный. Просто игроки не подходят кнему. В этом тренер не виноват.
+7
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Какой-то мисс комментарий во 2 вопросе
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Ответ VladimirMezin1
Так он Рябчик или Рябчук
Кто-то закинул на спортсе за воротник😁
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Рябчик хахаха
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Ответ Rinat Gazimzyanov
Бред.Стиль тренерский нормальный. Просто игроки не подходят кнему. В этом тренер не виноват.
С такими игроками за чемпионство надо бороться
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Ответ arspurs9
Не то что бы совсем провал, скорее бесполезность. Он сильно не ослабляет игру, но ничего в нее не привносит. Не сильнее Хлусевича.
он на голову хуже его
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Ответ evgen-elektromen
Ждали икру черную, а приехала баклажанная… Провальный трансфер, в атаке ноль, в защите тоже. стиль игры - курица без головы.
Если Тавареш форму наберёт, Рябчук с лавки не слезет.
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Ответ evgen-elektromen
Ждали икру черную, а приехала баклажанная… Провальный трансфер, в атаке ноль, в защите тоже. стиль игры - курица без головы.
Не то что бы совсем провал, скорее бесполезность. Он сильно не ослабляет игру, но ничего в нее не привносит. Не сильнее Хлусевича.
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Одно дело конкурировать с приехавшим на пенсию Марсело, другое дело с тем, кто тоже хочет играть каждую игру. И че как, кстати, выиграл конкуренцию? Вроде тоже уже не на уровне Олимпиакоса играет))
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Надо было спартачам в прошлом году Марсело брать, а не Рябчука.
Судя по игре Рябчука - Марсело смог бы как минимум не хуже. Плюс реклама клубу - всё-таки знаменитость.
И пришёл бы свободным агентом, а не за 6 млн, как Рябчук.
Ещё бы и на футболках заработали. ))
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Рябчика правильно пристроить и дело пойдёт.
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Не шуточное дело,
Почти что полубог.
Известный всем Marcelo
В сравненьи с ним - щенок!
))
В.Высоцкий.
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Ожидал от него как игрока большего, думал заиграет в Спартаке но пока что Рябчук просто дно .
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