Защитник «Спартака» Рябчук: «Я делил позицию с Марсело в «Олимпиакосе». Меня тяжело напугать конкуренцией после этого»

Олег Рябчук высказался о конкуренции в «Спартаке».

– С возвращением в общую группу конкуренция на твоей позиции станет еще выше.

– В прошлом году в « » я делил позицию с ! После этого меня тяжело напугать конкуренцией. Все мы здесь, чтобы помогать «Спартаку». Я не влияю на выбор тренера, зато на свою работу – да.

– Марсело успел чему-то научить тебя?

– Мне кажется, это невозможно, ведь он уже родился таким. Совершенно другой уровень! Это сильнейший партнер, с которым я играл, – сказал защитник « ».