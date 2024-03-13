Защитник «Спартака» Рябчук: «Я делил позицию с Марсело в «Олимпиакосе». Меня тяжело напугать конкуренцией после этого»
Олег Рябчук высказался о конкуренции в «Спартаке».
– С возвращением в общую группу Тавареша конкуренция на твоей позиции станет еще выше.
– В прошлом году в «Олимпиакосе» я делил позицию с Марсело! После этого меня тяжело напугать конкуренцией. Все мы здесь, чтобы помогать «Спартаку». Я не влияю на выбор тренера, зато на свою работу – да.
– Марсело успел чему-то научить тебя?
– Мне кажется, это невозможно, ведь он уже родился таким. Совершенно другой уровень! Это сильнейший партнер, с которым я играл, – сказал защитник «Спартака».
– В прошлом году в «Олимпиакосе» я делил позицию с Рябчиком! После этого меня тяжело удивить.
Меня тяжело напугать трансляциями Спартака после этого
Судя по игре Рябчука - Марсело смог бы как минимум не хуже. Плюс реклама клубу - всё-таки знаменитость.
И пришёл бы свободным агентом, а не за 6 млн, как Рябчук.
Ещё бы и на футболках заработали. ))
Почти что полубог.
Известный всем Marcelo
В сравненьи с ним - щенок!
))
В.Высоцкий.