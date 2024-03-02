Рябчук о том, что «Спартак» 12 лет не побеждает в Петербурге: «Пришло время это исправить. Нужно больше бороться, бегать и быть увереннее «Зенита»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Олег Рябчук Спорт-Экспресс Футбол

Олег Рябчук рассказал, за счет чего «Спартак» может победить «Зенит».

Команды встретятся сегодня в Санкт-Петербурге в рамках 19-го тура Мир РПЛ.

– Нам нужно быть сильнее как команда, больше бороться, больше бегать, быть увереннее их и показать на поле все, что мы делаем на тренировках. Уверен, если это случится, мы победим.

– «Спартак» не выигрывал в Санкт-Петербурге с мая 2012 года. Получится прервать эту серию?

– Пришло время это исправить, – сказал защитник «Спартака».

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28 комментариев
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Пришло время из 12-летней сделать 13летнюю
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Спортс, ау!
Футболисты Спартака побеждавшие в 2012 году в Петербурге, где они сейчас.
Дети родившиеся тогда, сейчас уже вступают в подростковый период.
Кстати, спустя всего 3 месяца, Спартак получил в Питере свою первую пятерку. Посконные 5:0.
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Зарема: 12 лет - это много. Мне тогда еще тридцати не было.
Университет, Медведев, Америка, айфоны. Замуж вышла, потом сразу развелась.
Сначала в Москве, в эскорт-сервисе работала, это по вызову.
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Если уж с Промесом не могли, то сейчас шансы близится к нулю(
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ишь какой оптимистичный молодой человек
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А ИГРАТЬ в футбол не пробовал??? А то бегать, бороться, вид спорта перепутал.
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Понятно. Про игру в футбол не упомянул
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биццабороцца, бей вперёд- игра придёт, понятно;))
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Ответ Roman Popov
ишь какой оптимистичный молодой человек
ну да у него же дисквалификация, можно и порассуждать
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"битца-бороцца", как всегда...
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Ответ Roman
В этом сезоне все московские отобрали очки у Зенита, Локо вообще два раза победил. Но Спартак продолжает вскидывать лапки перед Зенитом
Это правда. Но сейчас Зениту очень нужна победа, они наверняка хотят поставить всех на место и залезть в лидеры.
Поэтому тут важная неизвестная - сумел ли Семак их ментально настроить и вообще хорошо подготовить к старту сезона?

А с другой стороны Абаскаль, тренер молодой, малость дерганый. Тоже непонятно, что он там натренировал
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Ответ yarik08pro@gmail.com
Если уж с Промесом не могли, то сейчас шансы близится к нулю(
Это не о чём не говорит. Помнится Зенит пятёрку отгрузил Спартаку, много лидеров не было, Канунников на острие играл.
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На каждого КБ наркоборонца найдётся свой колумбиец ))
Привычные 3:0….)
Ибо Мельник дважды проигрыш своих за день не вынесет …)
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В защите поуже, в атаке пошире, бей на солнце, окружай ворота!
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Бороться, бегать... Давайте сразу к пентатлону перейдем.
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Вы такие смешные, сначала наркомана выкупите, трансфер вам обойдётся не дешего
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Но нет сырья и кадров (с)
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Главное чтобы из под тебя не забили, как было не раз
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Бицца-бороцца это не футбол
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Пожалуйста прекратите рассказывать и комментировать как вы превратитесь скоро, вот вот , совсем скоро и рядом, в болшую, сильную ,сметающую всех на своём пути команду...... Это раздражает и уже утомляет.. Хватит комментариев от игроков.. Просто выйдите на поле и сделайте свою работу как надо , черт возьми... Просто соберитесь , настройтесь и покажите всем нам что вы на что тоо способны... Поступки и действия определяют и показывают суть людей , и их уровень во всех аспектах ... Слова не значат НИЧЕГО и часто вредят делу....
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