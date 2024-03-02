Рябчук о том, что «Спартак» 12 лет не побеждает в Петербурге: «Пришло время это исправить. Нужно больше бороться, бегать и быть увереннее «Зенита»

Олег Рябчук рассказал, за счет чего «Спартак» может победить «Зенит».

Команды встретятся сегодня в Санкт-Петербурге в рамках 19-го тура Мир .

– Нам нужно быть сильнее как команда, больше бороться, больше бегать, быть увереннее их и показать на поле все, что мы делаем на тренировках. Уверен, если это случится, мы победим.

– «Спартак» не выигрывал в Санкт-Петербурге с мая 2012 года. Получится прервать эту серию?

– Пришло время это исправить, – сказал защитник « ».