Рябчук о том, что «Спартак» 12 лет не побеждает в Петербурге: «Пришло время это исправить. Нужно больше бороться, бегать и быть увереннее «Зенита»
Олег Рябчук рассказал, за счет чего «Спартак» может победить «Зенит».
Команды встретятся сегодня в Санкт-Петербурге в рамках 19-го тура Мир РПЛ.
– Нам нужно быть сильнее как команда, больше бороться, больше бегать, быть увереннее их и показать на поле все, что мы делаем на тренировках. Уверен, если это случится, мы победим.
– «Спартак» не выигрывал в Санкт-Петербурге с мая 2012 года. Получится прервать эту серию?
– Пришло время это исправить, – сказал защитник «Спартака».
Футболисты Спартака побеждавшие в 2012 году в Петербурге, где они сейчас.
Дети родившиеся тогда, сейчас уже вступают в подростковый период.
Кстати, спустя всего 3 месяца, Спартак получил в Питере свою первую пятерку. Посконные 5:0.
Университет, Медведев, Америка, айфоны. Замуж вышла, потом сразу развелась.
Сначала в Москве, в эскорт-сервисе работала, это по вызову.
Поэтому тут важная неизвестная - сумел ли Семак их ментально настроить и вообще хорошо подготовить к старту сезона?
А с другой стороны Абаскаль, тренер молодой, малость дерганый. Тоже непонятно, что он там натренировал
Привычные 3:0….)
Ибо Мельник дважды проигрыш своих за день не вынесет …)