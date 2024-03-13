Ультрас «Барсы» пытались напасть на фанатов «Наполи» перед матчем ЛЧ. 16 полицейских пострадали при их попытке прорваться на стадион, один сотрудник порвал ахилл и будет прооперирован

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА происшествия болельщики Наполи Футбол

Ультрас «Барселоны» попытались атаковать болельщиков «Наполи» перед матчем ЛЧ.

Вчера «Барселона» обыграла «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1) и вышла в 1/4 финала.

Как сообщает As со ссылкой на El Pais, перед началом матча представители ультрас-группировки «Барселоны» Boixos Nois сломали ограждение в попытке прорваться на стадион, чтобы напасть на болельщиков «Наполи», а также бросали камни, стеклянные бутылки, консервные банки и пиротехнику. Представителям каталонской полиции, сопровождавшим болельщиков команды гостей, удалось сдержать ультрас, однако в результате столкновений пострадали 16 полицейских, при этом одному из них потребуется операция после разрыва ахиллова сухожилия.

Отмечается, что в день игры в Барселону приехало около 4 тысяч болельщиков «Наполи». Власти Испании объявили матч мероприятием «повышенного риска».

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46 комментариев
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Я не знал что Ригобер и его банда настолько жестоки
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Полицейский получил разрыв ахила?! У барселонских ультрас были лук и стрелы?!
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Ответ Razan K
У барсы есть ультрас?Где-то слышал что там одни туристы на матчи ходят)
А их Лапорта вроде выгнал со стадиона еще в свой первый приход, в подполье сидела какая-то кучка видимо))
+16
-2
+14
Ответ Футбол, хоккей итд
Полицейский получил разрыв ахила?! У барселонских ультрас были лук и стрелы?!
это очень тонкая шутка, Гектор )))
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0
+12
У барсы есть ультрас?Где-то слышал что там одни туристы на матчи ходят)
+16
-7
+9
Ультрас везде одинаковы
+9
-1
+8
Ответ Кузя Гитарист
Я не знал что Ригобер и его банда настолько жестоки
Свирепы!
+10
-2
+8
В Барселоне даже фараоны умудряются получить травмы)))
+4
0
+4
Ультрас Барсы? ЛГБТ группа напала на натуралов с целью изнасилования?
+7
-3
+4
Ультрас Барсы (с)
Напали (с)

Две интересные новости в одной.
+4
-1
+3
Ответ Razan K
У барсы есть ультрас?Где-то слышал что там одни туристы на матчи ходят)
Boixos Nois, но они забанены клубом.
+3
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+3
Ответ Kranmeister
Свирепы!
Вероломны !
+7
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Я думал, что после запрета Гаспаром появления Boixos Nois на трибунах Камп Ноу, они потихоньку загнулись. Но, видимо, просто поутихли на время.
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Ответ bosh.the.machine
это очень тонкая шутка, Гектор )))
Выходи))
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Ответ Футбол, хоккей итд
Полицейский получил разрыв ахила?! У барселонских ультрас были лук и стрелы?!
по слухам из лука стрелял бывший игрок Барселоны по имени Парис (и по фамилии Сен-Жермен)
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Дикари что неаполитанцы, что бадалонцы.
Ну в плане фанатья.
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
А их Лапорта вроде выгнал со стадиона еще в свой первый приход, в подполье сидела какая-то кучка видимо))
По заголовку я понял ,что их вообще не пускают на стадион)))
+3
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Ответ Футбол, хоккей итд
Полицейский получил разрыв ахила?! У барселонских ультрас были лук и стрелы?!
Фанатам Наполи стоит внимательно осмотреть свой багаж, не везут ли они «коня» в Неаполь😎
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Бутылки и пиротехника это понятно. Но консервные банки?
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наверно у полицейского под формой была футболка Барселоны, иначе он не получил бы травму!
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Удивительно читать про каких-то агрессивных фанов в Испании. Издалека там все кажется очень душевно и скучновато как-то.
То ли дело Италия, где в свое время мотоциклы с верхних ярусов трибун спускали)))
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Хулиганов пожурили и отпустили по домам.
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Ответ jvs5t7gcrf
Ты реально думаешь что фанаты из Неаполя менее духовитые чем фанаты Барсы?
Да
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Ультрас😂 китайцы с рюкзаками?
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жалкое зрелище.
будет кек, если барсу дисквальнут за это)
по факту, на матч без трибун выступили
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Ответ eroppo
Комментарий удален пользователем
Видимо Осимхен)
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Ответ Дмитрий Рабко
А в 90-х , первой половине 00-х, такого в Барселоне не было...
ага, в 1990-х там бы просто ножом пырнули))
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Ответ Дмитрий Рабко
А в 90-х , первой половине 00-х, такого в Барселоне не было...
Было, поэтому им и прикрыли вход на стадион
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Говорят, среди ультра Барсы был и Маккели
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УЛЬТРАС фанаты ПСЖ, если что
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