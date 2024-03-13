Мостовой об увольнении Ивича из «Краснодара»: «Шок, гром среди ясного неба. А вот Абаскаль до сих пор в «Спартаке» – как? Просто немыслимо»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Владимир Ивич Краснодар Гильермо Абаскаль Футбол

Александра Мостового удивило увольнение Владимира Ивича из «Краснодара».

«Это просто шок, словно гром среди ясного неба. Мне такая отставка непонятна вообще. Ивича нет в «Краснодаре», а вот Абаскаль до сих пор в «Спартаке». Как? Это просто немыслимо.

В прошлом сезоне команда дошла до финала Кубка России, сейчас борется за чемпионство. Но там решения принимает Галицкий, ему виднее», – сказал бывший игрок «Спартака».

Ивич в «Краснодаре» – все! Хотя еще пару дней назад в это не верили

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70 комментариев
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- Александр, как вам погода сегодня?
- С одной стороны хорошая, весна скоро, солнышко светит. С другой - Абаскаль до сих пор в Спартаке.
- Спасибо. А как пройти на Красную Площадь?
- Вон в ту сторону, потом поворот налево. А Спартак повернул не туда с назначением Абаскаля.
- Какие планы на выходные?
- Грандиозные! Как и неустойка у Абаскаля!
+248
-2
+246
Когда Мостовой родился , его первым словом было Абаскаль
+95
-3
+92
Ответ bevooch
- Александр, как вам погода сегодня? - С одной стороны хорошая, весна скоро, солнышко светит. С другой - Абаскаль до сих пор в Спартаке. - Спасибо. А как пройти на Красную Площадь? - Вон в ту сторону, потом поворот налево. А Спартак повернул не туда с назначением Абаскаля. - Какие планы на выходные? - Грандиозные! Как и неустойка у Абаскаля!
Мостовой выпустил лимитированную серию отрывных календарей с репликами про Абаскаля на каждый день.
+35
-2
+33
Невольно вспоминается один мем.
_______________________________________
"Опять он о своих женщинах думает"
"День прожит зря, я в постели, а Абаскаль еще в Спартаке"
+27
0
+27
Ответ bevooch
- Александр, как вам погода сегодня? - С одной стороны хорошая, весна скоро, солнышко светит. С другой - Абаскаль до сих пор в Спартаке. - Спасибо. А как пройти на Красную Площадь? - Вон в ту сторону, потом поворот налево. А Спартак повернул не туда с назначением Абаскаля. - Какие планы на выходные? - Грандиозные! Как и неустойка у Абаскаля!
-Как прокомментируете заявления Валерия Карпина о Вашей карьере в Сельте?
-’####### Абаскаль ######, Абаскаля!!!! ######, я знаю как играть в футбол, а эти ######!!!
+22
0
+22
Ответ Алексей Ненахов
Когда Мостовой родился , его первым словом было Абаскаль
У Шарикова Абырвалг, у Мостового Абаскаль.
+21
0
+21
Мостовой: Позови меня тихо по имени
Ведь на мостике буду синим я
Начеканю мяч 1000 разиков
В остальном же, ждут вас праздники

Позовиии меняяяя
+10
-1
+9
Ответ bevooch
- Александр, как вам погода сегодня? - С одной стороны хорошая, весна скоро, солнышко светит. С другой - Абаскаль до сих пор в Спартаке. - Спасибо. А как пройти на Красную Площадь? - Вон в ту сторону, потом поворот налево. А Спартак повернул не туда с назначением Абаскаля. - Какие планы на выходные? - Грандиозные! Как и неустойка у Абаскаля!
-Александр, за кого будете голосовать на выборах?
-За кого угодно, но только не за Абаскаля!
+8
0
+8
Ответ Один На-Один
Пока он так же интервью будет раздавать , никто его серьёзно не будет воспринимать на тренерский мостик
Да ему этот мостик и не нужен. Просто есть повод постоянно напоминать о себе.
+6
-2
+4
парки, морги обыскали
нет такого Абаскаля
так подайте нам другого :
Александра Мостового!
+5
-1
+4
Ответ Алексей Ненахов
Когда Мостовой родился , его первым словом было Абаскаль
А первая внятная фраза "ну а дальше то что?!" Прооизнесена была после порчи подгузника.
+3
0
+3
Ответ naspartaks ru
Комментарий скрыт
Мостовой это ты?
+4
-1
+3
Пока он так же интервью будет раздавать , никто его серьёзно не будет воспринимать на тренерский мостик
+3
0
+3
И тут нам лепили из Галицкого лицо российског футбола ! А оно оказалось не таким красивым и правильным ! Правильно говорили , что владельцы клубов с головой не дружат!
+7
-5
+2
Ответ bevooch
- Александр, как вам погода сегодня? - С одной стороны хорошая, весна скоро, солнышко светит. С другой - Абаскаль до сих пор в Спартаке. - Спасибо. А как пройти на Красную Площадь? - Вон в ту сторону, потом поворот налево. А Спартак повернул не туда с назначением Абаскаля. - Какие планы на выходные? - Грандиозные! Как и неустойка у Абаскаля!
- Курица или рыба?
- А вот Абаскаль в Спартаке сам в футбол никогда не играл
+2
0
+2
Да все в ахере, Саня. И по поводу Абаскаля тоже😄
+4
-2
+2
Впервые с ним согласен
+2
0
+2
Саша, как не зубоскаль -
Не раскушен Абаскаль!
+2
-1
+1
Ответ Dmitry Orlov
А может как раз таки дружит, и ему не нравился футбол, который ставил Ивич, но он держал его из-за результата? А сейчас, когда ни результата, ни игры, решил, что больше аргументов нет.
Ну как бы от первого места всего одно очко, ничего ещё не потеряно. Шансы хорошие и на чемпионство и на медали. Из Кубка тоже ещё не вылетели окончательно - в путь регионов пока попали. И ведь именно этот тренер довёл их до финала Кубка в прошлом году и на первое место по осени. В чем смысл выгонять?.. Можно подумать новый физрук победы будет клепать на раз два.
+1
0
+1
Ответ Victor Pavlovuch
И тут нам лепили из Галицкого лицо российског футбола ! А оно оказалось не таким красивым и правильным ! Правильно говорили , что владельцы клубов с головой не дружат!
А может как раз таки дружит, и ему не нравился футбол, который ставил Ивич, но он держал его из-за результата? А сейчас, когда ни результата, ни игры, решил, что больше аргументов нет.
+3
-2
+1
Ответ bevooch
- Александр, как вам погода сегодня? - С одной стороны хорошая, весна скоро, солнышко светит. С другой - Абаскаль до сих пор в Спартаке. - Спасибо. А как пройти на Красную Площадь? - Вон в ту сторону, потом поворот налево. А Спартак повернул не туда с назначением Абаскаля. - Какие планы на выходные? - Грандиозные! Как и неустойка у Абаскаля!
Браво 😂
+1
0
+1
Абаскаль начеканил 8 раз а Ивич 6
Все просто
+2
-1
+1
Уходить надо на пике! А зимний чемпион это пик для Краснодара
+1
0
+1
Ответ Алексей Ненахов
Когда Мостовой родился , его первым словом было Абаскаль
Абас - абас... Абаскаль, Абаскаль.
+1
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Ответ андрэ
Если Ивича возьмут в Спартак, Мостовой может не вынести
Не вынесла душа поэта позора мелочных обид...? Думаете будет так?)
Мне кажется Александр Мостовой ещё себя покажет. Сейчас ведь что главное? Бумажка! Без бумажки ты какашка. Такова селява 😄
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Ответ Алексей Ненахов
Когда Мостовой родился , его первым словом было Абаскаль
Когда Абаскаль родился, пуповину, по видимому, перерезал Мостовой
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Ответ Dmitry Orlov
У Шарикова Абырвалг, у Мостового Абаскаль.
Вместо массаракш - абасскаль.
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Ответ Dmitry Orlov
У Шарикова Абырвалг, у Мостового Абаскаль.
Ха ха ха!
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Ответ Зубы Дзюбы
А Ивис то сам сколько начеканил?
Ну ещё раз напиши😄
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Ответ bevooch
- Александр, как вам погода сегодня? - С одной стороны хорошая, весна скоро, солнышко светит. С другой - Абаскаль до сих пор в Спартаке. - Спасибо. А как пройти на Красную Площадь? - Вон в ту сторону, потом поворот налево. А Спартак повернул не туда с назначением Абаскаля. - Какие планы на выходные? - Грандиозные! Как и неустойка у Абаскаля!
Вот он Марк Порций Катон нашего времени.😂😂😂😂😂😂😂
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