Мостовой об увольнении Ивича из «Краснодара»: «Шок, гром среди ясного неба. А вот Абаскаль до сих пор в «Спартаке» – как? Просто немыслимо»
Александра Мостового удивило увольнение Владимира Ивича из «Краснодара».
«Это просто шок, словно гром среди ясного неба. Мне такая отставка непонятна вообще. Ивича нет в «Краснодаре», а вот Абаскаль до сих пор в «Спартаке». Как? Это просто немыслимо.
В прошлом сезоне команда дошла до финала Кубка России, сейчас борется за чемпионство. Но там решения принимает Галицкий, ему виднее», – сказал бывший игрок «Спартака».
Ивич в «Краснодаре» – все! Хотя еще пару дней назад в это не верили
- С одной стороны хорошая, весна скоро, солнышко светит. С другой - Абаскаль до сих пор в Спартаке.
- Спасибо. А как пройти на Красную Площадь?
- Вон в ту сторону, потом поворот налево. А Спартак повернул не туда с назначением Абаскаля.
- Какие планы на выходные?
- Грандиозные! Как и неустойка у Абаскаля!
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"Опять он о своих женщинах думает"
"День прожит зря, я в постели, а Абаскаль еще в Спартаке"
-’####### Абаскаль ######, Абаскаля!!!! ######, я знаю как играть в футбол, а эти ######!!!
Ведь на мостике буду синим я
Начеканю мяч 1000 разиков
В остальном же, ждут вас праздники
Позовиии меняяяя
-За кого угодно, но только не за Абаскаля!
нет такого Абаскаля
так подайте нам другого :
Александра Мостового!
- А вот Абаскаль в Спартаке сам в футбол никогда не играл
Не раскушен Абаскаль!
Все просто
Мне кажется Александр Мостовой ещё себя покажет. Сейчас ведь что главное? Бумажка! Без бумажки ты какашка. Такова селява 😄