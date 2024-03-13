Мостовой об увольнении Ивича из «Краснодара»: «Шок, гром среди ясного неба. А вот Абаскаль до сих пор в «Спартаке» – как? Просто немыслимо»

Александра Мостового удивило увольнение Владимира Ивича из «Краснодара».

«Это просто шок, словно гром среди ясного неба. Мне такая отставка непонятна вообще. Ивича нет в « », а вот до сих пор в « ». Как? Это просто немыслимо.

В прошлом сезоне команда дошла до финала Кубка России, сейчас борется за чемпионство. Но там решения принимает Галицкий, ему виднее», – сказал бывший игрок « ».

Ивич в «Краснодаре» – все! Хотя еще пару дней назад в это не верили