«Спартак» о возвращении Промеса в Россию: «Рассмотрение обстоятельств может занять еще некоторое время. Клуб контактирует с представителями игрока»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Дмитрий Зеленов Футбол

Квинси Промес по-прежнему не может вернуться в Россию из ОАЭ.

Нидерландец по‑прежнему находится в ОАЭ, где «Спартак» проводил зимние сборы. По информации СМИ, нидерландец был задержан полицией в аэропорту Дубая. Сообщалось, что Промес покинул место ДТП, что стало поводом для задержания. 

«Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять еще некоторое время.

Клуб находится в контакте с представителями игрока», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Промес застрял в ОАЭ: суд отложили, ночью тусил на концерте рэпера, только вышедшего из тюрьмы за марихуану. Онлайн

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29 комментариев
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Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять 7,5 лет
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А что Промес в России забыл

Разве что Зарему
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Ответ Владимир Вологодский
Надеюсь вернётся.
В Амстердам
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Пусть МИД его вывезет по дипломатическим каналам и возьмет на работу. Им такой сотрудник пригодится.
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Ответ Владимир Вологодский
Надеюсь вернётся.
Лет так через 8-9)))
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"Отсижу, как надо, и вернусь."
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Ответ schwein
Комментарий удален модератором
По поводу того, что его инсайд с Промесом оказался фейком, Карпов заявил, что это его косяк.
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Ответ Александр Воронин
Антохи да, не хватает на поле. Ждем!
никто его не ждет. этот клоун должен быть где угодно, но только не играть за Спартак.
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Ответ Lanc
Пусть МИД его вывезет по дипломатическим каналам и возьмет на работу. Им такой сотрудник пригодится.
У Маши и так все схвачено, еще один поставщик не нужен, пока что.
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Ответ rarog
Комментарий удален модератором
На его счастье, он от скуки записывает рэп.
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Там Карпов его еще неделю назад обещал в России или суд Дубая не в курсе?
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Ответ schwein
Комментарий удален модератором
А кто мог предвидеть, что судья резко заболеет?
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Ответ rarog
Комментарий удален модератором
Еще инвестировал в логистику порошкообразных веществ... Из ОАЭ удобнее с международными переводами работать...
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Комментарий удален модератором
Ответ Мартинелли
А кто мог предвидеть, что судья резко заболеет?
А, он там заболел? Да, такое бывает.
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Ответ Антинародная Команда
По первому апелляция отклонена
Не совсем так. Там в Амстердаме все сложно. В суде сообщили, что пока было предварительное заседание, рассмотрения апелляции по существу еще не было. В суде отметили, что это было «короткое слушание», и не стали объявлять дату слушаний по существу.
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Ответ Кирилл Мефодий
И по первому, и по второму делу подали апелляции. Пока их не рассмотрели, Промес - официально невиновен.
По первому апелляция отклонена
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Ответ Зайцев Руслан
Ждешь наркобарыгу и понажовщика? Не даром говорят, что там, где спартак, там всегда позор
И по первому, и по второму делу подали апелляции. Пока их не рассмотрели, Промес - официально невиновен.
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Ответ Владимир Вологодский
Надеюсь вернётся.
Ждешь наркобарыгу и понажовщика? Не даром говорят, что там, где спартак, там всегда позор
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Ответ Владимир Вологодский
Надеюсь вернётся.
Комментарий удален пользователем
Лучше бы уже не приезжал, без него неадекватов хватает)
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Все там с ним нормально - поет и пляшет. Может смело и дальше продолжать))
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«Спартак» о возвращении Промеса в Россию: «Рассмотрение обстоятельств может занять еще некоторое время. Клуб контактирует с представителями игрока. Для возвращения надо иметь правильную дорожку»
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А так можно было?
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В Спартаке все, как в комментах на спортсе - увидимся после апелляции )
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Комментарий удален модератором
Антохи да, не хватает на поле. Ждем!
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