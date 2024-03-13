«Спартак» о возвращении Промеса в Россию: «Рассмотрение обстоятельств может занять еще некоторое время. Клуб контактирует с представителями игрока»

Квинси Промес по-прежнему не может вернуться в Россию из ОАЭ.

Нидерландец по‑прежнему находится в ОАЭ, где «Спартак» проводил зимние сборы. По информации СМИ, нидерландец был задержан полицией в аэропорту Дубая. Сообщалось, что Промес покинул место ДТП, что стало поводом для задержания.

«Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют вернуться в Россию, может занять еще некоторое время.

Клуб находится в контакте с представителями игрока», – сказал глава пресс-службы « » .

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